Vì sao Man Utd sa sút vẫn kiếm bộn tiền?

Manchester United liên tục trải qua những mùa giải gây thất vọng, nhưng vẫn duy trì doanh thu hàng trăm triệu bảng mỗi năm. Sức mạnh thương hiệu, các hợp đồng tài trợ và nguồn thu từ người hâm mộ giúp đội bóng giàu truyền thống của Anh duy trì vị thế tài chính bất chất thành tích trên sân cỏ.

Trong hơn một thập kỷ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Manchester United chưa thể giành lại chức vô địch Ngoại Hạng Anh. Đội bóng từng thống trị bóng đá nước Anh liên tục thay đổi huấn luyện viên, chi hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng nhưng chưa tìm được sự ổn định.

Sức hút thương mại không giảm

Mùa giải 2024-2025 đánh dấu giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi Man Utd kết thúc Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15, thứ hạng thấp nhất kể từ mùa 1973-1974. Họ cũng thất bại trước Tottenham trong trận chung kết Europa League, qua đó không giành được suất tham dự cúp châu Âu mùa tiếp theo.

Carrick là HLV chính thức thứ 8 của MU kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, kết quả tài chính lại phản ánh một thực tế hoàn toàn khác. Theo BBC Sport, Man Utd ghi nhận doanh thu 677,6 triệu bảng trong năm tài chính vừa qua, vượt qua kỷ lục 666,5 triệu bảng thiết lập năm 2025, bất chấp việc đội bóng không tham dự bất kỳ giải đấu cấp câu lạc bộ nào của châu Âu trong mùa giải 2025-2026.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Manchester United duy trì doanh thu là giá trị thương hiệu được xây dựng qua nhiều thập kỷ. Dưới thời Sir Alex Ferguson, đội chủ sân Old Trafford giành 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 chức vô địch Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn khác.

Giai đoạn thành công kéo dài không chỉ đưa Man Utd trở thành thế lực của bóng đá Anh mà còn giúp câu lạc bộ xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Sức hút chẳng khác nào thỏi nam châm thu hút những cầu thủ tốt, các tập đoàn quốc tế, đối tác quảng cáo và người tiêu dùng cho đội bóng.

Trong năm tài chính 2024-2025, doanh thu thương mại của Man Utd đạt mức kỷ lục 333,3 triệu bảng. Trong khi đó, doanh thu từ các ngày tổ chức trận đấu cũng lập kỷ lục, đạt 160,3 triệu bảng. Theo BBC Sport, yếu tố quan trọng thúc đẩy mức tăng trưởng này là việc câu lạc bộ bắt đầu thực hiện hợp đồng tài trợ áo đấu có thời hạn 5 năm với Snapdragon.

Các nhà tài trợ không chỉ trả tiền để gắn tên thương hiệu với một đội bóng luôn giành chiến thắng. Họ còn muốn tiếp cận lượng người hâm mộ, tận dụng mức độ nhận diện toàn cầu và sự hiện diện thường xuyên của câu lạc bộ trên các phương tiện truyền thông. Với Man Utd, những lợi thế được tích lũy trong nhiều thập kỷ tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế, ngay cả khi đội bóng trải qua giai đoạn không thành công.

Sức mạnh thương mại còn thể hiện qua khả năng ký kết các hợp đồng tài trợ mới. Theo báo Guardian, Man Utd dự kiến nhận 20 triệu bảng mỗi năm từ đối tác tài trợ trang phục tập luyện Betway và 22 triệu bảng từ nhà tài trợ trên tay áo SumUp. Hai hợp đồng này được kỳ vọng đóng góp thêm 42 triệu bảng mỗi năm, giúp câu lạc bộ tiếp tục gia tăng nguồn thu trong mùa giải 2026-2027.

Bên cạnh tài trợ, sân Old Trafford cũng là nguồn tạo doanh thu quan trọng. Trong năm tài chính 2024-2025, Man Utd thu về 160,3 triệu bảng từ hoạt động tổ chức các trận đấu, mức cao nhất trong lịch sử câu lạc bộ tính đến thời điểm đó.

Trong cuộc trao đổi với Sky Sports tháng 9/2026, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho biết mức chi tiêu bình quân của khán giả đến sân Old Trafford đã tăng lên.

“Có hai yếu tố đã giúp Man Utd vượt qua khó khăn. Thứ nhất, họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, thay vì thứ 15 như mùa trước. Với mỗi vị trí cao hơn, câu lạc bộ nhận thêm khoảng 3 triệu bảng tiền thưởng.

Thứ hai, số tiền mà người hâm mộ phải trả để đến sân theo dõi các trận đấu đã tăng lên đáng kể. Theo tính toán của tôi, bao gồm cả khách hàng doanh nghiệp, mức chi tiêu bình quân đã tăng từ khoảng 88-89 bảng lên 106 bảng mỗi trận”, chuyên gia Kieran Maguire cho biết.

Man Utd vẫn tạo ra được sức hút nhờ thương hiệu tạo dựng qua hàng thập kỷ. (Ảnh: AP)

Đội bóng còn khai thác giá trị thương mại từ những sản phẩm gắn liền với lịch sử câu lạc bộ. The Guardian cho biết sau khi thay mới mặt sân Old Trafford lần đầu tiên sau 14 năm, Man Utd chào bán các mảng cỏ cũ có kích thước 7 x 7 cm với giá 125 bảng cho người hâm mộ.

Dù đây không phải nguồn thu lớn so với tổng doanh thu hàng trăm triệu bảng, hoạt động này cho thấy câu lạc bộ có thể biến những vật phẩm mang giá trị biểu tượng thành sản phẩm thương mại.

Sự thật phía sau doanh thu kỷ lục

Dù kiếm được hàng trăm triệu bảng mỗi năm, Manchester United vẫn chưa thể giải quyết những khó khăn tài chính. Theo The Guardian, đội bóng ghi nhận khoản lỗ ròng 43 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026. Đây là năm thứ bảy liên tiếp Man Utd thua lỗ, nâng tổng số tiền lỗ kể từ năm 2019 lên 444 triệu bảng.

Một trong những nguyên nhân chính là chi phí vận hành và các khoản nợ lớn. Man Utd phải chi hàng trăm triệu bảng mỗi năm để trả lương cho cầu thủ, duy trì hoạt động của câu lạc bộ và thanh toán những khoản phí chuyển nhượng còn nợ. Trong năm tài chính 2025-2026, quỹ lương của đội bóng đã giảm 3,6% xuống còn 301 triệu bảng, nhưng đây vẫn là khoản chi đáng kể so với tổng doanh thu 677,6 triệu bảng.

Gánh nặng lớn khác đến từ các khoản vay. Theo The Guardian, chi phí tài chính ròng của Man Utd tăng từ 21,2 triệu bảng lên 69,2 triệu bảng chỉ sau một năm. Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire tính toán đội bóng phải chi khoảng 1,4 triệu bảng mỗi tuần, tương đương 200.000 bảng mỗi ngày, để trả lãi. Số tiền này lẽ ra có thể được sử dụng để mua cầu thủ, cải thiện cơ sở vật chất hoặc đầu tư vào công tác đào tạo.

Để giảm áp lực tài chính, Sir Jim Ratcliffe đã triển khai chương trình cắt giảm chi phí trên diện rộng. Hàng trăm nhân viên bị cho nghỉ việc, trong khi câu lạc bộ cũng tìm cách giảm quỹ lương và các khoản chi không cần thiết.

Những biện pháp này bước đầu mang lại kết quả khi Man Utd ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 22,6 triệu bảng trong năm tài chính 2025-2026, thay vì khoản lỗ 18,4 triệu bảng của năm trước. Sự cải thiện này được cho là nhờ “những lợi ích từ các biện pháp cắt giảm chi phí vận hành và nhân sự đã triển khai trước đó, kết hợp với thành tích được cải thiện tại Ngoại hạng Anh”.

Thành tích thi đấu cũng tác động trực tiếp đến khả năng kiếm tiền của Man Utd. Việc không được dự Champions League khiến câu lạc bộ mất đi nguồn thu đáng kể từ bản quyền truyền hình và tiền thưởng.

Theo BBC Sport, doanh thu truyền hình của Man Utd trong năm tài chính 2024-2025 giảm 48,9 triệu bảng do đội bóng chỉ tham dự Europa League thay vì Champions League. Ở mùa giải tiếp theo, Man Utd thậm chí không góp mặt tại bất kỳ giải đấu châu Âu nào.

Bất chấp những khó khăn, ban lãnh đạo Man Utd vẫn tin tưởng vào khả năng tăng trưởng trong tương lai. Câu lạc bộ dự báo doanh thu mùa 2026-2027 có thể đạt từ 740 đến 760 triệu bảng nhờ trở lại Champions League và các hợp đồng tài trợ mới.

Tuy nhiên, Man Utd còn phải giải quyết những khoản nợ lớn và tìm nguồn vốn cho dự án xây dựng sân vận động 100.000 chỗ ngồi, có thể tiêu tốn hơn 2 tỷ bảng. Vì vậy, thách thức của đội bóng không chỉ là tiếp tục kiếm nhiều tiền, mà còn phải kiểm soát chi phí để biến doanh thu thành lợi nhuận.