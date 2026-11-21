Những gián đoạn liên tiếp đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của Internet - hạ tầng được xem là xương sống của nền kinh tế toàn cầu. Đáng lo ngại, khi trí tuệ nhân tạo (AI) đẩy nhanh quá trình phát hiện và vá lỗ hổng bảo mật, những sự cố tương tự có thể xuất hiện thường xuyên hơn.

Một tuần Internet liên tục trục trặc

Tuần giữa tháng 11/2026 cho thấy rõ những điểm yếu của hạ tầng Internet hiện đại. Từ ngày 12 đến 17/11, hàng loạt dịch vụ quan trọng gặp sự cố, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và đời sống của hàng triệu người.

Hành khách bị hủy chuyến bay phải chờ đợi tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan Washington vào ngày 14/11/2026. (Ảnh: GettyImages)

Ngày 12/11, Microsoft 365 gặp sự cố khiến nhiều người dùng không thể truy cập Outlook và các công cụ làm việc trong gần 24 giờ. Ngày 13/11, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải yêu cầu tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc do hệ thống mạng phục vụ kiểm soát không lưu trục trặc. Sự cố ảnh hưởng đến 17 trong tổng số 22 trung tâm kiểm soát đường bay.

Ngày 15/11, Amazon Web Services (AWS) ghi nhận sự cố kết nối. Một ngày sau, United Airlines và JPMorgan Chase cũng gặp trục trặc kỹ thuật. Đến ngày 17/11, nhiều dịch vụ của Apple, trong đó có iCloud, App Store và Apple Music, bị gián đoạn. Ngay cả mạng lưới liên lạc nội bộ bảo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng ghi nhận tình trạng suy giảm hoạt động.

Theo dữ liệu Downdetector được CNN dẫn lại, trong bảy ngày tính đến 16/11, nền tảng này ghi nhận gần 6 triệu báo cáo sự cố tại Mỹ, mức cao nhất trong vòng một năm. Đây là con số đáng chú ý, dù phản ánh báo cáo của người dùng chứ không phải số lượng sự cố độc lập.

Đáng chú ý, các sự cố trên dường như không bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng phối hợp. Dù có nguyên nhân kỹ thuật khác nhau, chúng cùng cho thấy một thực tế: Internet ngày càng phụ thuộc vào những hệ thống phức tạp, liên kết chặt chẽ nhưng chưa bảo đảm khả năng dự phòng.

Những mắt xích cũ kỹ trong hệ thống công nghệ hiện đại

Theo phân tích của CNN ngày 18/11, Internet không phải một hệ thống thống nhất do một tổ chức duy nhất điều hành, mà là mạng lưới khổng lồ gồm máy chủ, trung tâm dữ liệu, thiết bị định tuyến, phần mềm và dịch vụ đám mây của nhiều nhà cung cấp. Các thành phần này phối hợp liên tục để duy trì hoạt động trực tuyến.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc lẫn nhau cũng khiến hệ thống dễ bị tổn thương. Khi một mắt xích quan trọng gặp trục trặc, sự cố có thể nhanh chóng lan sang các dịch vụ khác.

Sự cố tại FAA cho thấy một số hạ tầng thiết yếu vẫn phụ thuộc vào công nghệ cũ, thiếu đồng bộ. Trong khi đó, sự cố Microsoft 365 liên quan đến lỗi phần mềm, lưu lượng truy cập tăng cao và năng lực xử lý suy giảm tại các cổng mạng.

Những trường hợp này cho thấy việc nâng cấp công nghệ không đơn thuần là thay thiết bị cũ bằng thiết bị mới. Quá trình chuyển đổi luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh lỗi, nhất là khi hệ thống cũ và mới phải vận hành song song.

Một điểm yếu khác là sự tập trung của các dịch vụ trực tuyến vào một số nhà cung cấp hạ tầng lớn. AWS, Microsoft và các nền tảng đám mây khác đang phục vụ hàng triệu doanh nghiệp. Mô hình này giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành nhưng cũng tạo ra những điểm phụ thuộc có sức ảnh hưởng lớn. Khi một nhà cung cấp gặp sự cố, hậu quả có thể lan rộng tới nhiều khách hàng và dịch vụ khác.

AI khiến cuộc chạy đua vá lỗi thêm căng thẳng

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang tạo thêm áp lực đối với hạ tầng Internet. Công nghệ này giúp các chuyên gia an ninh mạng rà soát khối lượng mã nguồn lớn, phát hiện lỗ hổng và tìm giải pháp khắc phục nhanh hơn phương pháp truyền thống. Đây là lợi thế quan trọng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Tuy nhiên, AI cũng tạo ra một nghịch lý: lỗ hổng được phát hiện càng nhanh, doanh nghiệp càng phải khẩn trương cập nhật, vá lỗi để ngăn nguy cơ bị khai thác. Trong khi đó, mỗi lần thay đổi phần mềm hoặc cấu hình đều có thể phát sinh vấn đề mới.

Một bản cập nhật chưa được kiểm tra đầy đủ, thay đổi cấu hình thiếu chính xác hoặc không tương thích với hệ thống cũ đều có thể khiến dịch vụ đang hoạt động bình thường bất ngờ gián đoạn.

Ông Chris Krebs, cựu Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng Mỹ (CISA), nhận định AI đang giúp phát hiện lỗ hổng với tốc độ và quy mô vượt xa khả năng triển khai biện pháp khắc phục của nhiều đội ngũ kỹ thuật.

Đáng lo ngại, AI không chỉ hỗ trợ những người bảo vệ hệ thống mà còn có thể được các đối tượng tấn công sử dụng để tìm kiếm, khai thác điểm yếu. Vì vậy, cuộc chạy đua giữa phát hiện, khắc phục và khai thác lỗ hổng ngày càng quyết liệt.

Liệu Internet sẽ còn tiếp tục mất ổn định?

Câu trả lời nhiều khả năng là có. Theo ông Chris Krebs, những sự cố tương tự gần như chắc chắn sẽ tiếp diễn khi AI giúp phát hiện thêm nhiều lỗ hổng trong các hệ thống phần mềm cũ, buộc doanh nghiệp phải triển khai các đợt cập nhật liên tục.

Tuy nhiên, không thể quy mọi sự cố Internet cho AI. Thiết bị lỗi thời, sai sót của con người, cấu hình không phù hợp, thiếu năng lực dự phòng và quy trình quản trị yếu kém vẫn là những nguyên nhân quan trọng.

Vấn đề sâu xa hơn là xã hội ngày càng phụ thuộc vào một số ít nhà cung cấp công nghệ. Khi ngân hàng, hàng không, thương mại điện tử và hoạt động của chính phủ đều dựa vào các nền tảng kết nối liên tục, một sự cố kỹ thuật có thể gây hiệu ứng dây chuyền trên diện rộng, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

Để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp cần kiểm thử kỹ trước khi cập nhật phần mềm, triển khai bản vá theo từng giai đoạn và xây dựng hệ thống dự phòng độc lập. Các hạ tầng thiết yếu như hàng không, ngân hàng, điện, nước và viễn thông cũng cần có phương án vận hành thay thế khi mạng lưới chính gặp sự cố.

Đợt gián đoạn giữa tháng 11/2026 là lời cảnh báo về khoảng cách giữa tốc độ phát triển của Internet và khả năng bảo đảm an toàn, ổn định cho hệ thống. Công nghệ càng tiên tiến, xã hội càng phụ thuộc vào kết nối số, nhưng những mắt xích yếu vẫn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Internet không thể chỉ được đánh giá qua tốc độ truyền tải hay khả năng xử lý hàng tỷ giao dịch. Giá trị thực sự còn nằm ở khả năng duy trì hoạt động khi một phần hệ thống gặp trục trặc. Nếu không giải quyết được bài toán dự phòng, bảo mật và phục hồi, những ngày Internet chập chờn như tuần giữa tháng 11 có thể không còn là ngoại lệ, mà trở thành rủi ro thường trực của một thế giới ngày càng phụ thuộc vào công nghệ./.