Vì sao lực cầu bắt đáy không giúp PNJ thoát chuỗi 'nằm sàn'?

Giao dịch cổ phiếu PNJ. Ảnh: VNDStock.

Giảm giá sàn 5 phiên liên tiếp, PNJ có giải trình

Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 2/10, mức cao nhất kể từ khi niêm yết, tương ứng giá trị khoảng 1.773 tỉ đồng.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn không thể giúp mã này thoát giá sàn phiên thứ 5 liên tiếp khi áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, đẩy mã này về giá sàn 23.050 đồng khi đóng cửa.

Sau 5 phiên nằm sàn liên tiếp, thị giá PNJ đã rơi xuống mức 23.050 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 30% chỉ sau 1 tuần và giảm hơn 60% sau 1 quý giao dịch. Đồng thời giảm gần 73% so với đỉnh hồi cuối tháng 1/2026 và là mức thấp nhất kể từ đáy COVID-19 hồi tháng 3/2020. Vốn hóa thị trường của PNJ cũng theo đó "bốc hơi" hơn 32.000 tỉ sau 8 tháng, xuống chỉ còn chưa đến 12.000 tỉ đồng.

Ngay trong ngày 2/10, phía PNJ cũng đã công bố văn bản giải trình với nhiều nội dung.

Về các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán chung, PNJ cho biết, theo quan sát của công ty, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian gần đây nhìn chung có xu hướng điều chỉnh và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng.

Ngoài ra, công ty ghi nhận một số công ty chứng khoán đã điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ. Việc điều chỉnh tỷ lệ cho vay ký quỹ có thể làm gia tăng áp lực bán đối với cổ phiếu và ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như diễn biến giá cổ phiếu PNJ.

Trong giai đoạn từ ngày 4/9/2026 đến ngày 30/9/2026, PNJ đã thực hiện công bố thông tin đối với nhiều sự kiện phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, quản trị công ty, giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty, người có liên quan của người nội bộ và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét.

PNJ cho rằng, các thông tin của công ty và các cá nhân nêu trên được hình thành độc lập về mặt chủ thể, diễn ra ở từng thời điểm và đều được công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

PNJ cũng hiểu rằng tần suất và số lượng thông tin được công bố trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư.

PNJ giải trình về việc kế hoạch kinh doanh năm 2026 có biến động lớn

Về việc kế hoạch kinh doanh hợp nhất điều chỉnh năm 2026 của công ty có biến động lớn so với kế hoạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, PNJ nêu các lý do khách quan và chủ yếu như sau:

Thứ nhất, bối cảnh kinh doanh thay đổi do sự cố liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương trong năm 2026 phát sinh ngoài dự kiến, đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình, cũng như phát sinh áp lực tài chính liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của công ty.

Thứ hai, công ty dự kiến triển khai một số hoạt động thay đổi phương thức thu đổi, dẫn đến khả năng tỷ lệ khách hàng thực hiện bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể. Khi tỷ lệ bán lại sản phẩm đã mua tăng lên đáng kể sẽ làm cho tỷ lệ tổn thất ước tính tổng thể được dự báo sẽ cao hơn so với mức đang được tham chiếu tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được xét soát.

Trên cơ sở đó, công ty dự kiến thực hiện trích lập dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán với giá trị trích lập dự phòng ước tính là 7.071 tỉ đồng như đã công bố.

PNJ cho biết, khoản dự phòng nêu trên là giá trị ước tính được xác định trên cơ sở các thông tin và giả định hiện có, trong đó có giả định về khả năng khách hàng thực hiện thu đổi sản phẩm, và không phải là khoản chi tiền mặt thực tế phát sinh ngay tại thời điểm trích lập. Giá trị dự phòng chính thức sẽ được xác định trên cơ sở dữ liệu thực tế và các quy định, chuẩn mực kế toán áp dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Theo các nội dung báo cáo nêu trên, PNJ cho biết, công ty nhận thấy diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong giai đoạn vừa qua chịu ảnh hưởng đồng thời bởi diễn biến chung của thị trường và các sự kiện đã được công ty công bố thông tin trong tháng 9/2026, đặc biệt là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.