Vì sao không nên bỏ qua việc thay dầu ô tô định kỳ và hậu quả nếu lơ là

Thay dầu động cơ là công việc bảo dưỡng quan trọng nhất đối với xe sử dụng động cơ đốt trong, giúp bôi trơn, làm mát và làm sạch các chi tiết bên trong. Nếu bỏ qua hoặc trì hoãn việc thay dầu, động cơ có thể bị đóng cặn, giảm hiệu suất và hư hỏng nghiêm trọng.

Kỹ thuật viên đang kiểm tra dầu thải từ động cơ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay dầu định kỳ để bảo vệ xe. Ảnh: SlashGear

Mọi xe sử dụng động cơ đốt trong đều cần bảo dưỡng định kỳ, trong đó việc thay dầu động cơ được xem là quan trọng nhất. Dầu động cơ có nhiệm vụ bôi trơn các chi tiết máy, giảm ma sát, hấp thụ nhiệt và làm sạch các cặn bẩn phát sinh trong quá trình vận hành.

So với các loại dung dịch khác như nước làm mát, dầu hộp số tự động hay dầu phanh, dầu động cơ cần được thay thường xuyên hơn. Thông thường, khoảng cách thay dầu được khuyến cáo dao động từ 5.000 đến 7.500 dặm tùy theo loại xe và điều kiện sử dụng.

Việc không thay dầu đúng hạn sẽ dẫn đến hiện tượng đóng cặn bẩn trong động cơ, còn gọi là sludge. Sludge gây tắc nghẽn các kênh dầu, làm giảm khả năng bôi trơn và làm mát, từ đó khiến động cơ hoạt động kém hiệu quả, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và phát ra tiếng ồn lớn.

Ngoài ra, cặn bẩn tích tụ còn có thể làm hỏng các chi tiết quan trọng, tăng nguy cơ hỏng hóc và giảm tuổi thọ động cơ. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến bảo hành của xe nếu chủ xe không tuân thủ lịch bảo dưỡng.

Bên cạnh dầu động cơ, các loại dầu và dung dịch khác cũng cần được thay thế định kỳ. Nước làm mát nên được thay sau mỗi 30.000 dặm hoặc 3 đến 5 năm, dầu hộp số tự động cần được xả và thay mới trong khoảng 60.000 đến 100.000 dặm, còn dầu phanh nên được bảo dưỡng mỗi 30.000 dặm hoặc 2 năm.

Việc duy trì lịch bảo dưỡng đầy đủ không chỉ giúp xe vận hành ổn định mà còn kéo dài tuổi thọ động cơ, giảm chi phí sửa chữa phát sinh và đảm bảo an toàn khi lái xe.

Chủ xe nên theo dõi kỹ hướng dẫn bảo dưỡng từ nhà sản xuất và thực hiện thay dầu đúng hạn tại các trung tâm uy tín để đảm bảo chất lượng dầu và quy trình kỹ thuật được thực hiện chính xác.