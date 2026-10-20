Vì sao kiều hối về TP.HCM dự báo giảm trong năm nay dù quý III khởi sắc?

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, dòng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP.HCM trong quý III đã đạt 2,835 tỷ USD, tăng hơn 802 triệu USD so với quý II. Kết quả bứt phá này đánh dấu sự phục hồi rõ nét sau khi hai quý đầu năm liên tục giảm sâu lần lượt 16,9% và 27,9% so với cùng kỳ.

Nhờ lực đẩy từ quý III, mức giảm lũy kế của dòng tiền kiều hối trong 9 tháng đầu năm đã thu hẹp đáng kể. Tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố trong 9 tháng đạt gần 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện mạnh so với mức giảm tới 22,8% từng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Xét theo địa bàn, các quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á tiếp tục giữ vai trò nguồn cung kiều hối lớn nhất khi chuyển về gần 1,677 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 59,1%. Xếp sau là khu vực châu Mỹ với 748,5 triệu USD, tương đương 26,4%, tiếp đến là châu Âu với 222,1 triệu USD và châu Đại Dương với 173,2 triệu USD.

Về phương thức chuyển tiền, kênh tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chiếm ưu thế vượt trội khi đạt hơn 2,2 tỷ USD, tương ứng 77,7% tổng lượng kiều hối và tăng tới 58,5% so với quý trước. Ngược lại, nguồn tiền chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, ghi nhận mức giảm nhẹ 1,6%.

Đánh giá về xu hướng này, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, động lực phục hồi trong quý III chủ yếu đến từ thị trường châu Á. Trong đó, việc đồng won Hàn Quốc tăng giá so với USD là một trong những yếu tố tác động tích cực đến dòng tiền chuyển về. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cũng bắt đầu phát huy tác dụng khi nhu cầu gửi tiền về trong nước để chuẩn bị đầu tư và tiêu dùng vào dịp cuối năm ngày càng gia tăng.

Mặc dù quý III bật tăng, dòng kiều hối từ phần lớn các khu vực vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Dựa trên kịch bản quý IV có thể đạt doanh số khoảng 2,6 đến 2,9 tỷ USD, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 dự báo tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong cả năm nay sẽ đạt khoảng 9,5 đến 9,8 tỷ USD. Con số này thấp hơn từ 5,1% đến 8% so với mức kỷ lục 10,3 tỷ USD của năm 2025.

Lý giải nguyên nhân khiến dòng kiều hối cả năm đối mặt với chiều hướng giảm, các chuyên gia và cơ quan quản lý nhận định bức tranh kinh tế quốc tế chịu tác động đan xen của nhiều thách thức vĩ mô và địa chính trị.

Đầu tiên, đà phục hồi kinh tế thế giới vẫn chậm và thiếu ổn định, kéo theo tình trạng lạm phát cùng chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại các nền kinh tế lớn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm, thu nhập và làm suy giảm đáng kể khả năng tích lũy của kiều bào cũng như người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ hai, việc duy trì mặt bằng lãi suất USD ở mức cao trên thị trường quốc tế đã tác động đến tâm lý kiều bào, khiến một bộ phận ưu tiên giữ tiền hoặc gửi tiết kiệm ngay tại nước sở tại để hưởng lợi thay vì chuyển về nước. Ngoài ra, việc một số quốc gia siết chặt chính sách nhập cư cùng các bất ổn chính trị, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông, cũng tạo ra những rào cản nhất định đối với dòng tiền kiều hối.

Bước vào giai đoạn cuối năm, thị trường kỳ vọng đà phục hồi sẽ tiếp tục được duy trì nhờ thói quen gửi tiền về cho người thân đón Tết Nguyên đán. Nguồn kiều hối dồi dào trong quý IV sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ phục vụ sản xuất kinh doanh, nhập khẩu và tiêu dùng nội địa, mà còn giúp củng cố cán cân ngoại tệ, tạo thêm điểm tựa vững chắc cho các hoạt động kinh tế của TP.HCM và cả nước trong giai đoạn cao điểm.