Vì sao không khí lạnh không giảm nhiệt ở miền Bắc lại gây mưa cho miền Trung?

Chiều ngày 27/10, bà Phạm Thị Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, nước ta chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch Đông. Trong những ngày tới, khối không khí lạnh này có khả năng suy yếu dần, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao dịch chuyển về khu vực Trung Bộ, gây mưa dông tại nhiều địa phương.

Mưa dông đã xuất hiện rải rác tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Dự báo, mưa dông còn kéo dài trong 2-3 ngày tới tại các khu vực trên. Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của vùng hội tụ mạnh.

Không khí lạnh gây mưa cho Trung Bộ nhưng không giảm nhiệt ở Bắc Bộ. Ảnh: PV

Thời gian mưa lớn tập trung từ tối 27/10 đến ngày 29/10, với tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 29/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.

Không khí lạnh là hiện tượng thời tiết khi khối không khí rất lạnh từ lục địa châu Á di chuyển xuống khu vực nước ta, nơi đang có khối không khí ấm, gây ra gió Đông Bắc mạnh, trời trở rét và thời tiết xấu. Không khí lạnh thường tràn về vào mùa Đông và có hướng chủ yếu là Đông Bắc nên còn gọi là "gió mùa đông bắc".

Khối không khí lạnh này có nguồn gốc cực đới, tràn qua lục địa châu Á dưới dạng front lạnh, xuống đến nước ta trong nhiều trường hợp không còn thể hiện rõ tính chất điển hình của một front lạnh nên được gọi chung là "không khí lạnh".

Không khí lạnh lệch Đông là hiện tượng khối không khí lạnh từ lục địa di chuyển xuống phía Nam nhưng có xu hướng dịch chuyển lệch về phía Đông (qua vùng biển). Đó là lý do không khí lạnh gây mưa cho Trung Bộ nhưng không làm Bắc Bộ giảm nhiệt.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao ở mức 96% và tăng hơn so với dự báo cùng thời kỳ tháng trước là 3%.

Trong giai đoạn này, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dù vậy, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại, khiến nhiệt độ giảm sâu nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng thấp hơn. Tuy nhiên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có thể xuất hiện các đợt không khí lạnh gây rét đậm, rét hại. Trong thời kỳ cuối mùa Đông, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc cũng có thể ít hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 11-12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, tổng lượng mưa trong nhiều khu vực có thể thấp hơn trung bình nhiều năm ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, xu thế mưa lớn diện rộng có khả năng giảm.

Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta có thể thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,1 cơn).