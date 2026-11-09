Vì sao kính râm bị 'hắt hủi' ở Hàn Quốc?

Ở Hàn Quốc, kính râm thường được xem như món đồ thời trang hơn là vật dụng dùng hàng ngày. Ảnh: Gentle Monster.

Một ngày nắng gắt ở trung tâm Seoul (Hàn Quốc), nhiều người tìm cách tránh nắng bằng ô, mũ, khẩu trang chống nắng hoặc đứng dưới mái che công cộng. Thế nhưng, kính râm lại hiếm thấy trên đường phố. Giữa đám đông chờ đèn xanh, đôi khi chỉ có một, hai người đeo kính.

"Tôi thường không đeo kính râm. Trời nắng tôi thích đội mũ hơn", Choi Jae-yoon, nhân viên văn phòng, nói.

Theo Korea Joongang Daily, ở Sinchon, khu vực có nhiều trường đại học, một sinh viên nhận xét rằng gần như chẳng ai đeo kính râm trong khuôn viên trường. Nếu có, người khác có thể nghĩ họ đang cố gây chú ý.

Kính râm vắng bóng trên phố Hàn Quốc

Theo một khảo sát năm 2020 với 134 người Hàn Quốc ở độ tuổi 20, 76,1% hiếm khi đeo kính râm. Dù quy mô nhỏ và không đại diện cho toàn bộ dân số, kết quả này phần nào cho thấy kính râm chưa phải vật dụng quen thuộc hàng ngày của nhiều người trẻ xứ kim chi.

Tỷ lệ này thấp hơn đáng kể so với kết quả khảo sát tại Pháp năm 2024, nơi 91% người được hỏi cho biết họ đeo kính râm thường xuyên hoặc đôi lúc. Ở Mỹ, khoảng 70% người trưởng thành nói họ đeo kính khi ở ngoài trời ít nhất thỉnh thoảng.

Tuy ít đeo, người Hàn không hẳn thiếu kính râm. Một khảo sát trong nước cho thấy 99% trong số 339 người tham gia sở hữu ít nhất một đôi.

Với nhiều người, kính râm là món đồ dành cho kỳ nghỉ, chuyến đi nước ngoài hoặc những buổi đi chơi cuối tuần, thay vì sử dụng thường ngày. Một học sinh trung học cho biết em thường chịu nắng hoặc đội mũ.

Hầu hết người đi bộ băng qua đường ở quận Jongno, trung tâm Seoul, không đeo kính râm vào 21/10. Ảnh: Woo Ji-Won.

Cách sử dụng ấy có thể liên quan đến việc kính râm thường được xem là phụ kiện thời trang hơn là vật dụng bảo vệ mắt.

Các thương hiệu Hàn Quốc như Gentle Monster góp phần củng cố hình ảnh này bằng những thiết kế nổi bật và các màn hợp tác với Fendi, Moncler, Maison Margiela cùng ca sĩ Jennie của Blackpink. Cựu giám đốc thương hiệu Gary Bott từng mô tả kính mắt là một cách thể hiện phong cách cá nhân.

Bên cạnh yếu tố thời trang, kính râm còn có thể ảnh hưởng đến cách mọi người giao tiếp.

Theo Kwak Keum-joo, giáo sư tâm lý học danh dự tại Đại học Quốc gia Seoul, người Hàn thường xem giao tiếp bằng mắt là biểu hiện của sự chân thành, chú ý và tôn trọng. Vì vậy, khi không nhìn thấy mắt người đối diện, đối phương có thể cảm thấy cuộc trò chuyện trở nên xa cách hoặc thiếu chân thành, thậm chí nghĩ rằng người đeo kính không chú tâm đến mình.

Cần thiết để bảo vệ mắt

Một cách giải thích khác cho thói quen ít đeo kính râm là màu mắt. Người Đông Á thường có tròng mắt nâu sẫm, trong khi người gốc châu Âu có màu mắt sáng hơn.

Bác sĩ nhãn khoa Shin Hyun-jin thuộc Trung tâm Y tế Đại học Konkuk cho biết màu mống mắt có thể ảnh hưởng đến cách ánh sáng truyền và tán xạ bên trong mắt. Một số nghiên cứu ghi nhận ánh sáng tán xạ trong mắt người có tròng xanh nhạt nhiều hơn người có tròng nâu.

Tuy nhiên, điều đó chưa chứng minh người phương Tây khó chịu với ánh nắng hơn. Shin lưu ý rằng cần phân biệt hiện tượng ánh sáng tán xạ làm giảm độ rõ của hình ảnh với cảm giác chói mắt chủ quan.

Chuyên gia khuyến nghị chọn kính có khả năng chống 99-100% tia UVA và UVB để bảo vệ mắt. Ảnh: paulhueman.

Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa màu mắt và độ nhạy với ánh sáng cho kết quả chưa thống nhất. Vì vậy, màu mắt có thể là một yếu tố nhưng chưa đủ để giải thích thói quen đeo kính râm của cả một cộng đồng.

Dù có đeo kính thường xuyên hay không, bảo vệ mắt khỏi tia cực tím vẫn rất quan trọng. Tiếp xúc UV kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể và mộng thịt. Tia UV vẫn chạm tới mặt đất vào những ngày nhiều mây; ánh nắng phản chiếu từ mặt nước hoặc tuyết cũng có thể gây hại.

Shin khuyên mọi người nên đeo kính râm khi đi bộ, tập thể dục hoặc hoạt động ngoài trời ban ngày, thay vì chỉ dùng kính trong mùa hè hay lúc đi du lịch. Khi chọn kính, khả năng chống tia UV quan trọng hơn độ tối của tròng kính hay giá tiền. Hãy tìm nhãn cho biết kính chặn 99-100% tia UVA và UVB, đồng thời chọn kiểu kính che phủ tốt vùng quanh mắt.