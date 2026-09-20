Vì sao iPhone 18 Pro Max khi khui hộp có pin nhưng không đầy 100%

Apple hạn chế dung lượng tối đa của iPhone 18 Pro Max khi vận chuyển. Ảnh: CNET.

Trong nhiều năm qua, dung lượng pin trên các dòng smartphone cao cấp có xu hướng tăng, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng nhưng vẫn giữ kích thước hợp lý. Điều này có được nhờ công nghệ pin silicon-carbon mới cho phép tạo ra các cell pin có mật độ cao hơn.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất lại vướng phải rào cản pháp lý. Có nhiều quy định liên quan đến việc vận chuyển pin dung lượng lớn hơn 20 Wh, buộc nhiều công ty tìm cách chia nhỏ cell pin dưới mức này hoặc phải bán điện thoại có pin thấp hơn. Apple lại khéo léo dùng một thủ thuật phần mềm để tuân thủ quy định.

Trang hỗ trợ của iPhone 18 Pro Max giải thích chi tiết cách làm. Theo đó, Apple đặt một giới hạn phần mềm, ngăn sạc pin quá mức 20 Wh. Hãng có thiết bị để sạc iPhone kể cả khi máy đang nằm trong hộp chưa mở. Khi iPhone đến tay khách hàng, giới hạn sạc được gỡ bỏ từ lần khởi động đầu tiên, người dùng có thể sạc đến 100%.

Sau đó, người dùng có thể sử dụng toàn bộ dung lượng pin ở mức 5.567 mAh (21,75 Wh) đối với phiên bản chỉ có eSIM bán tại Mỹ. Phiên bản dành cho thị trường châu Âu có khe cắm SIM vật lý nên dung lượng pin thấp hơn một chút (5.391 mAh hoặc 21,06 Wh), nhưng vẫn cao hơn ngưỡng 20 Wh.

Cơ quan quản lý vận tải Mỹ chính thức cho phép phương thức vận chuyển này từ tháng 6/2025, nhưng các cơ quan quản lý khác như ADR, IATA và ICAO vẫn chưa đưa ra ý kiến chính thức.

Tính năng hạn chế dung lượng pin iPhone 18 Pro Max có thể bật/tắt để vận chuyển ra nước ngoài. Ảnh: MacRumors.

Bên cạnh đó, Apple cho phép người dùng bật và tắt tính năng giới hạn sạc pin dưới mức 20 Wh trong trường hợp muốn gửi điện thoại ra nước ngoài. Sau khi vận chuyển xong, có thể tắt giới hạn này.

Theo GSM Arena, phương thức vận chuyển của Apple có thể tạo ra một tiền lệ. Nếu các nhà sản xuất điện thoại khác cũng làm theo, thị trường châu Âu và Mỹ sẽ xuất hiện nhiều dòng điện thoại có dung lượng pin lớn.

Khi đó, thị trường cũng không gặp phải tình trạng 2 phiên bản dung lượng pin khác nhau của cùng một chiếc điện thoại dành cho châu Á và châu Âu.

Nguyễn Hiếu