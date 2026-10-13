Vì sao lực lượng Houthi liên tục tấn công các sân bay của Saudi Arabia?

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Lực lượng Houthi ở Yemen đã thực hiện vụ tấn công ngày 11/10 khiến một người thiệt mạng và gần 12 người bị thương tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Vụ tấn công này diễn ra chỉ một ngày sau vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Theo truyền thông Qatar ngày 12/10, các cuộc tấn công trên đánh dấu một trong những đợt gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với hoạt động hàng không dân dụng của Saudi Arabia trong nhiều năm qua, đồng thời là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trên lãnh thổ nước này trong hơn một thập kỷ. Trong khi đó, các lực lượng chính phủ Yemen cũng đang nhắm mục tiêu vào các sân bay tại những khu vực do Houthi kiểm soát.

Mặt trận mới trong cuộc chiến leo thang nhanh chóng trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi thân Iran và lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Những sân bay bị Houthi tấn công

Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đã bị tấn công 4 lần trong 5 ngày qua. Một người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ tấn công ngày 7/10. Ngày hôm sau, một cuộc tấn công khiến một phi công hàng không và 2 công dân Saudi Arabia khác thiệt mạng, cùng một số người bị thương.

Ngày 11/10, Houthi cũng tấn công sân bay quốc tế King Fahd ở Dammam - thành phố cảng công nghiệp nằm ven vịnh Ba Tư.

Theo cơ quan hàng không dân dụng Saudi Arabia, ngày 7/10, sân bay quốc tế Abha bị tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Trước đó, ngày 6/10, sân bay quốc tế King Abdullah bin Abdulaziz ở Jazan bị tấn công, khiến 3 người bị thương.

Cùng ngày, sân bay Najran cũng bị tấn công, khiến một số người bị thương nhẹ.

Sân bay do Houthi kiểm soát cũng bị tấn công

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng không kích nhằm vào một số khu vực tại thủ đô Sanaa của Yemen, nơi lực lượng Houthi đang kiểm soát.

Những cuộc tấn công này nhắm vào khu vực đường dẫn đến sân bay thuộc quận al-Thawra của Sanaa, cũng như quận Hamdan.

Các lực lượng chính phủ Yemen cũng đã tấn công sân bay Sanaa ngày 13/7 trong một loạt cuộc không kích. Trong đó, đường băng duy nhất còn hoạt động tại sân bay này đã bị hư hại.

Houthi đã kiểm soát Sanaa và một số khu vực ở Tây Bắc Yemen từ năm 2014. Giao tranh đang diễn ra ác liệt quanh hai thành phố Mocha và Dhubab ở miền Nam Yemen, nằm ven Biển Đỏ và có vị trí chiến lược để kiểm soát eo biển Bab al-Mandeb.

Eo biển này đang trở thành tuyến đường thay thế đáng chú ý cho eo biển Hormuz, nơi các cuộc tấn công của Iran đã làm gia tăng chi phí và rủi ro đối với các đơn vị vận hành tàu chở dầu.

Nguyên nhân Houthi tấn công các sân bay của Saudi Arabia

Các cuộc tấn công khiến bầu trời thủ đô Riyadh trở nên vắng lặng khi nhà chức trách kéo dài thời gian đình chỉ hoạt động tại sân bay quốc tế của thành phố này. Đây là sân bay đông đúc thứ hai của Saudi Arabia sau sân bay ở Jeddah.

Hãng hàng không Lufthansa đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Riyadh đến ngày 16/10, trong khi Air France-KLM gia hạn quyết định đình chỉ các chuyến bay đi và đến thủ đô của Saudi Arabia đến hết tháng 10. Anh, Pháp và Đức đã khuyến cáo công dân tránh đến Riyadh.

Tình trạng gián đoạn diễn ra khi Saudi Arabia chuẩn bị tổ chức hai hội nghị lớn về năng lượng và đầu tư.

Ban tổ chức Đại hội Dầu khí Thế giới (WPC) cho biết hội nghị vẫn diễn ra theo kế hoạch. Đây là sự kiện dự kiến quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí và nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới, diễn ra từ 18 đến 22/10. Hội nghị Sáng kiến Đầu tư Tương lai cũng sẽ diễn ra theo kế hoạch từ ngày 26-29/10. Hội nghị này do Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng cách đây một thập kỷ và trở thành sự kiện đầu tư chủ lực của Saudi Arabia.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, phát biểu tại WPC rằng khả năng chống chịu của Saudi Arabia đang bị thử thách, song ông tìm cách trấn an những người tham dự hội nghị cấp cao này khi khẳng định nước này sẽ có phản ứng phù hợp.

Saudi Arabia, quốc gia đang chuẩn bị đăng cai World Cup 2032, từ lâu đã nỗ lực xây dựng hình ảnh là điểm đến an toàn cho các sự kiện lớn, hoạt động du lịch quốc tế và đầu tư.

Ông Hisham al-Omeisy, nhà phân tích xung đột và cố vấn tại Viện Hòa bình châu Âu, dự đoán Houthi sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cả đường ống dẫn dầu và cơ sở năng lượng. Theo ông, lực lượng này cũng sẽ tiếp tục tấn công các sân bay do nhận thấy phản ứng mạnh mẽ của công chúng khi những mục tiêu như vậy bị tấn công.

Ông al-Omeisy bình luận: “Houthi đã leo thang các cuộc tấn công trên quy mô lớn và vượt qua ranh giới đó... Họ có khuôn khổ riêng, những tính toán riêng và việc dừng lại sau khi tấn công một sân bay dân dụng không nằm trong những tính toán đó”.

Nhà phân tích này nhận định Houthi là lực lượng theo đuổi các mục tiêu tối đa và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được điều mình mong muốn, trong đó có việc buộc Saudi Arabia phải đưa ra những nhượng bộ lớn hơn.