Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong những ngày gần đây, Iran liên tiếp tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời tuyên bố bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) của Washington. Tại eo biển Hormuz, ít nhất 25 tàu chở dầu đã bị tấn công trong một tuần, khiến hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này sụt giảm mạnh. Theo Cơ quan Điều phối Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), từ ngày 12 đến 18/11, chỉ có 263 tàu đi qua eo biển Hormuz, giảm 15% so với tuần trước, trong khi phí bảo hiểm hàng hải tăng vọt và giá dầu có thời điểm vượt 100 USD/thùng.

Iran muốn đạt được điều gì khi leo thang tấn công?

Theo Al Jazeera, trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng, giới chức Iran đã yêu cầu Mỹ lựa chọn giữa việc đối mặt với tên lửa hoặc tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Động thái này cho thấy Tehran đang sử dụng sức ép quân sự nhằm tác động đến tính toán chiến lược của Washington, đồng thời phát đi thông điệp rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục phải gánh chịu hậu quả nếu chiến tranh không chấm dứt.

Ông Rami Khouri, chuyên gia nghiên cứu chính sách công tại Đại học Mỹ ở Beirut, nhận định các cuộc tấn công của Iran nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời mở rộng tác động của chiến tranh ra toàn bộ khu vực vùng Vịnh và gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận tải gia tăng và nguồn cung hàng hóa thiết yếu bị gián đoạn.

Theo ông Khouri, động lực chủ yếu thúc đẩy chiến lược này là Iran không muốn tiếp tục đơn độc gánh chịu hậu quả từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Bằng cách gây sức ép lên các cơ sở quân sự của Washington và các quốc gia đồng minh, Tehran muốn cho thấy Mỹ không thể bảo vệ đầy đủ các lợi ích của mình tại khu vực.

Chuyên gia này, đồng thời là nghiên cứu viên cấp cao không thường trú tại Trung tâm Arab ở Washington, D.C., cho rằng Iran hy vọng những tổn thất và nguy cơ an ninh gia tăng sẽ khiến các chính phủ Arab gây sức ép lên Tổng thống Donald Trump, yêu cầu Mỹ chấm dứt chiến tranh.

Trong khi đó, giới chức Iran coi các biện pháp phong tỏa kinh tế của Mỹ là hành động thù địch trực tiếp. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran xem lệnh phong tỏa kinh tế do Washington áp đặt là một hành động chiến tranh.

Ông Gharibabadi nói với các phóng viên Iran rằng: "Chúng tôi coi việc bao vây kinh tế là một hành động thù địch và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phá vỡ vòng vây kinh tế này".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran chịu sức ép ngày càng lớn từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, sự gián đoạn các tuyến thương mại đường bộ và làn sóng trừng phạt mới được Washington áp đặt từ tháng 8 trong khuôn khổ Chiến dịch Kẻ bị ruồng bỏ về kinh tế (Operation Economic Outcast).

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người đóng vai trò chủ chốt trong việc triển khai các biện pháp trừng phạt đối với Tehran, tuyên bố lệnh cấm vận có thể khiến nền kinh tế Iran suy giảm tới 25% trong năm kết thúc vào tháng 3/2027.

Mặc dù giới chức Iran khẳng định có khả năng chống chịu sức ép kinh tế, những diễn biến gần đây cho thấy nền kinh tế và đời sống người dân nước này đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình trạng đối đầu kéo dài.

Trong bối cảnh đó, các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại vùng Vịnh được xem là phản ứng của Tehran trước chiến dịch gây sức ép kinh tế và quân sự của Washington. Thay vì chỉ phòng thủ trước các biện pháp trừng phạt, Iran đang tìm cách làm gia tăng chi phí mà Mỹ và các đối tác khu vực phải gánh chịu nếu tiếp tục duy trì chính sách hiện nay.

Khói bốc lên sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Nguy cơ tái diễn đối đầu quân sự Mỹ - Iran

Theo ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về Chính sách Nhà nước có Trách nhiệm, Tổng thống Donald Trump có thể lựa chọn tuyên bố chiến thắng và rút khỏi cuộc chiến với Iran thay vì tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận đàm phán. Tuy nhiên, việc Washington duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Tehran sẽ khiến nguy cơ leo thang quân sự tiếp tục gia tăng.

Trao đổi với Al Jazeera, ông Parsi nhận định Tổng thống Trump khó có thể chấp nhận một thỏa thuận bị giới hoạch định chính sách tại Washington xem là bằng chứng cho thấy chiến dịch quân sự chống Iran đã thất bại.

Ông Parsi cảnh báo: "Nếu ông ấy tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa, tình hình sẽ leo thang", đồng thời cho rằng Tehran sẽ không kiềm chế các hành động trả đũa nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế.

Theo chuyên gia này, để rút khỏi cuộc đối đầu mà không làm bùng phát giao tranh trở lại, chính quyền Trump cần từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa và trừng phạt. Ông Parsi cho rằng Washington có thể phải "từng bước, có thể theo cách khó nhận thấy, dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng như một phần các biện pháp trừng phạt" nhằm tạo điều kiện giảm căng thẳng mà không khiến quyết định này bị nhìn nhận như một sự nhượng bộ công khai.

Trong khi đó, ông Hassan Ahmadian, giáo sư tại Đại học Tehran, nhận định Iran đang đặt Tổng thống Trump trước một lựa chọn mang tính quyết định.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ahmadian cho rằng nếu Washington cho phép các tàu chở dầu tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, lệnh phong tỏa của Mỹ có thể "chấm dứt mà không có thỏa thuận hay chiến tranh". Ngược lại, nếu lực lượng Mỹ tấn công những tàu tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa, Washington có nguy cơ phải đối mặt với "những phản ứng của Iran mà (ông Trump) sẽ khó có thể tránh khỏi".

Những nhận định trên cho thấy việc duy trì hay điều chỉnh lệnh phong tỏa hải quân đang trở thành một trong những yếu tố then chốt quyết định chiều hướng đối đầu giữa Washington và Tehran.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump hôm 21/11 cho biết ông vẫn có kế hoạch đạt được một thỏa thuận "lâu dài" với Iran, trong đó bảo đảm Tehran không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc trao đổi với đài Fox News, ông Trump cũng khẳng định bản thân chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến mục tiêu thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời nhận xét ban lãnh đạo mới của nước này "lý trí hơn".

Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán chưa tạo ra bước đột phá và sức ép quân sự, kinh tế tiếp tục gia tăng, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng vẫn phụ thuộc đáng kể vào khả năng hai bên tìm được phương án tháo gỡ bất đồng về lệnh phong tỏa và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.