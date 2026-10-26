Vì sao không nên dùng bàn chải rửa xe để làm sạch ô tô của bạn?

Nhiều người chọn rửa xe tự động với bàn chải lớn vì nhanh và tiện lợi, nhưng chính những bàn chải này có thể gây hại cho lớp sơn xe. Việc tiếp xúc với bụi bẩn bám trên bàn chải tạo ra ma sát, dẫn đến các vết xoáy và trầy xước khó khắc phục, đặc biệt với những màu sơn tối như đen hoặc xanh.

Bàn chải rửa xe có thể gây trầy xước lớp sơn do bụi bẩn bám trên lông chải khi tiếp xúc với bề mặt xe. Ảnh: SlashGear

Các trạm rửa xe tự động thường sử dụng những bàn chải quay lớn để làm sạch bụi bẩn, bùn đất và vết bẩn trên xe. Tuy nhiên, những bàn chải này thường không được vệ sinh kỹ, chứa nhiều bụi bẩn và tạp chất từ các xe khác, gây ra hiện tượng trầy xước vi mô trên bề mặt sơn xe.

Khi những hạt bụi bẩn bám trên bàn chải tiếp xúc và ma sát với lớp sơn, chúng tạo ra các vết xoáy và trầy xước nhỏ, dễ nhìn thấy rõ dưới ánh sáng trực tiếp. Hiện tượng này làm giảm độ bóng và khiến lớp sơn nhanh xuống màu, đặc biệt rõ rệt trên các màu sơn tối như đen hoặc xanh đậm.

Không chỉ bàn chải cứng, ngay cả những loại bàn chải lông mềm cũng có thể gây hại cho lớp sơn nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Tương tự, việc rửa xe bằng bọt biển cũng không được khuyến khích vì bọt biển có tính mài mòn và có thể làm trầy xước bề mặt sơn.

Để hạn chế trầy xước khi rửa xe, cách tốt nhất là giảm ma sát trong quá trình lau chùi. Thay vì dùng bàn chải, nên sử dụng khăn microfiber hoặc găng tay rửa xe chuyên dụng. Chất liệu microfiber mềm mại có khả năng giữ và nhấc bụi bẩn lên bên trong sợi vải, tránh làm xước bề mặt sơn.

Phương pháp rửa xe hai xô cũng rất hiệu quả để bảo vệ lớp sơn. Một xô chứa nước sạch để xả găng tay hoặc khăn microfiber sau mỗi lần lau, xô còn lại chứa dung dịch nước xà phòng chuyên dụng. Cách này giúp loại bỏ bụi bẩn trên khăn trước khi tiếp tục lau từng phần xe, ngăn ngừa bụi bẩn cứng làm trầy xước sơn.

Việc rửa xe từ trên xuống dưới cũng giúp tránh việc bụi bẩn từ phần dưới bắn lên làm bẩn lại phần trên đã lau. Thói quen này cùng với việc sử dụng khăn và găng tay sạch sẽ giúp duy trì lớp sơn bóng đẹp và kéo dài tuổi thọ cho xe.

Tóm lại, tránh dùng bàn chải rửa xe để bảo vệ lớp sơn khỏi các vết trầy xước và xoáy khó xử lý. Thay vào đó, áp dụng các kỹ thuật rửa xe đúng cách với khăn microfiber và phương pháp hai xô sẽ giúp xe luôn giữ được vẻ ngoài sáng bóng, bền màu theo thời gian.