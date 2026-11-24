Khi việc sạc tại nhà trở nên phổ biến và nỗi lo về quãng đường di chuyển giảm bớt, việc sở hữu xe điện trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, theo Michelin, lốp xe điện mòn nhanh hơn 20% so với xe dùng động cơ đốt trong (ICE).

Hình minh họa mô tả lốp xe cho ô tô điện trên một chiếc xe điện. Ảnh: Carscoops

Chủ xe điện thường đối mặt với thách thức thay lốp khi xe đạt khoảng 12.000 đến 25.000 dặm (20.000 đến 40.000 km). Một bộ lốp xe điện có giá từ 1.000 đến 2.500 USD tùy phân khúc, kích thước và thông số cao su, cao hơn đáng kể so với lốp xe xăng cùng cỡ.

Nguyên nhân nằm ở các yêu cầu kỹ thuật mâu thuẫn nhau. Pin làm xe điện nặng hơn xe xăng cùng kích thước, buộc lốp phải có cấu trúc gia cố để chịu tải. Đồng thời, động cơ điện cung cấp mô-men xoắn lớn ngay lập tức, tạo lực xoắn mạnh lên bề mặt cao su.

Các nhà sản xuất lốp đang chạy đua tìm công thức cao su và thiết kế rãnh lốp để giảm lực cản lăn. Mục tiêu là tăng quãng đường di chuyển, như lốp mới của Michelin hứa hẹn tăng 10% tầm hoạt động giữa hai lần sạc. Vật liệu hấp thụ âm thanh tích hợp cũng giúp giảm tiếng ồn đường, vốn dễ nghe hơn trên xe điện do động cơ hoạt động êm ái.

Độ phức tạp trong thiết kế và sản xuất khiến giá lốp xe điện cao hơn trên kệ hàng. Một yếu tố quan trọng khác là sản lượng. Một số mẫu xe như BMW i3 (đã ngừng sản xuất) dùng lốp cao và hẹp bất thường để tối ưu khí động học và giảm ồn.

Ít xe nào sử dụng loại lốp này, nhưng nhà sản xuất vẫn phải gánh chi phí thiết kế và xây dựng dây chuyền riêng. Điều này đẩy giá thay thế lên cao và gây khó khăn cho việc đảm bảo nguồn cung lâu dài.

Vậy lốp xe điện có rẻ hơn không? Câu trả lời ngắn gọn là có, nhưng chưa thể ngang giá với lốp xe xăng tiêu chuẩn. Công nghệ tiên tiến và yêu cầu đặc biệt về trọng lượng, tiếng ồn, lực cản lăn vẫn tồn tại. Tuy nhiên, sản lượng đang tăng lên, giúp giảm chi phí sản xuất đơn vị nhờ quy mô kinh tế.

Khi xe điện bắt đầu bán chạy hơn xe xăng thuần túy ở châu Âu, các hãng như Michelin, Goodyear, Continental và Pirelli đang cung cấp nhiều lựa chọn hơn. Các thương hiệu tầm trung và giá rẻ cũng ra mắt lốp chuyên dụng, tạo cạnh tranh trên thị trường phụ tùng.

Dù có những thay đổi tích cực, lốp xe điện dự kiến vẫn đắt hơn lốp thường do chi phí vật liệu gia cố và cách âm cao. Hy vọng giá cao su tự nhiên, hợp chất dầu mỏ, carbon đen và thép không tiếp tục tăng, giúp giá lốp hạ nhiệt và giảm gánh nặng cho chủ xe, bất kể loại động cơ.