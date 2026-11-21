Iran hôm 18/11 mở các cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ không quân Mỹ ở Kuwait cùng nhiều mục tiêu tại Bahrain, đánh dấu sự bùng phát trở lại của các đòn trả đũa qua lại tại vùng vịnh Ba Tư sau gần hai tháng tạm lắng. (Ảnh: AFP)

Iran tấn công các mục tiêu quân sự tại Kuwait và Bahrain

Quân đội Iran đã sử dụng UAV tấn công căn cứ không quân Ali Al Salem tại Kuwait. Bộ Tổng tham mưu Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các mục tiêu, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên nhằm vào Kuwait kể từ tháng 9.

Căn cứ Ali Al Salem từng hứng chịu ít nhất 30 cuộc tấn công trong 9 tháng xung đột, khiến ít nhất 15 nhà chứa máy bay, nhà kho và 10 tòa nhà gần khu dân cư bị hư hại hoặc phá hủy. Kuwait lên án các cuộc tấn công mới nhất, coi đây là hành động leo thang nguy hiểm.

Tại Bahrain, hệ thống phòng không cũng phải đánh chặn nhiều đợt tấn công đường không của Iran, trong khi còi báo động vang lên trên khắp đất nước. Bahrain là nơi đặt Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, giữ vai trò quan trọng trong sự hiện diện quân sự của Washington tại vùng Vịnh.

Mỹ không kích đảo Qeshm, căng thẳng mở rộng sang các mục tiêu quân sự

Theo một quan chức quân đội Mỹ, ngày 17/11, máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm. Washington cho biết cuộc không kích nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào nhân sự và tài sản của Mỹ.

Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn lời một quan chức nước này cho biết cuộc tấn công không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng. Động thái của Mỹ diễn ra sau vụ Iran tấn công một cơ sở radar của Mỹ tại Bahrain.

Tấn công tàu thương mại làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng

Các sự cố liên quan đến tàu thương mại đang khiến tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz trở nên đáng lo ngại hơn.

ADNOC Logistics and Services cho biết một tàu của công ty bị tấn công vào tối thứ Ba, khiến 11 người bị thương và một người mất tích.

Một tàu chở khí đốt khác mang cờ Panama, có tên Tara Gas, cũng bị tấn công và bốc cháy. Hiện chưa xác định được bên chịu trách nhiệm trong vụ việc này.

Những diễn biến trên làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến đường chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí toàn cầu.

Iran gia tăng sức ép nhưng chưa muốn đẩy thành xung đột toàn diện

Các chuyên gia nhận định Iran có thể đang theo đuổi chiến lược leo thang có tính toán, nhằm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và chính trị đối với Mỹ khi duy trì lệnh phong tỏa, thay vì chủ động kích hoạt một cuộc chiến toàn diện.

Danny Citrinowicz cho rằng Tehran muốn khiến việc duy trì phong tỏa của Washington ngày càng khó khăn và tốn kém.

Tuy nhiên, Hamidreza Azizi cảnh báo việc các sự cố quân sự liên tiếp xảy ra trên nhiều mặt trận đang làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm, khiến hai bên có thể bị cuốn vào một cuộc đối đầu rộng hơn ngoài dự tính ban đầu.

Mỹ tăng cường lực lượng hải quân, triển vọng hạ nhiệt còn xa

Washington tiếp tục gia tăng hiện diện quân sự khi nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba của Mỹ tiến vào khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Lực lượng này dự kiến hỗ trợ thực thi phong tỏa và triển khai các hoạt động hộ tống tàu thương mại.

Mỹ khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran yêu cầu Washington dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ả Rập Xê-út đã lên án các cuộc tấn công mới nhất và kêu gọi chấm dứt xung đột.

Trong bối cảnh hai bên vẫn giữ lập trường đối lập, việc Iran mở rộng các cuộc tấn công và Mỹ tăng cường lực lượng hải quân đang khiến nguy cơ leo thang tại vùng Vịnh gia tăng. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Washington và Tehran trước sức ép quân sự ngày càng lớn, cũng như khả năng hai bên quay lại bàn đàm phán.

Nh.Thạch