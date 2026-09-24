Vì sao linh kiện F-35 từ Australia lại bị chuyển tới Hong Kong?

Theo các nguồn tin được tờ Politico dẫn ngày 18-9, lô linh kiện rời Australia và được một đơn vị trung gian vận chuyển thay Lockheed Martin, nhà thầu chính của chương trình F-35.

Tuy nhiên, thay vì tới Mỹ, lô hàng được chuyển tới Hong Kong khi đang trên hành trình qua Thái Bình Dương. Sau đó, Lầu Năm Góc mới xác nhận có vấn đề với lô linh kiện F-35 không còn khả năng sử dụng và cho biết đang tìm cách thu hồi, điều tra vụ việc và tăng cường biện pháp bảo vệ.

Tiêm kích F-35A Mỹ bay tại bang Florida hồi tháng 6. Ảnh: USAF

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles xác nhận Canberra đang phối hợp với cơ quan chức năng Mỹ và Lockheed Martin điều tra sự việc.

Ông cho biết Australia hiện rà soát các khâu liên quan tại nước này, đồng thời cũng khẳng định các linh kiện thất lạc không thuộc nhóm thiết bị hoặc bộ phận nhạy cảm. Việc quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của F-35 thuộc trách nhiệm của Lockheed Martin.

Ngày 24-9, Bloomberg đưa tin, lô hàng do UPS vận chuyển vào cuối tháng 5 có thể gồm một kính buồng lái và một cửa khoang vũ khí của một chiếc F-35 thuộc Không quân Hoàng gia Australia.

Theo các nguồn tin của Bloomberg, lô hàng được cho là đã dừng tại Hàn Quốc trước khi được chuyển tiếp tới Hong Kong. Lý do dừng tại Hàn Quốc cũng như nguyên nhân lô hàng bị chuyển hướng vẫn chưa được xác định.

Bloomberg cũng dẫn nguồn tin cho biết, Trung Quốc sau đó đã tiếp nhận các bộ phận này và chưa trả lại. Thông tin này hiện chưa được Australia hoặc Mỹ xác nhận.

Vụ việc gây chú ý do F-35 sử dụng 1 chuỗi cung ứng phụ tùng toàn cầu. Các nước tham gia chương trình cùng sử dụng một kho phụ tùng chung, trong đó Lockheed Martin và các nhà thầu liên quan giữ vai trò quan trọng trong quản lý, vận chuyển và bảo dưỡng.

Australia hiện vận hành 72 chiếc F-35 và là một trong các quốc gia tham gia cơ chế chia sẻ phụ tùng của chương trình.

Báo cáo năm 2023 của Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết, từ tháng 5-2018, nhà thầu chính của chương trình ghi nhận hơn 1 triệu phụ tùng bị thất lạc, trị giá hơn 85 triệu USD.

Báo cáo GAO công bố tháng 6-2026 tiếp tục chỉ ra những bất cập trong quản lý phụ tùng F-35. Cơ quan này cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn cần hoàn thiện việc kiểm kê và xây dựng dữ liệu chính xác, cập nhật về số lượng cũng như vị trí phụ tùng.