Vì sao Lưu Diệc Phi nhìn buồn bã, kém sắc so với hai lần dự Thịnh Điển Vogue trước đây?

Đêm hội thời trang Thịnh Điển Vogue 2026 (Vogue Forces of Fashion 2026) quy tụ rất nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ đình đám và ai cũng xuất hiện với tạo hình lộng lẫy nhất. Trong đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi là hai cái tên được quan tâm hơn cả vì mỹ nhân Tân Cương là ngôi sao mở màn sự kiện còn "thần tiên tỉ tỉ" đảm nhận vị trí kết màn.

Nếu như Địch Lệ Nhiệt Ba gây trầm trồ với màn ngậm cánh bướm thì Lưu Diệc Phi lại gợi liên tưởng đến hình ảnh phượng hoàng tái sinh qua bộ váy đính lông vũ đầy cầu kỳ. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhìn đầy mệt mỏi trên sân khấu, không có khoảnh khắc nào tươi tắn rạng rỡ như khán giả chờ đợi.

Hai mắt của Lưu Diệc Phi còn bên to bên nhỏ, khiến cư dân mạng ngỡ cô gặp lỗi trang điểm. Nhưng hóa ra Lưu Diệc Phi đang bị sốt cao nên không giấu được biểu cảm đuối sức, kèm theo viêm mắt khiến cho một bên mắt sưng và nhỏ hơn bên còn lại.

Vấn đề về sức khỏe khiến cho Lưu Diệc Phi dù vẫn có tạo hình xinh đẹp, diện trang phục Haute Couture của Elie Saab nhưng vẫn không có được màn sải bước ấn tượng trong sự kiện năm nay. Đã ba năm liền, Lưu Diệc Phi được mời làm ngôi sao kết màn của Thịnh Điển Vogue, chứng tỏ vị thế ngôi sao hàng đầu.

Những năm trước, Lưu Diệc Phi đều chọn trang phục lộng lẫy, thần thái tự tin rạng rỡ thu hút bao ánh nhìn. "Thần tiên tỉ tỉ" luôn được nhiều nhà mốt cao cấp ưu ái dành cho các thiết kế Haute Couture mới nhất, thường là sao nữ Hoa ngữ đầu tiên diện những mẫu này.

Đặc biệt ở Thịnh Điển Vogue 2025, kiểu tóc gắn hoa baby của Lưu Diệc Phi từng tạo thành cơn sốt khi rất nhiều cô gái học theo vì nhìn vừa ngọt ngào vừa sang trọng.