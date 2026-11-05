Vì sao laptop không thể sạc được đến 100% và cách kiểm tra

Phân biệt pin laptop sạc không đầy 100% và pin sạc không vào

Thông thường, việc sạc pin laptop sẽ đạt 100% sau một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu sau nhiều giờ sạc mà pin vẫn ở mức thấp hơn mong đợi, có thể có nhiều lý do cho tình trạng này. Nhiều vấn đề về pin có thể khiến pin không sạc đầy, nhưng trước tiên, người dùng nên kiểm tra xem laptop của mình có cài đặt nào liên quan đến sức khỏe pin hay không.

Một số laptop được thiết lập giới hạn mức sạc để kéo dài tuổi thọ pin. Ảnh minh họa

Lý do vì pin laptop cũng có cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa việc sạc quá mức, có thể gây hại cho thiết bị, tương tự như việc sạc điện thoại đến 100%.

Trên MacBook, tính năng Optimized Battery Charging được giới thiệu trong macOS Catalina giúp trì hoãn việc sạc pin quá 80% cho đến khi hệ thống dự đoán người dùng cần sạc đầy. Với những người sử dụng macOS Tahoe 26.4 trở lên, có thể thiết lập Charge Limits khiến pin không thể đạt được mức 100%.

Để tắt Optimized Battery Charging trên macOS 13 trở lên, người dùng có thể thực hiện bằng cách vào menu Apple > System Settings > Battery và chạm vào nút Info ở cạnh Battery Health hoặc Charging. Tại đây, tắt Optimized Battery Charging đi. Người dùng cũng có thể kiểm tra xem mình có bật giới hạn sạc hay không từ menu này.

Với laptop Windows, tính năng tương tự gọi là Smart Charging giúp tự động điều chỉnh mức sạc cho người dùng, nhưng cũng có thể ngăn pin đạt đến 100%. Biểu tượng pin sẽ hiển thị ở phía bên phải thanh tác vụ để cho biết tính năng này đang hoạt động, và người dùng cũng có thể tìm thấy thông tin trong cài đặt Power & battery.

Cách kiểm tra pin laptop

Trong trường hợp đã tắt các tính năng này nhưng vẫn gặp sự cố, hãy thử khởi động lại laptop để xóa các lỗi nhỏ. Kiểm tra bộ sạc và cổng sạc để đảm bảo không có hư hỏng vật lý. Nếu có thể, hãy thử sử dụng bộ sạc với thiết bị khác để xác định xem bộ sạc có hoạt động hay không.

Để kéo dài tuổi thọ pin, người dùng nên hạn chế để laptop thường xuyên duy trì ở mức 100%. Ảnh minh họa

Riêng với laptop Windows, người dùng có thể cập nhật trình điều khiển pin bằng cách mở Device Manager > Batteries. Tại đây, nhấp chuột phải vào Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery, chọn Uninstall Device và xác nhận trước khi khởi động lại thiết bị.

Nếu laptop tự động tắt hoặc pin nhanh hết, có thể đã đến lúc cần thay pin. Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc trang web của nhà sản xuất để biết thêm thông tin và công cụ chẩn đoán pin.

Để kéo dài tuổi thọ pin, người dùng nên hạn chế để laptop thường xuyên duy trì ở mức 100% hoặc cạn pin trong thời gian dài. Nếu chủ yếu làm việc tại bàn và sử dụng nguồn điện trực tiếp, việc bật tính năng giới hạn sạc ở mức phù hợp, nếu máy hỗ trợ, có thể giúp giảm hao mòn pin.