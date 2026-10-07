Vì sao J5 bàn giao gần 1.000 xe nhưng OJVN bán 680 xe trong tháng 9?

Theo thông cáo báo chí từ Omoda & Jaecoo được gửi vào ngày 3/10, Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố bàn giao gần 1.000 xe Jaecoo J5 trong tháng 9.

Trong khi đó vào ngày 7/10, đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ một con số khác liên quan đến doanh số các thương hiệu ôtô Trung Quốc tại Việt Nam. Cụ thể, toàn bộ các thương hiệu của Omoda & Jaecoo đạt doanh số 680 xe trong tháng 9.

Vậy đâu mới là con số chính xác về lượng xe thương hiệu Trung Quốc này bán ra thị trường?

Theo đại diện Omoda & Jaecoo Việt Nam, con số 1.000 xe Jaecoo J5 bàn giao tới khách hàng trong tháng 9 là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, các buổi giao xe được tách ra thành nhiều đợt. Trong đó, một số đợt giao xe vào cuối tháng 9, khiến người dùng không kịp đăng ký biển số trong tháng, phải dời thời gian đăng ký sang tháng kế tiếp.

Theo thông tin chia sẻ, Omoda & Jaecoo Việt Nam bàn giao được gần 1.000 chiếc J5 trong tháng 9. Ảnh: Đan Thanh.

Còn con số 680 xe được giải thích là tổng lượng xe mang thương hiệu Omoda & Jaecoo đã được đăng ký biển số trong tháng 9.

Về mặt lý thuyết, việc doanh số bán và lượng xe đăng ký thực tế có sự chênh lệch không lạ. Điều này ảnh hưởng từ thời gian giao nhận xe và thời gian khách hàng đăng ký biển số.

Ví dụ một số người chọn mua xe từ đầu tháng 2, hoàn tất hồ sơ và được bàn giao xe vào cuối tháng 2. Tuy nhiên đến giữa tháng 3, chủ xe mới hoàn tất thông tin đăng ký biển số.

Hiện tại, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang phân phối 3 mẫu xe gồm Omoda C5, Jaecoo J7 và Jaecoo J5.

Trong đó, Omoda C5, đặc biệt là bản hybrid C5 SHS-H từng là trụ cột doanh số của hãng khi từng ghi nhận bán ra hơn 2.000 xe sau 8 tháng năm nay.

Tuy nhiên với sự có mặt của J5, nhiều khả năng đây sẽ trở thành kỳ vọng mới của thương hiệu Trung Quốc, nhờ giá bán tốt từ lượng xe sẵn có được sản xuất tại nhà máy trong nước.