Vì sao không nên vội tích trữ nhu yếu phẩm sau những thông tin về mốc 72 giờ?

Khuyến cáo 72 giờ không đồng nghĩa thảm họa sắp xảy ra

Mới đây, Cục An ninh mạng (A05, Bộ Công an) cho biết, những ngày qua, thông tin nhiều quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, một số nội dung được chia sẻ thiếu bối cảnh, thậm chí suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh hoặc thảm họa sắp xảy ra. Theo Cục An ninh mạng, cách lan truyền thông tin này có thể khiến người dân lo lắng, mua gom hàng hóa không cần thiết, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trật tự thị trường.

Thực tế, ngày 3/11/2026, Ủy ban châu Âu công bố hướng dẫn nâng cao khả năng tự ứng phó của người dân trong 72 giờ đầu khi xảy ra khủng hoảng, trong thời gian các lực lượng chức năng triển khai hoạt động hỗ trợ. Canada và nhiều quốc gia khác cũng duy trì những khuyến nghị tương tự.

Tại Thái Lan, ngày 2/11, cơ quan phòng, chống thiên tai nước này hướng dẫn các gia đình chuẩn bị túi sinh tồn đủ dùng trong 72 giờ.

Túi sinh tồn 72 giờ khiến người dân Thái Lan xôn xao bàn tán. (Ảnh minh họa: Bác sĩ Hoa)

Đây là những biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người dân chủ động ứng phó với các tình huống như thiên tai, mất điện, gián đoạn nguồn nước sạch, thông tin liên lạc hoặc dịch vụ thiết yếu. Việc đưa ra khuyến nghị không đồng nghĩa các quốc gia đã xác định một sự kiện thảm họa sắp xảy ra.

Đối với Việt Nam, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 5/11, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng đang theo dõi diễn biến, phối hợp đánh giá nguy cơ và nghiên cứu biện pháp phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa, không để phát sinh tâm lý hoang mang.

Cục An ninh mạng nhấn mạnh, cần phân biệt rõ khuyến nghị của các quốc gia với những chỉ đạo, hướng dẫn chính thức tại Việt Nam. Người dân không nên tự suy diễn rằng cơ quan chức năng trong nước đã ban hành yêu cầu bắt buộc dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ.

Người dân cần làm gì trước thông tin dự trữ nhu yếu phẩm?

Theo Cục An ninh mạng, việc chuẩn bị một số vật dụng thiết yếu như nước uống, thực phẩm khô, đèn pin, pin dự phòng và thuốc men cần thiết là thói quen sinh hoạt an toàn, giúp mỗi gia đình chủ động hơn trước những tình huống bất ngờ.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, không mua gom hoặc tích trữ hàng hóa vượt quá mức cần thiết. Người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh, không biến những khuyến nghị phòng ngừa thông thường thành dấu hiệu dự báo chiến tranh hay thảm họa.

Cục An ninh mạng cũng khuyến cáo người dân ưu tiên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai và hướng dẫn phòng vệ dân sự từ những nguồn chính thống như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan báo chí chính thống.

(Ảnh minh họa: Nation Thailand)

Đặc biệt, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận tiếp tay lan truyền những bài viết, video cắt ghép, nội dung giật gân, đồn đoán về thảm họa sắp xảy ra khi chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh nguy cơ gây hoang mang, những thông tin này còn có thể bị lợi dụng để trục lợi. Người dân cần cảnh giác với các lời rao bán nhu yếu phẩm giá cao bất thường trên mạng xã hội, những đường link giả mạo thông báo khẩn cấp hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện tài khoản, trang mạng cố tình đăng tải thông tin bịa đặt về thiên tai, thảm họa nhằm gây hoang mang hoặc trục lợi, người dân có thể lưu giữ hình ảnh, đường dẫn liên quan và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý.

Mỗi người cần chủ động trang bị kiến thức, chuẩn bị những điều kiện thiết yếu phù hợp với hoàn cảnh gia đình, đồng thời tỉnh táo trước các luồng thông tin trên không gian mạng. Chủ động phòng ngừa là cần thiết, nhưng không nên để những nội dung suy diễn, thiếu kiểm chứng chi phối tâm lý và hành vi tiêu dùng.