Vì sao khách Thái Lan không còn mặn mà với Hàn Quốc?

Du khách quốc tế tập trung đông tại làng Hanok Bukchon ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 10/2024. Ảnh: Reuters.

Theo nghiên cứu của Bnomics, đơn vị nghiên cứu thuộc ngân hàng Bangkok, xu hướng du lịch nước ngoài của người Thái Lan đạt mức kỷ lục trong năm 2025, với 13,06 triệu lượt, tăng 11,4% so với năm trước. Tổng chi tiêu của nhóm khách này đạt 559 tỷ baht, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, Hàn Quốc không nằm trong nhóm hưởng lợi từ đà tăng này. Theo Khaosod, năm 2025, xứ sở kim chi đón khoảng 328.000 lượt khách Thái Lan, giảm 13,8% so với năm trước và thấp hơn đáng kể mức 559.000 lượt của năm 2019 (trước đại dịch Covid-19). Hàn Quốc theo đó đứng thứ 13 trong danh sách điểm đến nước ngoài được người Thái lựa chọn.

Trong 8 tháng của năm 2026, Hàn Quốc đón 229.746 lượt khách Thái Lan, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn tốc độ tăng chung của thị trường khách quốc tế, đạt 21,6%. Khaosod nhận định Hàn Quốc đang dần mất sức hút với người Thái, dù lượng khách từ thị trường này đã phục hồi trong năm nay.

Lo ngại từ quy trình nhập cảnh

Theo Bnomics, Hàn Quốc vẫn giữ sức hút nhờ ẩm thực, văn hóa và K-pop. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan tình trạng một bộ phận công dân Thái Lan làm việc trái phép tại Hàn Quốc đã dẫn đến việc kiểm tra nhập cảnh chặt chẽ hơn.

Những trường hợp du khách Thái bị từ chối nhập cảnh Hàn Quốc cũng gây lo ngại khi nhiều người đã mua vé máy bay và đặt chỗ ở nhưng vẫn không chắc có được phép vào nước này.

Công dân Thái Lan hiện được miễn thị thực khi du lịch Hàn Quốc tối đa 90 ngày. Tuy nhiên, thông thường du khách phải được cấp phép K-ETA trước khi khởi hành. Đây là giấy phép du lịch điện tử của Hàn Quốc dành cho công dân các quốc gia thuộc diện được miễn thị thực (visa).

Du khách nước ngoài tham quan cung Gyeongbokgung ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Yonhap.

Trên thực tế, được chấp thuận K-ETA không đồng nghĩa du khách chắc chắn được nhập cảnh. Cơ quan xuất nhập cảnh tại sân bay vẫn có quyền quyết định cuối cùng về việc cho phép du khách vào Hàn Quốc. Bnomics nhận định chính sự không chắc chắn này có thể trở thành một loại "chi phí" đối với khách Thái Lan.

Trước chuyến đi, họ phải mua vé máy bay, đặt chỗ ở, xin nghỉ làm và chuẩn bị chi phí. Nếu không biết chắc có được qua cửa khẩu hay không, rủi ro và chi phí tiềm ẩn của chuyến đi sẽ tăng lên.

Thành viên Lisa (quốc tịch Thái Lan) của nhóm BlackPink tại sân bay Incheon, Hàn Quốc, cho chuyến công tác đến Pháp, tháng 10/2021. Ảnh: Dispatch.

Theo phân tích của Bnomics, khi các điểm đến khác có thủ tục nhập cảnh đơn giản hoặc dễ dự đoán hơn, một bộ phận người Thái có thể chuyển sang lựa chọn những nơi này.

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp Bộ Tư pháp, các cơ quan liên quan và các hãng hàng không nhằm tháo gỡ những khó khăn về nhập cảnh được cho là khiến một bộ phận du khách Đông Nam Á e ngại khi đến Hàn Quốc.

Từ ngày 30/3, Hàn Quốc nới điều kiện cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cho công dân 11 nước Đông Nam Á. Ngày 28/5, nước này bắt đầu thí điểm chương trình miễn thị thực cho các đoàn khách du lịch Indonesia.

Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) quảng bá những thay đổi về chính sách visa thông qua các sự kiện tại địa phương và mạng xã hội. Các văn phòng KTO ở nước ngoài cũng hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ tại các đại sứ quán Hàn Quốc.

Trung Quốc vươn lên

Sự sụt giảm của Hàn Quốc trái ngược với tốc độ tăng trưởng nhanh của Trung Quốc, hiện là điểm đến số một của du khách Thái Lan.

Bnomics cho rằng sức hút của Trung Quốc không chỉ đến từ thỏa thuận miễn thị thực song phương vĩnh viễn giữa Thái Lan và Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 3/2024, mà còn nhờ hệ thống giao thông phát triển, chi phí hợp lý và sự đa dạng về điểm tham quan.

Các số liệu cho thấy thủ tục nhập cảnh thuận lợi có thể giúp thu hút du khách, trong khi những quy định thiếu rõ ràng hoặc khó dự đoán có thể khiến họ cân nhắc lựa chọn điểm đến khác.

"Du lịch không chỉ là khiến mọi người muốn đến, mà còn phải khiến họ tin rằng họ có thể đến", Bnomics nhận định.

Du khách nước ngoài tham quan Thiên Đàn, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, được xây dựng từ năm 1420, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Sự suy giảm nhu cầu từ thị trường Thái Lan cũng tác động đến hoạt động hàng không. AirAsia trước đó thông báo sẽ dừng khai thác đường bay Bangkok - Don Mueang - Seoul từ ngày 25/10 sau 12 năm hoạt động, với lý do nhu cầu du lịch thay đổi.

Hàn Quốc vẫn là một điểm đến lớn của du khách Thái Lan, song các số liệu mới nhất cho thấy thị hiếu đang thay đổi. Khả năng tiếp cận, chi phí và mức độ chắc chắn trong quá trình nhập cảnh ngày càng được cân nhắc khi người Thái lựa chọn điểm đến.