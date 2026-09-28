Vì sao Israel thu hồi chứng nhận của các nhà ngoại giao Hà Lan tại Ramallah?

Israel và Hà Lan đang căng thẳng liên quan chính sách đối với các khu định cư trái phép của quốc gia Trung Đông ở Bờ Tây. (Nguồn: Siasat)

Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã thông báo với phía Hà Lan rằng các đặc quyền và giấy chứng nhận dành cho các nhà ngoại giao Hà Lan tại Ramallah sẽ hết hiệu lực sau 7 ngày.

Theo ông Sa’ar, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả các biện pháp mà Hà Lan áp dụng đối với Israel. Tuần trước, chính phủ Hà Lan ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Ngoại trưởng Sa’ar tuyên bố, nếu Hà Lan muốn tiếp tục đại diện cho các lợi ích của mình trong quan hệ với phía Palestine, các hoạt động này sẽ phải được tiến hành từ khu vực thuộc quyền quản lý của chính quyền Palestine, thay vì từ lãnh thổ Israel. Ông cũng cảnh báo Israel sẽ có biện pháp đáp trả những động thái mà chính phủ nước này cho là gây tổn hại tới lợi ích của Israel.

Trong tuyên bố ngày 27/9, ông Sa’ar cũng cáo buộc chính sách của Chính phủ Hà Lan góp phần làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái tại nước này.

Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen bày tỏ lấy làm tiếc và khẳng định, biện pháp của Amsterdam “không nhằm vào Israel”. Theo ông, tuân thủ luật pháp quốc tế, Amsterdam có nghĩa vụ không góp phần duy trì tình trạng mà nước này cho là bất hợp pháp, trong đó có các khu định cư của Israel.

Ông Berendsen cho biết, chính phủ Hà Lan đang xem xét biện pháp đáp trả quyết định của Israel, đồng thời khẳng định việc bảo đảm an toàn cho các nhà ngoại giao Hà Lan là ưu tiên hàng đầu.

Đây là diễn biến mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa Israel và Hà Lan liên quan chính sách đối với các khu định cư. Tháng trước, Israel đã không cho các quan chức Hà Lan tham gia Trung tâm Điều phối dân sự-quân sự (CMCC) về Gaza tại Kiryat Gat, sau khi chính phủ Hà Lan công bố các biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hóa từ các khu định cư của Israel.