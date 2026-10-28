Vì sao Man Utd chưa sa thải HLV Carrick trước trận Chelsea?

Thông tin bất ngờ được tiết lộ ngày 27/10, sau cuộc họp kéo dài giữa Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox tại Trung tâm huấn luyện Carrington.

Ban đầu, hai lãnh đạo Man Utd muốn thay HLV ngay trong tuần này, để người mới dẫn dắt đội bóng làm khách trước Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, kế hoạch đổ bể khi bộ đôi Berrada và Wilcox không tìm được tiếng nói chung về ứng viên kế nhiệm. Cả hai cũng chưa thực sự tin tưởng những nhà cầm quân đang nằm trong danh sách được cân nhắc.

Man Utd đã lên kế hoạch sa thải HLV Michael Carrick trước trận gặp Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Kế hoạch sa thải HLV Michael Carrick chưa thực hiện được do Ban lãnh đạo Man Utd chưa thống nhất được người thay thế. Ảnh: Getty.

Bế tắc này bất ngờ giúp HLV Carrick thoát nguy cơ mất việc ‘ngay và luôn’. Theo SunSport, phải đến gần 40 giờ sau thất bại 0-3 trước Bournemouth, Man Utd mới xác nhận nhà cầm quân 45 tuổi vẫn sẽ dẫn dắt đội bóng ở trận gặp Chelsea.

Trước đó, Man Utd không trả lời câu hỏi liệu HLV Carrick có phụ trách buổi tập ngày 27/10 hay không. Đến sáng cùng ngày, các nguồn tin nội bộ xác nhận ông vẫn tại vị và sẽ dẫn dắt đội ở trận tới.

Dù vậy, một phát ngôn viên Man Utd khẳng định không biết về bất kỳ ý định sa thải HLV Carrick nào sau trận thua Bournemouth. Những người trong CLB cũng nhấn mạnh Ban huấn luyện và các cầu thủ vẫn có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Quyết định giữ lại HLV Carrick gây bất ngờ bởi Man Utd đang chìm trong khủng hoảng. 'Quỷ đỏ' trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 2 thất bại nặng nề trước Como (1-4) và Bournemouth (0-3).

Man Utd hiện mới chỉ có vỏn vẹn 7 điểm, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Thành tích này trái ngược hoàn toàn với mùa trước, khi HLV Carrick giúp đội bóng thắng 12 trong 16 trận và giành vé dự Champions League.

Truyền thông Anh cho biết, HLV Eddie Howe và Julian Nagelsmann là 2 ứng viên đáng chú ý trong danh sách ngồi ‘ghế nóng’ Man Utd. Cựu HLV Newcastle được cho là đã tìm hiểu tình hình tại Old Trafford, trong khi chiến lược gia người Đức có mối quan hệ với Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell.

Tuy nhiên, cả hai phương án đều có những trở ngại. HLV Howe từng làm việc với cựu Giám đốc thể thao Dan Ashworth và cựu thành viên ban lãnh đạo Dave Brailsford, nhưng những người này đều đã rời Man Utd.

Trong khi đó, ông Vivell không nắm quyền quyết định việc bổ nhiệm HLV, dù từng làm việc cùng Nagelsmann trong hệ thống Red Bull.

Một ứng viên khác là Antonio Conte cũng chưa có tiến triển, bởi Man Utd chưa liên hệ chính thức với nhà cầm quân người Ý. HLV Unai Emery của Aston Villa và Fabian Hurzeler của Brighton lại là những lựa chọn tốn kém do các ràng buộc hợp đồng.

Những khó khăn trong việc tìm người kế nhiệm khiến Ban lãnh đạo Man Utd chưa thể thực hiện kế hoạch thay HLV như dự tính. Thay vào đó, họ quyết định trao thêm cơ hội cho Carrick, dù thành tích đội bóng đang ở mức đáng báo động.

Trước mắt, nhà cầm quân người Anh sẽ dẫn dắt Man Utd làm khách trên sân Chelsea lúc 19h30 ngày 31/10 (giờ Hà Nội), thuộc vòng 9 Ngoại hạng Anh. Sau đó, 'Quỷ đỏ' trở về Old Trafford tiếp đón Roma tại Champions League.

Hai trận đấu này có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của HLV Carrick. Dù tạm thời giữ được chiếc ghế tại Old Trafford, chiến lược gia 45 tuổi vẫn phải nhanh chóng cải thiện thành tích nếu không muốn ban lãnh đạo Man Utd một lần nữa tính chuyện thay người.