Vì sao không nên nhấn ga lớn khi khởi động xe để làm ấm máy nhanh

Khi nhiệt độ giảm sâu vào mùa đông, nhiều tài xế có thói quen nhấn ga lớn ngay sau khi khởi động xe nhằm làm ấm động cơ nhanh hơn. Tuy nhiên, hành động này lại gây áp lực lớn lên các chi tiết máy và có thể làm giảm tuổi thọ động cơ.

Khởi động xe trong điều kiện lạnh cần nhẹ nhàng, tránh nhấn ga lớn để bảo vệ động cơ và tăng tuổi thọ xe. Ảnh: SlashGear

Nhiều người lái xe có thói quen để xe nổ máy không tải hoặc thậm chí nhấn ga lớn ngay sau khi khởi động nhằm làm ấm động cơ nhanh hơn trong những ngày giá lạnh. Họ tin rằng cách này giúp động cơ đạt nhiệt độ vận hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian trước khi bắt đầu di chuyển.

Tuy nhiên, việc tăng vòng tua máy đột ngột khi động cơ còn lạnh có thể gây ra những thay đổi nhiệt độ nhanh và áp lực không cần thiết lên các bộ phận bên trong. Điều này làm tăng nguy cơ hao mòn piston, bạc đạn và các chi tiết chuyển động khác, từ đó rút ngắn tuổi thọ động cơ.

Nguyên nhân là do dầu bôi trơn trong động cơ đặc lại khi nhiệt độ thấp, khiến dầu lưu thông chậm hơn và không thể bôi trơn đầy đủ các chi tiết. Khi vòng tua máy tăng cao, động cơ phải hoạt động mạnh trong khi chưa được bôi trơn tốt, dẫn đến ma sát và mài mòn tăng cao.

Ngoài ra, việc nhấn ga lớn khi động cơ lạnh cũng làm tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ không cần thiết. Động cơ hoạt động ở vòng tua cao trong khi chưa đạt nhiệt độ tối ưu sẽ đốt cháy nhiên liệu không hoàn toàn, làm tăng lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Để làm ấm xe một cách an toàn và hiệu quả, người dùng có thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ như bộ sưởi động cơ (block heater) hoặc hệ thống khởi động từ xa (remote starter). Những thiết bị này giúp làm nóng động cơ và khoang lái trước khi khởi động xe mà không gây hại cho máy móc.

Bộ sưởi động cơ giúp làm nóng dầu và các chất lỏng bên trong xe, giảm thiểu tình trạng dầu đặc quánh và làm cho việc khởi động trở nên nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, hệ thống khởi động từ xa cho phép người lái bật máy và làm ấm xe từ xa, giúp khoang lái nhanh chóng đạt nhiệt độ dễ chịu mà không cần phải nhấn ga lớn.

Tuy nhiên, nếu bạn sống ở vùng có nhiệt độ không quá thấp, việc sử dụng các thiết bị này có thể không cần thiết. Thay vào đó, nên để xe nổ máy ở vòng tua thấp trong vài phút trước khi bắt đầu di chuyển để động cơ được làm ấm dần dần và dầu bôi trơn có thể phát huy tác dụng.

Việc chăm sóc đúng cách khi khởi động xe vào mùa lạnh không chỉ giúp bảo vệ động cơ mà còn tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Do đó, tài xế nên tránh thói quen nhấn ga lớn khi xe còn lạnh để đảm bảo an toàn và bền bỉ cho phương tiện.