Vì sao không thể đẩy khởi động xe số tự động như xe số sàn?

Phương pháp đẩy khởi động xe số sàn dựa vào việc kết nối trực tiếp giữa bánh xe và động cơ qua ly hợp, giúp khởi động động cơ khi xe đang lăn bánh. Tuy nhiên, với xe số tự động, cơ chế truyền động phức tạp hơn khiến cách làm này không thể áp dụng, đặc biệt khi bình ắc quy hết điện.

Một người đang đẩy xe ô tô trên đường, minh họa cách khởi động xe số sàn khi ắc quy hết điện. Ảnh: SlashGear

Đẩy khởi động hay còn gọi là bump-starting là cách thức khởi động xe phổ biến với các xe sử dụng hộp số sàn khi gặp sự cố hết bình. Khi xe lăn bánh và người lái nhả ly hợp, bánh xe sẽ kết nối trực tiếp với động cơ thông qua đĩa ly hợp, khiến trục khuỷu động cơ quay và kích hoạt quá trình đốt cháy nhiên liệu để khởi động máy.

Phương pháp này rất hữu ích trong trường hợp bình ắc quy chết hoặc bị cạn điện do để quên đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, với xe số tự động, việc đẩy khởi động không thể thực hiện được do cấu tạo và nguyên lý hoạt động khác biệt.

Hộp số tự động sử dụng bộ biến mô (torque converter) chứa dầu thủy lực để truyền lực từ động cơ đến hộp số. Bộ biến mô này chỉ hoạt động khi động cơ đang chạy, giúp truyền động lực một cách mượt mà và liên tục. Nếu động cơ chưa khởi động, bộ biến mô không thể tạo ra lực truyền động cần thiết để quay trục khuỷu.

Bên cạnh đó, bơm thủy lực trong hộp số tự động cũng không hoạt động khi động cơ tắt, dẫn đến việc không có áp suất dầu để kết nối cơ học giữa bánh xe và động cơ. Vì vậy, dù xe có được đẩy lăn bánh, dầu trong hộp số chỉ bị xáo trộn bên trong mà không tạo ra lực đủ mạnh để khởi động động cơ.

Một số mẫu xe số tự động đời cũ từng trang bị bơm dầu phía sau được dẫn động bởi trục ra, có thể tạo áp suất khi xe chạy đủ nhanh để hỗ trợ khởi động. Tuy nhiên, thiết kế này gần như đã biến mất trên các dòng xe hiện đại ngày nay.

Do đó, khi xe số tự động hết bình, cách khởi động hiệu quả nhất là sử dụng phương pháp câu bình hoặc kích bình bằng bộ sạc dự phòng. Việc chuẩn bị dây câu bình và thiết bị hỗ trợ khởi động là rất cần thiết để tránh những tình huống không mong muốn trên đường.

Tóm lại, sự khác biệt về cơ chế truyền động giữa hộp số sàn và hộp số tự động là nguyên nhân chính khiến đẩy khởi động chỉ áp dụng được với xe số sàn mà không hiệu quả với xe số tự động.