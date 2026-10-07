Vì sao mạng di động chậm đi khi mưa lớn?

Người dùng có thể nhận thấy kết nối di động chập chờn hơn khi mưa lớn, nhưng thời tiết không phải nguyên nhân duy nhất. Ảnh: SCMP.

Khi trời mưa lớn, người dùng điện thoại đôi khi nhận thấy mạng di động chậm hơn, tải trang lâu hoặc video liên tục giảm chất lượng. Điều này dễ khiến nhiều người cho rằng hạt mưa làm suy yếu sóng 4G, 5G. Tuy nhiên, tác động của mưa lên kết nối di động không đơn giản như vậy.

Theo nghiên cứu đăng trên Geophysical Research Letters năm 2024, mưa có thể tạo ra một số biến động đối với tín hiệu di động ở các băng tần dưới 6 GHz, vốn được sử dụng phổ biến cho 4G và 5G. Tuy nhiên, mức suy hao trực tiếp do các hạt mưa trên đường truyền ở những tần số này tương đối nhỏ. Với mạng 4G và 5G dưới 6 GHz, tác động này thường khó đủ lớn để một mình gây ra sự sụt giảm tốc độ đáng kể.

Trong thực tế, nguyên nhân khiến người dùng cảm thấy mạng chậm khi mưa lớn có thể đến từ hạ tầng nhiều hơn bản thân cơn mưa. Giông bão có thể gây mất điện, hư hỏng thiết bị hoặc gián đoạn đường truyền kết nối các trạm phát với mạng lõi. Khi một số trạm gặp sự cố, lưu lượng có thể dồn sang những trạm lân cận, làm tài nguyên mạng tại khu vực đó bị chia sẻ cho nhiều người dùng hơn.

Mật độ người sử dụng cũng là yếu tố quan trọng. Khi mưa lớn, nhiều người có xu hướng ở trong nhà và sử dụng điện thoại để xem video, mạng xã hội hoặc làm việc. Nếu lượng truy cập tăng mạnh trong một khu vực, tốc độ kết nối của từng người có thể giảm dù chất lượng sóng không thay đổi đáng kể.

Vì vậy, không thể kết luận rằng cứ mưa lớn là mạng 4G, 5G sẽ chậm. Với các mạng di động phổ biến dưới 6 GHz, tác động trực tiếp của hạt mưa thường khá nhỏ. Người dùng gặp tình trạng mạng yếu hoặc chậm trong lúc mưa giông nhiều khả năng đang chịu ảnh hưởng tổng hợp từ chất lượng vùng phủ, mật độ truy cập, tình trạng của trạm phát và hạ tầng truyền dẫn.

Nói cách khác, mưa có thể là một yếu tố nhưng không phải nguyên nhân duy nhất. Trong những trận mưa lớn kèm giông, việc mạng chậm hay mất kết nối còn phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì hoạt động của hạ tầng viễn thông.