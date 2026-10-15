Vì sao Honda Super Cub C125 nhập tư nhân đắt hơn mua chính hãng hơn 60 triệu đồng?

Không lâu sau khi Honda giới thiệu Super Cub C125 đời 2026 tại Việt Nam, một đại lý tư nhân tại TP.HCM cũng đưa về phiên bản tương tự nhưng với mức giá hơn 150 triệu đồng.

Mẫu Honda Super Cub C125 đời 2026 tại một đại lý kinh doanh xe nhập khẩu ở TP.HCM. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong khi đó, Super Cub C125 2026 do Honda Việt Nam phân phối chính hãng có giá đề xuất 87,4-88,4 triệu đồng. Như vậy, xe nhập khẩu tư nhân có giá cao hơn bản chính hãng khoảng 61 triệu đồng.

Dù khoản tiền chênh lệch lớn, 2 phiên bản không có sự khác biệt về tổng thể, động cơ. Thậm chí, cả 2 bản đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

Tuy nhiên, khác biệt của phiên bản nhập tư nhân nằm ở phanh ABS - trang bị không xuất hiện ở bản chính hãng. Ở đời 2026 mới nhất, Super Cub C125 chính hãng vẫn chưa có trang bị này dù đây là một trong những mẫu xe số đắt nhất của Honda tại Việt Nam.

Thực tế, đây không phải phiên bản Super Cub C125 đầu tiên có phanh ABS tại Việt Nam. Năm 2023, một đại lý xe nhập khẩu tại TP.HCM từng đưa về phiên bản Super Cub C125 dành cho thị trường châu Âu đi kèm trang bị phanh ABS.

Phanh ABS là điểm khác biệt giữa Super Cub bản nhập tư nhân và chính hãng. Ảnh: Thượng Tâm.

Đại diện đại lý nhập khẩu tư nhân cho biết dù có giá bán cao, Super Cub C125 vẫn có nhóm khách hàng riêng, chủ yếu là những người yêu thích và sưu tầm xe. Bên cạnh đó, việc có thêm phanh ABS cũng giúp Super Cub bản nhập khẩu tư nhân hút khách hơn.

Về tổng thể, Super Cub C125 2026 bản nhập tư nhân vẫn giữ kiểu dáng đặc trưng với phần yếm bo tròn, thân xe hình chữ S và nhiều chi tiết mạ chrome.

Xe được trang bị hệ thống đèn LED, cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD, khóa thông minh Smart Key cùng bộ mâm đúc 17 inch.

Điểm nhấn của xe vẫn là thiết kế hoài cổ với ghi-đông và đèn trước gợi nhớ hình tượng "cánh én" của các thế hệ trước. Ảnh: Thượng Tâm.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí và tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI. Công suất tối đa đạt khoảng 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp.

Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4, với mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 1,52 lít/100 km.

Cụm đồng hồ tròn kết hợp analog và kỹ thuật số, hiển thị các thông tin như tốc độ, cấp số, quãng đường, mức nhiên liệu cùng các đèn cảnh báo. Ảnh: Thượng Tâm.

Ở tầm giá 150 triệu đồng, khách hàng còn có thể cân nhắc Honda SH350i (151 triệu đồng), Yamaha XMAX 300 (140 triệu đồng), Lambretta X300 (145,6 triệu đồng), Vespa GTS SuperTech 300 (158,6 triệu đồng) hay Kawasaki Ninja 500 (151 triệu đồng).

So với các lựa chọn trên, Super Cub C125 khó cạnh tranh về hiệu năng hay trang bị. Lợi thế của mẫu xe này chủ yếu nằm ở thiết kế cổ điển, tính khác biệt và giá trị sưu tầm.