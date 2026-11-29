Nếu thường xuyên theo dõi các thông tin rò rỉ về sản phẩm Apple, nhiều người có thể nhận thấy một điều khá lạ: iPhone 20 liên tục được nhắc đến trong các dự đoán về thế hệ iPhone tương lai, trong khi cái tên iPhone 19 lại khá mờ nhạt. Thực tế, đây không hẳn là sự nhầm lẫn của giới công nghệ. Một trong những giả thuyết đang được quan tâm là Apple có thể bỏ qua cách đánh số thông thường để chuyển thẳng sang iPhone 20 vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện.

20 năm iPhone và tiền lệ mang tên iPhone X

Năm 2007, Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp điện thoại di động. Đến năm 2027, sản phẩm mang tính biểu tượng này sẽ tròn 20 năm tuổi.

Đây được xem là thời điểm đặc biệt để Apple tạo ra một dấu mốc mới cho dòng smartphone chủ lực của hãng. Thay vì tiếp tục cách đặt tên theo trình tự, Apple có thể lựa chọn iPhone 20 như một cách nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc kỷ niệm.

Giả thuyết này không phải không có cơ sở. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 10 năm iPhone, Apple từng giới thiệu iPhone 8 và iPhone 8 Plus, đồng thời trình làng iPhone X. Chữ X trong tên sản phẩm là số La Mã của số 10, thể hiện dấu mốc đặc biệt của dòng điện thoại này.

iPhone X khi đó cũng không đơn thuần là một phiên bản mang tên gọi khác biệt. Thiết bị đánh dấu cuộc thay đổi lớn về thiết kế với màn hình tràn viền, loại bỏ nút Home vật lý và lần đầu tiên đưa công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID lên iPhone.

Chính tiền lệ này khiến giới công nghệ đặt kỳ vọng Apple có thể lặp lại chiến lược tương tự vào năm 2027. Nếu kịch bản thành hiện thực, iPhone 19 có thể không xuất hiện, nhường chỗ cho một thế hệ iPhone mang tên gọi kỷ niệm 20 năm.

iPhone 20 có thể sở hữu những thay đổi đáng chú ý nào?

Bên cạnh câu chuyện tên gọi, thiết kế của iPhone 20 cũng là chủ đề thu hút sự quan tâm.

Một số dự đoán cho rằng Apple đang hướng tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone có diện mạo liền mạch hơn, với màn hình chiếm gần như toàn bộ mặt trước. Những chi tiết như viền màn hình, camera trước và hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể được thu gọn hoặc tích hợp sâu hơn vào màn hình.

Trong đó, công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình được xem là một trong những hướng phát triển đáng chú ý. Nếu hoàn thiện được công nghệ này, Apple có thể giảm đáng kể các chi tiết hiển thị ở mặt trước, mang lại trải nghiệm màn hình liền mạch hơn.

Ngoài ra, thiết kế kính cong ở các cạnh cũng được nhắc đến trong một số thông tin rò rỉ. Những thay đổi về nút bấm, công nghệ cảm ứng lực và phản hồi xúc giác cũng có thể được cân nhắc nhằm tạo ra trải nghiệm sử dụng khác biệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới là những dự đoán dựa trên thông tin từ giới phân tích và các nguồn tin trong chuỗi cung ứng. Apple chưa xác nhận thiết kế, cấu hình hay tên gọi chính thức của sản phẩm.

Liệu iPhone 19 có thực sự bị "khai tử"?

Dù giả thuyết iPhone 20 đang thu hút sự chú ý, việc Apple bỏ qua iPhone 19 vẫn chưa phải là thông tin chắc chắn. Có thể Apple sẽ tiếp tục ra mắt iPhone 19 theo đúng trình tự, sau đó dành tên gọi iPhone 20 cho một phiên bản đặc biệt. Cũng không loại trừ khả năng hãng lựa chọn một cách đặt tên hoàn toàn khác để đánh dấu cột mốc 20 năm.

Dẫu vậy, tiền lệ iPhone X năm 2017 cho thấy Apple không nhất thiết phải tuân theo quy luật đánh số sản phẩm khi muốn tạo dấu ấn cho một thế hệ iPhone đặc biệt.

Vì thế, câu chuyện iPhone 19 hay iPhone 20 không chỉ nằm ở một con số. Điều giới công nghệ thực sự chờ đợi là liệu Apple có thể tạo ra một thay đổi đủ lớn để thế hệ iPhone năm 2027 trở thành dấu mốc đáng nhớ tiếp theo trong lịch sử phát triển của hãng hay không.