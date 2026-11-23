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Trong 7 ngày qua, ít nhất 25 tàu chở dầu đã bị tấn công trên và xung quanh eo biển Hormuz, khiến lưu lượng dầu mỏ đi qua vùng Vịnh sụt giảm mạnh.

Các cuộc tấn công leo thang trong bối cảnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này đang phải đối mặt với điều mà ông gọi là “cuộc chiến kinh tế thầm lặng”, khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân.

Vậy điều gì đứng sau làn sóng leo thang tấn công mới nhất của Iran? Liệu động thái này có châm ngòi cho một vòng đối đầu quân sự mới giữa Tehran và Washington, hay sẽ buộc hai bên ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đang gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu?

Các cuộc tấn công mới nhất

Bahrain là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Iran trong những ngày gần đây. Tổng cộng, nước này đã hứng chịu 3 cuộc tấn công bằng UAV, sau vài tuần giao tranh tạm lắng.

Ngày 21/11, Bahrain cho biết một cuộc tấn công của Iran đã nhắm trúng một cơ sở công nghiệp, gây ra hỏa hoạn, trong khi nước này ngăn chặn được một số cuộc tấn công khác cùng ngày.

IRGC sau đó tuyên bố đã tiến hành chiến dịch phối hợp giữa tên lửa và UAV nhằm vào các vị trí quân sự của Mỹ tại hai căn cứ al-Riffa và Awali ở Bahrain, đồng thời khẳng định đã phá hủy radar hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại các căn cứ này.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một tên lửa đánh chặn được phóng từ căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain đã rơi xuống đảo Sitra, gần thủ đô Manama của Bahrain, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn.

IRGC cho biết chiến dịch này nhằm đáp trả cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một cơ sở radar trên đảo Hengam của Iran. Tehran biện minh cho các cuộc tấn công bằng việc cho rằng Washington liên tục vi phạm không phận nước này, trong đó có hoạt động của các UAV trinh sát và tác chiến MQ-1 và MQ-9 Mỹ.

Hôm 21/11, quân đội Iran cũng tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã phóng tên lửa nhằm vào một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trên vùng Vịnh vào tối hôm trước, khiến máy bay bị hư hại. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ thông tin này, khẳng định “tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ tại Trung Đông đều an toàn”.

Ngày 22/11, lực lượng Iran cũng tuyên bố bắn hạ thêm một UAV MQ-1 ở phía Đông eo biển Hormuz. IRGC khẳng định đây là chiếc UAV thứ 20 thuộc loại này của Mỹ bị bắn hạ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2, đồng thời là chiếc thứ 4 trong vòng 24 giờ.

Trong khi đó, các cơ quan hàng hải Anh thông báo xảy ra 2 vụ việc liên quan đến các tàu chở dầu bị vật thể bay không xác định tấn công tại eo biển Hormuz, gần Oman.

Phóng viên Al Jazeera tại Tehran cho biết các sự cố liên quan đến tàu chở dầu đã gia tăng mạnh trong tuần qua, với khoảng 25 vụ kể từ ngày 14/11.

Tuần trước, quân đội Iran cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở UAV và tên lửa của Mỹ tại căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ không kích đảo Qeshm tại eo biển Hormuz, khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát thực tế của Iran.

Hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz

Lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể khi Iran gia tăng các cuộc tấn công với tần suất gần như hằng ngày.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), có 263 tàu đi qua tuyến hàng hải trọng yếu này trong khoảng thời gian từ ngày 12-18/11, giảm 15% so với tuần trước đó và giảm 20% so với tuần liền trước nữa.

Trong số này, có 37 tàu chở dầu, giảm so với mức 52 tàu của tuần trước đó.

Tuy nhiên, những con số này có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tế, do các tàu hoạt động trong những đội tàu bí mật không được đăng ký chính thức không nằm trong thống kê.

Trước khi xung đột bùng phát vào tháng 2, trung bình mỗi ngày có khoảng 135 tàu đi qua eo biển chiến lược này.

Tuần trước, cơ quan hàng hải Mỹ cảnh báo lệnh phong tỏa Iran đang khiến phí bảo hiểm hàng hải tại khu vực Vùng Vịnh tăng cao. Theo đó, mức phí bảo hiểm đã tăng từ 0,10 - 0,25% trước chiến tranh, lên 3,5 - 7,5%.

Giá dầu cũng tăng vọt, có thời điểm vượt ngưỡng 100 USD/thùng trước khi giảm xuống 83 USD/thùng, song vẫn cao hơn 15 USD so với thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra.

Hôm 19/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, tổng thiệt hại về nguồn cung do xung đột gây ra đến nay đã lên tới 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ m³ khí đốt từ khu vực Vùng Vịnh.

IEA nhận định cuộc xung đột có thể khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu giảm hơn 4% vào năm 2035, nếu các chính phủ đẩy nhanh các biện pháp điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi nhiên liệu để ứng phó với tình hình hiện nay.

Vì sao Iran gia tăng các cuộc tấn công?

Trước khi gia tăng các cuộc tấn công, giới chức cấp cao Iran đã yêu cầu Mỹ lựa chọn giữa việc đối phó với tên lửa hoặc chấp nhận con đường ngoại giao.

Các cuộc tấn công cho thấy Iran đang tận dụng những lợi thế và đòn bẩy mà nước này có trong cuộc xung đột, đồng thời phát đi thông điệp rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ tiếp tục phải gánh chịu hậu quả từ những hành động của Tehran nếu chiến tranh không chấm dứt.

Ông Rami Khouri - chuyên gia nghiên cứu chính sách công tại Đại học Mỹ ở Beirut - nói với Al Jazeera rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời “mở rộng phạm vi tác động của cuộc chiến, khiến toàn bộ khu vực Vùng Vịnh phải chịu ảnh hưởng và gián tiếp tác động đến kinh tế toàn cầu thông qua chi phí vận tải tăng cao cũng như nguồn cung các mặt hàng thiết yếu bị gián đoạn”.

Theo ông Khouri, động lực lớn nhất đằng sau chiến lược này là Iran muốn liên tục bảo đảm rằng nước này sẽ không còn phải “một mình gánh chịu hậu quả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel”.

Ông Khouri cho biết, Tehran hy vọng có thể thay đổi chính sách của Mỹ bằng cách phơi bày sự bất lực của Washington trong việc bảo vệ các cơ sở của chính mình cũng như của những đồng minh Ả-rập. Điều này có thể thúc đẩy các chính phủ Ả-rập gây sức ép buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói với truyền thông nước này rằng ông coi lệnh phong tỏa kinh tế mà Mỹ áp đặt đối với Iran là một hành động chiến tranh.

Ông Gharibabadi nói với các phóng viên: “Chúng tôi coi việc bao vây kinh tế là một hành động thù địch và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để phá vỡ vòng vây kinh tế này”.

Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, những gián đoạn trong hoạt động thương mại đường bộ và làn sóng trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt hồi tháng 8 đang gây tổn hại cho nền kinh tế Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent - người dẫn đầu chiến dịch trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran - từng tuyên bố lệnh cấm vận kinh tế sẽ khiến quy mô nền kinh tế Iran suy giảm 25% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027.

Tuy nhiên, giới chức Iran khẳng định nước này có thể chống chịu được sức ép kinh tế.

Do đó, các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh trong những ngày gần đây được nhìn nhận là phản ứng cứng rắn của Tehran trước chiến dịch gây sức ép từ Washington. Dù vậy, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Iran và người dân nước này đang phải chịu nhiều khó khăn do tình hình căng thẳng hiện tại.

Liệu đối đầu quân sự có tái diễn?

Ông Trita Parsi - Phó Chủ tịch điều hành Viện Quincy về Quản trị quốc gia - cho rằng Tổng thống Trump có thể lựa chọn tuyên bố chiến thắng và rút khỏi cuộc chiến với Iran thay vì đàm phán một thỏa thuận. Tuy nhiên, việc tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran sẽ làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự.

Trả lời Al Jazeera, ông Parsi nhận định ông Trump khó có khả năng chấp nhận một thỏa thuận có thể bị coi là bằng chứng cho thấy cuộc chiến đã thất bại.

“Nếu ông ấy tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa, tình hình sẽ leo thang”, ông Parsi cảnh báo, đồng thời cho rằng Iran sẽ không từ bỏ việc đáp trả nếu sức ép kinh tế tiếp tục được duy trì.

Theo ông, nếu muốn rút khỏi cuộc đối đầu mà không khiến giao tranh bùng phát trở lại, ông Trump sẽ cần “từng bước, có thể là gần như không thể nhận thấy, dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng như một số biện pháp trừng phạt”.

Ông Hassan Ahmadian - Giáo sư Đại học Tehran - cho rằng Iran đang buộc ông Trump phải đối mặt với một lựa chọn “tiến thoái lưỡng nan”.

Nếu Washington để các tàu chở dầu đi qua, lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ “chấm dứt mà không cần một thỏa thuận hay giao tranh”, ông Ahmadian viết trên mạng xã hội X. Tuy nhiên, nếu Mỹ tấn công các tàu này, Washington có thể phải đối mặt với “những phản ứng từ Iran mà ông Trump sẽ khó tránh khỏi”.

Hôm 21/11, Tổng thống Trump cho biết ông có kế hoạch đạt được một thỏa thuận với Iran mang tính “lâu dài”, nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trả lời kênh truyền hình Fox News của Mỹ, ông Trump cũng nói rằng ông chưa bao giờ thực sự quan tâm nhiều đến việc thay đổi chế độ tại Iran, đồng thời nhận xét ban lãnh đạo mới của nước này “hợp lý hơn”.