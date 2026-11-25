Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây chỉ là một phim có kinh phí bình thường, diễn viên không phải ngôi sao, bối cảnh câu chuyện cũng không có gì hoành tráng, công tác quảng bá cũng chẳng rầm rộ. Nhưng khi lên sóng, phim nhanh chóng được yêu thích, nhiều chi tiết hay câu thoại được khán giả quan tâm bàn tán, Dương Siêu Việt cùng Đổng Tư Thành nhanh chóng tăng cao danh tiếng tốt. Từ đó Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây được xếp vào nhóm “ngựa ô” của phim Hoa ngữ 2026, là những phim không đầu tư cao nhưng lại có thành tích tốt, trở thành hiện tượng bất ngờ. Những phim hắc mã đều có nội dung cuốn hút, diễn viên hợp vai, càng xem càng hấp dẫn nên mới giữ chân được khán giả.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây được xem là bất ngờ của phim Hoa ngữ năm nay.

Thế nhưng mới đây, cư dân mạng Trung Quốc mở bảng bình chọn phim bạo ảo và Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã chiếm tới 60% phiếu bầu, đứng trên Giả Kim Thoa, Trục Ngọc, Lan Hương Như Cố, Đầu Xuân Tươi Sáng… Những cái tên nằm trong danh sách bình chọn đều có số liệu ổn khi lên sóng, có thể xem là phim ăn khách nhưng vẫn bị chê là “bạo ảo”.

Thuật ngữ này do cư dân mạng dùng để nhắc tới các bộ phim gây sốt trên mạng xã hội, được nhắc đến nhiều, các chủ đề liên quan đến phim đều có tương tác tốt… nhưng thực chất chỉ sôi nổi trong cộng đồng khán giả nhất định. Còn khán giả bình thường, thì chẳng có chút quan tâm nào. Trong khi phim bạo thật thì sẽ được người người nhà nhà nhắc tới, ngay cả người không xem phim cũng sẽ biết đến tên nhân vật hoặc một vài cảnh quay nổi bật.

Vậy mà vẫn bị xem là phim "bạo ảo".

Tất nhiên đây chỉ là kết quả do một số khán giả bình chọn, không thể nói đúng tình hình thực tế. Phim truyền hình Hoa ngữ đang rơi vào mùa Đông lạnh giá, phim thành công thì ít phim thất bại thì nhiều nên những gì mà Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây làm được vẫn rất đáng khen ngợi.