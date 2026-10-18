Vì sao kế hoạch đại tu tuyến tránh Vinh gặp khó?

Triển khai nhiều hạng mục để hồ sơ đáp ứng điều kiện

Liên quan đến tình hình triển khai đại tu dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh chưa đạt tiến độ kỳ vọng, đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (doanh nghiệp dự án) cho biết, khó khăn lớn hiện nay là việc hoàn thiện hồ sơ đại tu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định phạm vi và giải pháp kỹ thuật, khối lượng, dự toán, giải pháp bố trí nguồn vốn, các thủ tục thẩm định, chấp thuận theo quy định và hợp đồng BOT.

Công tác đại tu dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh thực hiện ngay trong năm 2026.

Mặt khác, quy mô sửa chữa lớn đòi hỏi nguồn vốn huy động lớn. Trong khi đó, doanh thu thu phí của dự án tụt giảm mạnh do nhiều lý do đặc biệt là chịu ảnh hưởng bởi sự phân lưu phương tiện khi các tuyến cao tốc, đường ven biển và các công trình giao thông kết nối khác được đưa vào khai thác. Điều này tạo thêm áp lực đối với việc cân đối dòng tiền và bố trí vốn thực hiện đại tu.

"Nhà đầu tư đang tập trung phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn thiết để hoàn thành các công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án trình Cục Đường bộ VN xem xét trước ngày 20/10/2026 và triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 11/2026.

Chúng tôi nhận thức rõ rằng việc chậm triển khai đại tu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khai thác tuyến đường. Bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục, nhà đầu tư đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án phải tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hư hỏng phát sinh, nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật và khai thác an toàn", đại diện Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh thông tin.

Cũng theo lãnh đạo đơn vị, trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục đại tu, nhà đầu tư đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án tiếp tục duy trì công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và xử lý các hư hỏng phát sinh để bảo đảm điều kiện khai thác, an toàn giao thông trên tuyến.

Công tác này được thực hiện thông qua việc kiểm tra tuyến định kỳ và đột xuất; lập danh sách các vị trí hư hỏng; phân loại theo mức độ nguy hiểm; tổ chức cảnh báo, bố trí biển báo và điều tiết giao thông khi cần thiết; đồng thời triển khai sửa chữa các hư hỏng có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến người và phương tiện lưu thông.

Đối với việc dự án sẽ phải tạm dừng thu phí vì chưa bảo đảm tiến độ đại tu, lãnh đạo doanh nghiệp dự án khẳng định: Quan điểm của nhà đầu tư là việc bảo đảm an toàn giao thông và duy trì điều kiện khai thác công trình phải được đặt lên hàng đầu.

Nhà đầu tư luôn tuân thủ chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Song, công tác duy trì các nghĩa vụ quản lý, bảo trì, khắc phục hư hỏng và bảo đảm an toàn công trình sẽ vẫn được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật, hợp đồng dự án và yêu cầu của cơ quan quản lý.

"Việc tạm dừng thu phí không đồng nghĩa với việc dừng bảo dưỡng, sửa chữa hoặc để công trình xuống cấp thêm. Doanh nghiệp dự án sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra hiện trường, bố trí nhân lực thực hiện các công việc cần thiết, xử lý kịp thời những vị trí nguy hiểm, duy trì hệ thống báo hiệu đường bộ và triển khai phương án bảo đảm giao thông trong quá trình sửa chữa.

Nhà đầu tư luôn chỉ đạo, quán triệt rõ trách nhiệm của doanh nghiệp dự án không chỉ là tổ chức thu phí hoàn vốn mà còn bao gồm việc duy trì chất lượng công trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong suốt thời gian được giao quản lý, khai thác.

Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước, tiếp thu các ý kiến kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm các yêu cầu khắc phục, sửa chữa theo đúng quy định và tiến độ được chấp thuận", lãnh đạo doanh nghiệp dự án chia sẻ.

Tính đến nay, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đang tích cực huy động máy móc phục vụ việc đại tu dự án, bảo đảm chất lượng công trình cho phương tiện lưu thông.

Sửa chữa đồng bộ mặt đường và hệ thống ATGT

Lãnh đạo doanh nghiệp dự án cho biết, dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh có tổng chiều dài khoảng 60km được đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Sau 12 năm khai thác, hiện nay trên đoạn tuyến xuất hiện một số vị trí xuống cấp, hư hỏng cần tiến hành công tác sửa chữa lớn để đảm bảo yếu tố kỹ thuật của tuyến đường và tính bền vững của công trình, đáp ứng yêu cầu khai thác.

Theo phương án tài chính của hợp đồng BOT, dự án sẽ triển khai sửa chữa lớn (đại tu) từ năm 2026. Dự án đại tu phần đường đã được Cục Đường bộ VN thống nhất chủ trương.

"Dự kiến, tổng mức đầu tư của công tác đại tu khoảng hơn 600 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư cuối cùng sẽ được xác định theo khối lượng thực tế, giải pháp thiết kế, đơn giá và các chi phí hợp lệ, sau khi hoàn thành các bước thẩm định, phê duyệt hoặc chấp thuận theo thẩm quyền. Nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện trong phạm vi hồ sơ được duyệt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn", đại diện doanh nghiệp dự án cho hay.

Dự án tuyến tránh TP Vinh và nâng cấp mở rộng tuyến QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh được đại tu trên tổng chiều dài khoảng 60km.

Thông tin thêm về phương án đại tu, theo doanh nghiệp dự án, công tác sửa chữa mặt đường sẽ tập trung xử lý các vị trí hằn lún vệt bánh xe, trồi lún, bong tróc, nứt lưới, nứt mai rùa và các hư hỏng kết cấu mặt đường; bóc bỏ, xử lý và hoàn trả các lớp kết cấu theo giải pháp kỹ thuật được duyệt.

Các vị trí mặt đường hư hỏng sẽ được cào bóc và thay thế bằng 2 lớp mặt đường bê tông nhựa có tổng chiều dày 13cm (lớp dưới bằng BTNC19 dày 7cm và lớp trên bằng BTNC16 dày 6cm có sử dụng phụ gia SBS5%). Một số phân đoạn hư hỏng xuất hiện sâu ở tầng móng thì sẽ được cào bóc và thi công thay thế phần móng cấp phối đá dăm trước khi thảm lại bằng Bê tông nhựa.

Đối với hệ thống ATGT, công tác đại tu sẽ tiến hành sửa chữa, khôi phục sơn kẻ đường, biển báo, hộ lan và các hạng mục liên quan bị hư hỏng, xuống cấp hoặc không còn đáp ứng yêu cầu khai thác; Thay thế đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí bị hư hỏng;Bổ sung hệ thống ATGT qua các trường học; Bổ sung, cải tạo hệ thống ATGT theo yêu cầu của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo yêu cầu khai thác theo thực tế hiện trường.

Cùng đó là bổ sung, thay thế tấm hộ lan đầu cuối; Bổ sung lưới chống chói trên dải phân cách giữa; Bổ sung, thay thế Biển báo trên tuyến; Sơn hoàn trả, hoàn thiện hệ thống các vạch sơn tín hiệu bằng sơn dẻo nhiệt phản quang theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Hệ thống thoát nước sẽ được bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc tại các vị trí đọng nước; Sửa chữa các công trình thoát nước xuống cấp, mất an toàn trong mùa mưa lũ.