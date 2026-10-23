Vì sao Hội An vắng khách ?

Do du khách hiểu lầm?

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình du khách, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết: Sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất thành một đơn vị hành chính, thông tin về thiên tai trên các phương tiện truyền thông thường được gắn với địa danh Đà Nẵng, khiến du khách quốc tế có thể hiểu rằng toàn bộ khu vực đều đang chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt.

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

“Định vị của Đà Nẵng trên thị trường du lịch quốc tế hiện nay là mùa thiên tai, bão lũ, nên khách không đến và hủy tour”, bà Phương cho biết.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nhiều đoàn khách lớn dự kiến đến thành phố trong quý IV năm nay đã hủy tour do lo ngại tình hình thời tiết. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch.

Vắng khách là bình thường

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng lại cho biết: Hội An vắng khách mùa này là bình thường, không quá bất thường. Đây là tình trạng từng diễn ra các năm trước và nguyên nhân là đang vào mùa mưa lũ, khách hạn chế đến Hội An.

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Ông Bình chia sẻ: Ông từng làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An nên hiểu khá rõ tình trạng Hội An mùa này vắng khách. Cụ thể, giai đoạn tháng 10 và 11 hàng năm, Hội An thường vắng khách là điều bình thường. Việc vắng khách đã từng diễn ra các năm trước, chứ không riêng gì năm nay.

"Với người dân ở Hội An buôn bán lâu năm trong khu phố cổ hiểu rõ và thấy điều này là bình thường. Còn người ở nơi khác đến thuê nhà buôn bán trong khu phố cổ chưa hiểu hết, nên thấy rất bất thường", ông Bình cho biết.

Ông Nguyễn Đức Bình giải thích việc thông thường vào thời điểm hiện nay là mùa mưa lũ, người Hội An gọi là một “tháng nghỉ ngơi”, trau chuốt lại hàng quán, nhà cửa.

Ông Bình cho biết: Các khu vực bãi bồi ven sông của Hội An rất thấp. Mùa này, dù trời không mưa, nhưng cứ tầm chiều tối, dọc đường Bạch Đằng nước đã mấp mé lên bờ kè do triều cường dâng cao hoặc chỉ cần một trận mưa lớn ở đầu nguồn, nước về dâng ngập một số trục đường. Du khách đã quen dần và họ định vị thời gian này là mưa lũ nên không đến Hội An.

"Gần đến lễ Phục Sinh, dịp Noel, khách bắt đầu đông nhộn nhịp trở lại, kéo dài đến Tết dương và nguyên đán, chứ không có nguyên nhân gì khác, năm nào cũng vậy. Tuy nhiên, có năm do một số tour khách đến trong dịp lụt và người ta ở lại, đổ ra đường và đi ghe, thuyền thì mình thấy rất nhộn nhịp. Năm nay, không có tình trạng đó. Cho nên, những người ở lâu năm trong khu phố cổ họ thấy tháng này vắng khách là bình thường, nhiều năm như vậy chứ không phải chỉ có năm nay”, ông Bình cho biết.

Liên quan đến công tác bảo tồn di tích nhà cổ ở phố cổ Hội An cũng như việc đấu giá các công sản ở khu vực phố cổ, ông Bình cho biết: Nhà ở trong khu phố cổ có những đặc thù riêng, cần được nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quản lý, bảo tồn.

Theo ông Bình, phố cổ không chỉ có giá trị ở phần kiến trúc vật thể, mà còn ở “phần hồn” được tạo nên từ đời sống thường ngày của cộng đồng dân cư. Vì vậy, bảo tồn phải gắn với việc duy trì đời sống người dân, tránh để khu di sản chỉ còn những công trình kiến trúc mà thiếu đi sức sống vốn có.

Theo ông Bình, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống cư dân cần được xem xét thấu đáo, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và quá trình rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý. Mỗi thay đổi đối với phố cổ đều có thể tác động đến tâm tư, tình cảm của những người đã gắn bó, dành tình yêu cho di sản qua nhiều thế hệ.