Vì sao Liên Xô lựa chọn thiết kế 4 động cơ cho vận tải cơ Il-76?

Khi phát triển Il-76, Liên Xô không đơn thuần tìm cách tạo ra một máy bay có tải trọng lớn hơn các vận tải cơ trước đó.

Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng phương tiện có thể vận chuyển binh sĩ, xe quân sự và hàng hóa nặng với tốc độ cao, đồng thời hoạt động trong điều kiện sân bay không phải lúc nào cũng có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.

Thiết kế 4 động cơ phản lực là lựa chọn phù hợp với yêu cầu này. Trên Il-76 thế hệ đầu, mỗi động cơ Soloviev D-30KP tạo lực đẩy khoảng 117,7 kN.

Bốn động cơ cung cấp tổng lực đẩy đủ lớn để máy bay cất cánh với khối lượng cao, duy trì tốc độ hành trình và thực hiện những chuyến vận tải đường dài.

Việc sử dụng nhiều động cơ cũng tạo thêm mức dự phòng về lực đẩy trong trường hợp một động cơ gặp sự cố, dù máy bay vẫn phải tuân thủ các giới hạn an toàn khai thác.

Một đặc điểm quan trọng khác là cánh đặt cao. Cách bố trí này giúp thân máy bay có khoảng không phía dưới lớn hơn, thuận lợi cho việc thiết kế khoang hàng và cửa xếp dỡ phía sau.

Cánh còn được trang bị các thiết bị tăng lực nâng, hỗ trợ máy bay hoạt động ở tốc độ thấp trong giai đoạn cất và hạ cánh.

Hệ thống càng đáp của Il-76 cũng được thiết kế để phân bổ trọng lượng trên nhiều bánh. Nhờ đó, áp lực tác động lên mặt đường băng được giảm bớt so với trường hợp sử dụng ít bánh hơn.

Đây là yếu tố quan trọng khi máy bay phải khai thác tại những sân bay quân sự có đường băng không đạt tiêu chuẩn của các sân bay thương mại lớn.

Khoang hàng có kích thước đủ để vận chuyển phương tiện, máy móc và hàng hóa cồng kềnh.

Cửa hàng phía sau cho phép đưa thiết bị lên máy bay bằng cầu dẫn, trong khi hệ thống tời và cần cẩu hỗ trợ quá trình xếp dỡ.

Những trang bị này giúp giảm sự phụ thuộc vào thiết bị mặt đất tại sân bay.

Tuy nhiên, thiết kế 4 động cơ cũng có mặt hạn chế. Nhiều động cơ đồng nghĩa với chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và kiểm tra kỹ thuật cao hơn so với một số máy bay vận tải hai động cơ hiện đại.

Tiếng ồn và mức tiêu thụ nhiên liệu của các động cơ thế hệ cũ cũng là vấn đề đáng kể.

Dù vậy, với nhiệm vụ vận tải quân sự hạng nặng, ưu tiên của Il-76 là khả năng chuyên chở và tính linh hoạt.

Sự kết hợp giữa động cơ phản lực, cánh đặt cao, càng đáp nhiều bánh và khoang hàng chuyên dụng đã tạo nên đặc điểm riêng của dòng máy bay này.