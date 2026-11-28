Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Iran, ông Reza Najafi nhấn mạnh tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA mới đây rằng Iran sẽ không chấp nhận việc một mặt bị tấn công quân sự, mặt khác lại bị yêu cầu bằng giọng điệu áp đặt và gây sức ép phải cung cấp thông tin chi tiết về vật liệu và các cơ sở hạt nhân của nước này. Ông tuyên bố: “Trước khi xảy ra các vụ tấn công, cơ quan này nắm rõ vị trí của từng gram vật liệu hạt nhân của chúng tôi. Nếu bây giờ cơ quan này không còn nắm được những thông tin đó thì các bên tấn công phải chịu trách nhiệm”.

Iran từng hợp tác vượt nghĩa vụ pháp lý

Những phát biểu của ông Najafi được đưa ra nhằm đáp lại báo cáo gần đây của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, trong đó cho biết IAEA đã không còn nắm được thông tin về vật liệu và các địa điểm hạt nhân của Iran trong hơn một năm, ngoại trừ Nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Về vấn đề này, đại diện Iran nhắc lại quá trình hợp tác của Iran với IAEA trong những năm trước, cùng 16 báo cáo liên tiếp của IAEA xác nhận Iran hoàn toàn tuân thủ các cam kết theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Ông cho biết Iran đã hợp tác vượt các nghĩa vụ có tính ràng buộc pháp lý, trong đó có việc chấp nhận hạn chế hoạt động làm giàu urani trong một thời gian dài và tự nguyện thực thi Nghị định thư bổ sung trong nhiều năm.

Ông Najafi cũng nhắc lại phát biểu của Tổng Giám đốc IAEA khi đó vào ngày 5/3/2018, trong đó người đứng đầu cơ quan này mô tả hệ thống kiểm chứng được áp dụng tại Iran là mạnh nhất thế giới.

Vào thời điểm đó, Tổng Giám đốc IAEA nói rằng cơ quan này được tiếp cận tất cả các địa điểm cần đến và hoạt động thanh sát tại Iran đã tăng gấp đôi kể từ năm 2013. Theo phát biểu của ông, các thanh sát viên IAEA lưu lại Iran trong tổng cộng 3.000 ngày mỗi năm, trong khi khoảng 2.000 niêm phong chống can thiệp đã được lắp đặt trên các vật liệu và thiết bị hạt nhân.

Số liệu của IAEA cũng cho thấy các hoạt động kiểm chứng của cơ quan này tại Iran tăng 152% trong giai đoạn 2013-2017. Những kết quả này chứng minh mức độ thay đổi trong hợp tác giữa Iran và IAEA sau các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Sự im lặng của IAEA

Hoạt động thanh sát định kỳ bị đình chỉ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình của Iran. Ban Thư ký IAEA và Tổng Giám đốc cơ quan này đã giữ im lặng trước những cuộc tấn công đó.

Trong hai cuộc chiến kéo dài 12 ngày và 40 ngày, một số cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có các cơ sở làm giàu urani Natanz và Fordow cùng các cơ sở hạt nhân tại Isfahan, đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Mỹ và Israel. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh những báo cáo của ông Rafael Grossi về chương trình hạt nhân Iran nằm trong số các tài liệu được các bên tiến hành tấn công viện dẫn để biện minh cho hành động của mình.

Nhà máy sản xuất bánh vàng urani Ardakan tại tỉnh Yazd và Tổ hợp nước nặng Arak cũng nằm trong số các cơ sở bị nhắm mục tiêu. Trong cùng thời gian, các cuộc không kích cũng được ghi nhận tại khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Phát biểu trước Hội đồng Thống đốc, ông Najafi cho biết các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở đang hoạt động và có chứa vật liệu hạt nhân. Theo chính Tổng Giám đốc IAEA, đây là diễn biến chưa từng có tiền lệ trong lịch sử cơ quan này. Ông mô tả phản ứng của IAEA trước các cuộc tấn công là “sự im lặng chết người”.

Không thể trở lại tình trạng cũ

Ông Najafi nhấn mạnh, tình hình sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước các cuộc tấn công và những điều kiện mới phải được tính đến trong mọi hoạt động hợp tác với cơ quan này trong tương lai. Ông cũng thông báo Iran sẽ xem xét lại chính sách chấp nhận các thanh sát viên được chỉ định.

Nhấn mạnh toàn bộ vật liệu hạt nhân của Iran trước đây đều thuộc diện giám sát và các thanh sát viên được tiếp cận những cơ sở liên quan, đại diện Iran khẳng định Tehran sẽ không chấp nhận việc một mặt bị tấn công, mặt khác lại bị yêu cầu bằng giọng điệu áp đặt phải cung cấp thông tin chi tiết về vật liệu và các cơ sở hạt nhân, đồng thời phải cho phép tiếp cận không giới hạn.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng đề cập vấn đề này, mô tả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran là hành động vượt qua lằn ranh đỏ lớn. Ông cho rằng việc một sự kiện như vậy làm gián đoạn quan hệ giữa Iran và IAEA là điều tự nhiên.

Ông Araghchi lưu ý thêm rằng IAEA chưa có quy trình được thiết lập để thanh sát các cơ sở từng bị tấn công quân sự. Theo ông, Iran và IAEA vẫn còn chặng đường đáng kể trước khi có thể đạt được nhận thức chung, giải quyết những quan ngại của Tehran và khôi phục hoạt động hợp tác bình thường.

Urani làm giàu sẽ không bị đưa ra nước ngoài

Một bất đồng lớn khác giữa Iran và các bên phương Tây liên quan đến tình trạng kho dự trữ urani đã làm giàu của nước này. Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố kho dự trữ này sẽ không được chuyển ra khỏi lãnh thổ quốc gia.

Mới đây, ông Araghchi một lần nữa khẳng định lượng urani được làm giàu ở mức 60% của Iran sẽ không rời khỏi nước này và sẽ được sử dụng phù hợp với nhu cầu cũng như đánh giá của chính Tehran về những nhu cầu đó.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết các bên trung gian đã đưa ra nhiều ý tưởng và đề xuất khác nhau, trong đó một số phương án đáng được xem xét, dù mỗi phương án có những ưu điểm và hạn chế tiềm tàng riêng.

Theo ông Araghchi, có thể đạt được một giải pháp công bằng đối với vấn đề vật liệu hạt nhân, với điều kiện giải pháp đó phục vụ lợi ích quốc gia và đáp ứng các nhu cầu của Iran.

Trách nhiệm đối với việc gián đoạn thực thi các biện pháp thanh sát

Lập trường chính thức của Tehran về hợp tác với IAEA không chỉ giới hạn ở vấn đề quyền tiếp cận của các thanh sát viên. Các quan chức Iran khẳng định nước này vẫn là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và chưa đình chỉ các cam kết về thanh sát. Tuy nhiên, họ cho rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel đã làm gián đoạn những điều kiện cần thiết để thực hiện bình thường các cam kết này.

Đề cập việc Iran là thành viên NPT và cam kết tuân thủ thỏa thuận thanh sát, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei nhấn mạnh những bên phải chịu trách nhiệm về sự gián đoạn này chính là các bên đã tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và cản trở việc thực hiện bình thường các thỏa thuận thanh sát.

Ông nói thêm rằng chừng nào những hoàn cảnh này còn tiếp diễn, Iran không thể hợp tác với IAEA theo cách thức như trong các điều kiện bình thường.

Do đó, vấn đề IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran không thể chỉ được nhìn nhận như một tranh cãi kỹ thuật hoặc việc Tehran từ chối hợp tác thanh sát. Theo quan điểm của Iran, các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở vốn thuộc diện giám sát đã làm thay đổi căn bản khuôn khổ hợp tác trước đây.

Việc khôi phục hoạt động thanh sát bình thường hiện đòi hỏi phải giải quyết những hậu quả của các cuộc tấn công, thiết lập các cơ chế phù hợp với hoàn cảnh mới và đạt được nhận thức chung về trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của tất cả các bên.