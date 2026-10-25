Vì sao không nên dọn giường ngay sau khi thức dậy?

Dọn giường ngay sau khi thức dậy là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, việc phủ kín chăn đệm khi hơi ẩm chưa kịp thoát có thể tạo điều kiện thuận lợi cho mạt bụi phát triển. Một vài thay đổi nhỏ trong cách chăm sóc giường ngủ sẽ giúp duy trì không gian nghỉ ngơi sạch sẽ hơn.

Vì sao nên để giường thông thoáng sau khi ngủ?

Sau một đêm, chăn, ga và đệm có thể tích tụ hơi ẩm từ mồ hôi và cơ thể. Nếu lập tức kéo chăn phủ kín giường, độ ẩm có thể khó thoát ra ngoài.

Đây là điều kiện thuận lợi cho mạt bụi nhà, những sinh vật cực nhỏ thường sống trong chăn, gối và đệm. Chúng sử dụng tế bào da chết làm thức ăn. Phân và các mảnh cơ thể của mạt bụi có thể chứa chất gây dị ứng, khiến người nhạy cảm bị hắt hơi, nghẹt mũi, ngứa mắt hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng hen suyễn.

Tuy nhiên, không có nghĩa cứ dọn giường ngay sau khi thức dậy là gây hại cho sức khỏe. Việc để chăn đệm thông thoáng chủ yếu nhằm hỗ trợ hơi ẩm bay hơi, chứ không thể thay thế các biện pháp vệ sinh định kỳ.

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Làm gì để hạn chế mạt bụi trong phòng ngủ?

Sau khi thức dậy, có thể kéo chăn xuống cuối giường hoặc gấp sang một bên để ga và đệm tiếp xúc với không khí. Khi phòng ngủ được thông gió phù hợp, việc mở cửa cũng giúp tăng lưu thông không khí.

Bên cạnh đó, nên giặt chăn ga thường xuyên, lý tưởng là mỗi tuần một lần. Nước giặt ở khoảng 54°C có thể giúp tiêu diệt mạt bụi, nhưng cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh làm hỏng vải.

Các biện pháp khác gồm sử dụng vỏ bọc chống dị nguyên cho gối, đệm; vệ sinh phòng ngủ định kỳ và duy trì độ ẩm trong nhà dưới 50% nếu có điều kiện.

Điều quan trọng, không cần bỏ thói quen dọn giường, chỉ cần tránh vội vàng phủ kín chăn đệm khi chúng còn ẩm. Kết hợp thông thoáng với vệ sinh thường xuyên mới là cách thiết thực để giữ không gian ngủ sạch sẽ.