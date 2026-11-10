Vì sao màn tái ngộ sau gần 8 năm của Taylor Swift và Karlie Kloss gây tò mò?

Ngày 8/11, Taylor Swift bất ngờ xuất hiện cùng siêu mẫu Karlie Kloss tại sân vận động Arrowhead trong trận đấu giữa Kansas City Chiefs và New York Jets. Cuộc hội ngộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế và người hâm mộ khi cả hai từng có tình bạn thân thiết nhưng hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong nhiều năm qua.

Taylor Swift bất ngờ xuất hiện cùng siêu mẫu Karlie Kloss tại sân vận động Arrowhead.

Karlie Kloss ngồi cùng khu vực khán đài VIP với Taylor Swift và bố mẹ cô - ông Scott và bà Andrea Swift. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người trò chuyện và theo dõi trận đấu cùng nhau nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Karlie ngồi cùng khu vực khán đài VIP với Taylor và bố mẹ cô.

Mối quan hệ giữa Taylor Swift và Karlie Kloss bắt đầu từ một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vogue vào tháng 1/2012. Khi nhìn thấy hình ảnh Karlie, Taylor hào hứng chia sẻ mong muốn được cùng nữ người mẫu làm bánh quy. Karlie nhanh chóng phản hồi trên Twitter: "Your kitchen or mine?" (Ở bếp nhà tôi hay nhà bạn?). Lời tương tác tưởng chừng đơn giản này trở thành khởi đầu cho một tình bạn nổi tiếng.

Tháng 11/2013, cả hai chính thức gặp nhau tại Victoria's Secret Fashion Show, nơi Taylor đảm nhận vai trò biểu diễn còn Karlie sải bước trên sàn diễn. Đến tháng 3/2014, họ cùng thực hiện chuyến road trip dọc bờ biển California. Những hình ảnh hai cô gái vui đùa tại Big Sur, ghi tên nhau trên cát và tận hưởng kỳ nghỉ nhanh chóng trở thành khoảnh khắc biểu tượng đối với người hâm mộ.

Mức độ thân thiết của cả hai tiếp tục được thể hiện qua những lần xuất hiện chung tại Met Gala, các sự kiện thời trang và những buổi tụ họp riêng tư. Năm 2015, Taylor và Karlie cùng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Mỹ với chủ đề về tình bạn. Cùng năm, Karlie góp mặt trong MV Bad Blood của Taylor, bên cạnh nhiều gương mặt nổi tiếng thuộc nhóm bạn thân của nữ ca sĩ.

Karlie đồng thời góp mặt trong MV "Bad Blood" của Taylor Swift.

Tuy nhiên, nghi vấn bất hòa bắt đầu lan rộng vào tháng 8/2017 khi Taylor phát hành MV Look What You Made Me Do. Trong một phân cảnh, nữ ca sĩ mặc chiếc áo in tên những người bạn thân thuộc nhóm "squad". Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra Karlie không xuất hiện trong danh sách, từ đó đặt câu hỏi liệu tình bạn giữa hai người đã thay đổi.

Đến năm 2018, những đồn đoán tiếp tục xuất hiện khi Karlie có một số tương tác với Katy Perry, người từng vướng tranh cãi công khai với Taylor. Đáng chú ý, tháng 1/2018, Karlie đăng ảnh chơi bóng rổ với chú thích ban đầu là "Swish, swish, bish", trùng tên ca khúc của Katy Perry vốn được cho là nhắm đến Taylor. Dù Karlie sau đó chỉnh sửa chú thích, động thái này vẫn khiến cộng đồng người hâm mộ chú ý.

Một chi tiết khác khiến tin đồn thêm căng thẳng là việc Karlie duy trì mối quan hệ với Scooter Braun. Năm 2019, Scooter Braun mua lại Big Machine Records, qua đó nắm quyền sở hữu các bản thu âm gốc của sáu album đầu tiên của Taylor. Nữ ca sĩ công khai phản đối thương vụ này, trong khi Karlie lại xuất hiện trong những hình ảnh thân thiết với Scooter.

Đến tháng 3/2018, trong bài phỏng vấn với The New York Times và chuỗi video 73 Questions của Vogue sau đó, Karlie Kloss trực tiếp bác bỏ những tin đồn vô căn cứ bằng câu nói thẳng thắn: "Don't believe everything you read" (tạm dịch: Đừng tin vào mọi thứ bạn đọc), đồng thời khẳng định cả hai vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài từ phía Taylor Swift suốt nhiều năm sau đó khiến dư luận không ngừng đặt ra những hoài nghi.

Karlie Kloss từng trực tiếp bác bỏ những tin đồn vô căn cứ.

Tháng 8/2023, Karlie bất ngờ xuất hiện tại đêm diễn The Eras Tour ở Los Angeles. Dù theo dõi chương trình từ khu vực khán đài thay vì lều VIP dành cho khách mời thân thiết, sự hiện diện của cô vẫn khiến cộng đồng Kaylor chú ý. Đây được xem là một trong những dấu hiệu công khai đáng kể đầu tiên cho thấy Karlie vẫn quan tâm đến hoạt động của Taylor sau nhiều năm ít tương tác.

Đến tháng 7/2026, siêu mẫu tiếp tục có mặt tại đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Những sự kiện này phần nào cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì, dù không còn thường xuyên thể hiện sự thân thiết như giai đoạn trước.

Karlie từng đến xem The Eras Tour tại Los Angeles vào tháng 8/2023.

Lần xuất hiện cùng nhau tại sân vận động Arrowhead tiếp tục khiến câu chuyện về tình bạn của Taylor Swift và Karlie Kloss trở thành chủ đề được quan tâm. Dù không trực tiếp lên tiếng về những đồn đoán trong quá khứ, những hình ảnh cả hai thoải mái trò chuyện và cổ vũ trận đấu bên gia đình Taylor đã mang đến một góc nhìn tích cực về mối quan hệ từng được công chúng đặc biệt yêu mến.