Kính ô tô không chỉ bị mờ khi trời mưa, có tuyết hoặc thời tiết lạnh. Hiện tượng này có thể xảy ra vào mùa hè lẫn mùa đông, khi xe đang đỗ hoặc di chuyển, thậm chí không có nguồn ẩm rõ ràng bên ngoài. Nguyên nhân thường nằm ở nhiệt độ và độ ẩm trong khoang xe.

Kính ô tô có thể bị mờ do chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm trong khoang lái, không nhất thiết phải do thời tiết bên ngoài. Ảnh: Motor1

Lớp mờ trên kính thực chất là hiện tượng ngưng tụ. Không khí luôn chứa một lượng hơi nước nhất định, kể cả khi thời tiết hoàn toàn khô ráo. Khi không khí ẩm tiếp xúc với bề mặt kính lạnh hơn điểm sương của nó, một phần hơi nước chuyển thành những giọt chất lỏng li ti. Các giọt nước này làm ánh sáng tán xạ, tạo nên lớp sương đục mà người lái nhìn thấy.

Hiện tượng này thường xuất hiện vào sáng sớm vì kính xe đã nguội sau một đêm, trong khi không khí bên trong nhanh chóng ấm và ẩm hơn khi có người bước vào xe, khởi động máy và hô hấp. Mỗi hành khách đều thải hơi ẩm qua hơi thở, vì vậy xe chở nhiều người thường mờ kính nhanh hơn xe chỉ có tài xế. Quá trình này tương tự việc các giọt nước hình thành bên ngoài một cốc đồ uống lạnh trong ngày ấm.

Độ ẩm trong khoang xe còn có thể đến từ giày, áo khoác, ô, thảm sàn và những vật dụng bị ướt. Thảm cùng lớp lót sàn có thể giữ nước rồi từ từ giải phóng hơi ẩm, kể cả khi bề mặt không còn dấu hiệu ướt rõ ràng. Túi tập thể thao, khăn và chăn dành cho vật nuôi bị ẩm cũng góp phần làm kính liên tục phủ sương dù đã được lau sạch. Ngoài ra, gioăng cửa hỏng, đường thoát nước bị tắc hoặc kính chắn gió bị hở có thể khiến nước lọt vào và tích tụ trong xe.

Không phải mọi trường hợp kính mờ đều bắt nguồn từ bên trong khoang xe. Trong thời tiết nóng ẩm, điều hòa có thể làm kính lạnh đến mức không khí ấm và ẩm bên ngoài ngưng tụ trên mặt ngoài. Nếu lớp sương biến mất khi dùng cần gạt nước, nhiều khả năng nó nằm ở bên ngoài. Nếu cần gạt không có tác dụng, người lái nên kiểm tra mặt trong kính. Sương bên trong cần được xử lý bằng cách làm khô và thông gió khoang xe, còn sương bên ngoài có thể biến mất khi kính ấm hơn hoặc nhiệt độ trong cabin được điều chỉnh.

Để nhanh chóng làm sạch lớp sương bên trong, người lái nên chọn chế độ sấy kính chắn gió trước, tăng tốc độ quạt và đặt nhiệt độ ở mức ấm. Luồng khí cần được hướng thẳng lên kính cho đến khi tầm nhìn được khôi phục. Trên nhiều mẫu xe hiện đại, chế độ sấy kính trước sẽ tự động chuyển hướng luồng gió, tăng tốc độ quạt, bật điều hòa và chuyển sang lấy gió ngoài.

Điều hòa đóng vai trò quan trọng vì giúp loại bỏ hơi ẩm khỏi không khí đi qua hệ thống, kể cả khi xe đang sử dụng gió ấm vào mùa lạnh. Người lái cũng nên tắt chế độ tuần hoàn để xe lấy không khí mới từ bên ngoài, thay vì tiếp tục luân chuyển luồng khí ẩm trong cabin. Cách bố trí và vận hành hệ thống khác nhau tùy từng mẫu xe, vì vậy chủ xe nên tham khảo sách hướng dẫn sử dụng. Chevrolet và cơ quan an toàn đường bộ Quebec đều khuyến nghị bật điều hòa trong quá trình khử sương.

Nếu kính thường xuyên bị mờ hoặc mất nhiều thời gian mới trong trở lại, xe có thể gặp vấn đề khác ngoài hiện tượng ngưng tụ thông thường. Gioăng chống chịu thời tiết bị hỏng, đường thoát nước bị tắc, kính chắn gió không kín hoặc một vị trí rò rỉ nước đều có thể làm độ ẩm tích tụ. Bộ lọc gió cabin quá bẩn cũng hạn chế luồng không khí qua hệ thống thông gió, khiến chế độ sấy kính hoạt động kém hiệu quả.

Thảm ướt và mùi ẩm mốc kéo dài thường là dấu hiệu cần kiểm tra tình trạng nước lọt vào khoang xe. Mùi ngọt bất thường, lớp màng nhờn trên mặt trong kính hoặc lượng nước làm mát suy giảm không rõ nguyên nhân có thể cho thấy giàn sưởi bị rò rỉ, một sự cố cơ khí cần được kỹ thuật viên kiểm tra.

Việc giữ mặt trong kính sạch cũng giúp hạn chế bụi, dấu vân tay và cặn bẩn làm lớp ngưng tụ dễ thấy hơn, đồng thời khó lau sạch hơn. Nếu kính chắn gió hoặc cửa sổ bị mờ đến mức không thể quan sát rõ, người lái phải dừng xe ở nơi an toàn thay vì tiếp tục di chuyển.