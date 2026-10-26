Vì sao khó dự đoán Quả bóng Vàng 2026?

Theo kế hoạch, Lễ trao Quả bóng Vàng 2026 sẽ diễn ra tại nhà hát London Palladium ở thủ đô London (Anh), lúc 3h sáng ngày 27/10 (theo giờ Hà Nội).

Đây là lần đầu sự kiện được tổ chức tại Anh, nhân kỷ niệm 70 năm ra đời giải thưởng danh giá do tạp chí France Football sáng lập.

Khác với những năm chỉ có một ứng viên vượt trội, cuộc đua năm nay chứng kiến sự cạnh tranh giữa những cầu thủ sở hữu thành tích rất khác nhau.

Tiền đạo Harry Kane, Lamine Yamal và Kylian Mbappe là những ứng viên nổi bật trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Ảnh: Sports Illustrated.

Chân sút Harry Kane nổi bật về khả năng ghi bàn, tài năng trẻ Lamine Yamal có lợi thế từ chức vô địch World Cup, còn tiền đạo Kylian Mbappe để lại dấu ấn ở những giải đấu lớn.

Harry Kane có một mùa giải khó tin với 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich, góp công giúp ‘Hùm xám’ giành Bundesliga và Cup Quốc gia Đức.

Tiền đạo 33 tuổi còn ghi 12 bàn cho tuyển Anh, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026. Tổng cộng, anh ghi tới 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển trong giai đoạn tính thành tích cho bình chọn Quả bóng Vàng 2026.

Phong độ ấy giúp chân sút người Anh giành Giày vàng châu Âu, đồng thời trở thành ứng viên nặng ký cho Quả bóng Vàng năm nay. Tuy nhiên, việc tuyển Anh chỉ giành hạng ba World Cup 2026 khiến thành tích tập thể của Kane không hoàn toàn áp đảo các đối thủ.

Lamine Yamal lại sở hữu lợi thế mà tiền đạo Bayern Munich không có, đặc biệt với chức vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha. Ở cấp CLB, tài năng 19 tuổi cũng góp công giúp Barca vô địch La Liga, cá nhân anh ghi 24 bàn và có 17 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Trong khi đó, tiền đạo Kylian Mbappe ghi 10 bàn để đoạt Giày vàng World Cup 2026, đồng thời dẫn đầu danh sách ghi bàn Champions League với 15 pha lập công. Dù tuyển Pháp không thể đăng quang, chân sút Real Madrid vẫn có cơ sở cạnh tranh nhờ những màn trình diễn cá nhân nổi bật.

Sự khác biệt giữa các ứng viên khiến cuộc đua khó có một thước đo chung. Nếu đề cao hiệu suất ghi bàn, Harry Kane chiếm ưu thế. Nếu coi trọng danh hiệu tập thể, Lamine Yamal có lợi thế. Còn Kylian Mbappe nổi bật ở khả năng ghi bàn trong những giải đấu quan trọng nhất.

Cuộc cạnh tranh còn nóng lên bên ngoài sân cỏ khi các CLB và những người có ảnh hưởng liên tục lên tiếng ủng hộ ứng viên của mình. Giám đốc thể thao Deco của Barca gọi việc Raphinha và Pedri không được đề cử là ‘bê bối lớn’, đồng thời khẳng định Lamine Yamal xứng đáng giành giải Quả bóng Vàng 2026.

Tuy nhiên, Quả bóng Vàng không được quyết định bằng sức hút truyền thông hay số lượng người hâm mộ. Hội đồng gồm 100 nhà báo thể thao quốc tế bỏ phiếu dựa trên 3 tiêu chí, theo thứ tự ưu tiên gồm thành tích cá nhân, danh hiệu tập thể, cuối cùng là phong cách thi đấu và tinh thần fair-play.

Một chi tiết đáng chú ý là giải thưởng năm nay chỉ xét thành tích từ ngày 3/8/2025 đến 19/7/2026, bao gồm World Cup 2026. Vì vậy, cú đúp của Kylian Mbappe vào lưới Barca trong trận El Clasico hôm 26/10 không được tính vào kỳ đánh giá Quả bóng Vàng 2026.

Khi mỗi ứng viên đều có lợi thế riêng về thành tích cá nhân và danh hiệu tập thể, cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 chỉ thực sự ngã ngũ khi chủ nhân giải thưởng được xướng tên rạng sáng 27/10.