Vì sao lịch Qumran 364 ngày không được sử dụng nữa?

Khác với lịch âm dương phổ biến trong đời sống tôn giáo Do Thái thời kỳ Đền thờ Thứ hai, lịch Qumran có đúng 364 ngày, tương đương chính xác 52 tuần.

Mỗi năm đều bắt đầu và kết thúc theo cùng một cấu trúc tuần, vì vậy các lễ hội tôn giáo luôn rơi vào cùng một ngày trong tuần. Với cộng đồng Qumran, đây không đơn thuần là một cách tính thời gian thuận tiện mà còn được xem như biểu hiện của một trật tự thiêng liêng hoàn hảo.

Những người Qumran tin rằng thời điểm của các ngày lễ đã được định sẵn từ khi tạo dựng thế giới, chứ không phải thứ có thể được các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem tùy ý thay đổi.

Cuộn kinh Biển Chết cho thấy lịch 364 ngày có thể đã được sử dụng trong thực tế cho đến khi một lỗi tiềm ẩn dần dần khiến nó lệch khỏi sự đồng bộ với các mùa.

Tuy nhiên, chính sự hoàn hảo về mặt toán học của lịch 364 ngày lại chứa một vấn đề nghiêm trọng. Một năm thiên văn thực tế dài khoảng 365 ngày và một phần tư ngày. Như vậy, lịch Qumran ngắn hơn năm Mặt trời khoảng 1,25 ngày.

Sai lệch này ban đầu rất nhỏ và gần như không đáng kể. Nhưng nó tích lũy theo thời gian. Sau 20 năm, các ngày lễ có thể đã lệch gần bốn tuần so với mùa trong năm.

Điều đó trở thành vấn đề lớn đối với một cộng đồng có nhiều lễ hội gắn với mùa màng, thu hoạch và chu kỳ tự nhiên.

Một giả thuyết cho rằng cộng đồng Qumran có thể đã định kỳ bổ sung ngày hoặc tuần để giữ lịch 364 ngày không bị lệch khỏi mùa. Giả thuyết khác cho rằng lịch này chưa bao giờ được dùng thường xuyên mà chỉ là một mô hình lý tưởng về thời gian thiêng liêng.

Các nhà nghiên cứu đưa ra một khả năng thứ ba: lịch thực sự đã được sử dụng trong một thời gian, nhưng sau đó bị từ bỏ.

Cơ sở cho giả thuyết này là mức độ quan trọng đặc biệt của lịch trong các văn bản Qumran. Gần 20 cuộn giấy được phát hiện tại Qumran đề cập đến lịch và thiên văn học. Trong đó, Sách Jubilee đặc biệt chỉ trích lịch âm đang được sử dụng phổ biến và mô tả lịch 364 ngày như hệ thống nguyên thủy được ban cho Moses trên núi Sinai.

Việc xác định ngày tháng của các lễ hội không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lực tôn giáo. Qumran phản đối việc các nhà lãnh đạo ở Jerusalem quyết định thời điểm của những ngày thiêng liêng. Họ tin rằng lịch đã được định sẵn và con người không có quyền thay đổi.

Sự bất đồng về lịch vì thế có thể đã góp phần làm sâu sắc thêm xung đột giữa cộng đồng Qumran với giới lãnh đạo tôn giáo ở Jerusalem, đồng thời củng cố bản sắc riêng của nhóm này.

Lịch 364 ngày tuy sai sót nhỏ nhưng tích lũy nhiều năm đã đi lệch khỏi thiên văn, mùa màng của cộng đồng Qumran.

Nhưng theo thời gian, cả hoàn cảnh thiên văn lẫn chính trị đều thay đổi. Khi lịch 364 ngày ngày càng lệch khỏi mùa thực tế, việc tiếp tục sử dụng nó trở nên khó khăn. Đồng thời, quan hệ giữa cộng đồng Qumran và triều đại Hasmonean cũng thay đổi dưới thời Alexander Jannaeus.

Theo nghiên cứu, những biến chuyển chính trị này có thể đã tạo điều kiện để cộng đồng từ bỏ lập trường cứng rắn trước đây và quay lại với hệ thống lịch thực tế hơn được sử dụng tại Đền thờ.

Điều thú vị là việc từ bỏ lịch trong đời sống không có nghĩa hệ thống này biến mất khỏi tư tưởng của cộng đồng Qumran.

Theo giả thuyết của các nhà nghiên cứu, lịch 364 ngày có thể đã chuyển từ một công cụ thực tế thành một biểu tượng tôn giáo và bản sắc. Nó vẫn được xem như hệ thống hoàn hảo từng tồn tại từ thời sáng thế và có thể sẽ trở lại trong thời kỳ tận thế.

Phát hiện Cuộn kinh Biển Chết khiến cả thế giới kinh ngạc.