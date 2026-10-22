Vì sao Hoa hậu Quỳnh Anh không được dự thi Miss Universe 2026?

Theo thông tin được MGI, đơn vị gắn với ông Nawat Itsaragrisil, công bố, đại diện của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào chưa được tổ chức Miss Universe xác nhận đủ điều kiện tham gia mùa giải lần thứ 75. Cuộc thi dự kiến diễn ra tại Puerto Rico vào tháng 11/2026.

Trong thông báo, ông Nawat nhấn mạnh MGI không chấp nhận việc quyền bản quyền bị đơn phương vô hiệu hóa, đồng thời phản đối việc các thí sinh phải chịu thiệt thòi vì những tranh chấp giữa các bên quản lý.

Quỳnh Anh chưa thể tham dự Miss Universe 2026. ↵

Ông khẳng định việc 6 đại diện không thể tham dự Miss Universe 2026 (Hoa hậu Hoàn vũ 2026), không đồng nghĩa với việc MGI tự nguyện rút lui, từ bỏ các quyền theo hợp đồng hay chấp nhận quyết định chấm dứt những quyền này.

Thông tin trên khiến người hâm mộ sắc đẹp chú ý, bởi các đại diện quốc gia có nguy cơ bỏ lỡ một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế lớn nhất năm. Với Việt Nam, việc Quỳnh Anh chưa thể tham dự Miss Universe 2026 cũng đặt ra nhiều câu hỏi về cơ hội thi đấu quốc tế của tân hoa hậu.

Thời gian qua, mâu thuẫn giữa ông Nawat Itsaragrisil, người đứng đầu đơn vị quản lý bản quyền Miss Universe khu vực phía Đông, và ông Raul Rocha, người nắm giữ 50% cổ phần của Miss Universe Organization (MUO), liên tục trở thành tâm điểm chú ý.

Nội bộ Hoa hậu Hoàn vũ liên tục bất ổn, mâu thuẫn.

Bất đồng giữa các bên không chỉ liên quan đến quyền cấp phép tổ chức cuộc thi tại từng quốc gia mà còn mở rộng sang thẩm quyền điều hành, quản lý thương hiệu và các đối tác nhượng quyền.

Theo những thông cáo được công bố trước đó, phía JKN Universe LLC cho rằng các thỏa thuận nhượng quyền tại Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á do đơn vị liên quan đến ông Nawat ký kết không có cơ sở cấp phép hợp lệ.

Phía này lập luận MU East không có thẩm quyền cấp hoặc chuyển giao quyền nhượng quyền thương hiệu tại những thị trường nói trên.

Quỳnh Anh đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026.

Ở chiều ngược lại, MU East phản bác quan điểm này, cho rằng JKN Universe LLC thuộc sở hữu chung theo tỷ lệ 50:50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc. MU East đồng thời khẳng định có quyền vận hành, phát triển thương hiệu và quản lý các đối tác nhượng quyền tại 95 lãnh thổ thuộc khu vực phía Đông.

Việc hai bên liên tục đưa ra những tuyên bố trái ngược khiến tranh chấp trở nên phức tạp.

Hiện chưa rõ Quỳnh Anh có cơ hội tham dự Miss Universe vào năm 2027 hay không.

Trước đó, ông Nawat từng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai Miss Universe 2027 trên trang Facebook. Tuy nhiên, không lâu sau, tổ chức Miss Universe sử dụng kênh Instagram để phủ nhận thông tin này.

Hiện chưa rõ Quỳnh Anh có cơ hội tham dự Miss Universe vào năm 2027 hay không. Khi tranh chấp bản quyền và quyền điều hành vẫn chưa được giải quyết, khả năng đại diện Việt Nam góp mặt tại sân chơi này trong tương lai vẫn là dấu hỏi.

Thông tin chưa được tham dự Miss Universe 2026 xuất hiện trong bối cảnh Quỳnh Anh liên tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026.

Tại chung kết diễn ra đầu tháng 10, Quỳnh Anh vượt qua các thí sinh còn lại để giành vương miện. Tuy nhiên, kết quả cuộc thi và phần trả lời ứng xử của tân hoa hậu vấp phải những ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả.

Quỳnh Anh liên tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026.

Những tranh luận chưa lắng xuống thì sau đăng quang, các đoạn tin nhắn được cho là trích từ một nhóm trò chuyện riêng tiếp tục gây xôn xao. Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội có đề cập đến một số nhân vật trong giới sắc đẹp, khiến Quỳnh Anh phải đối diện với nhiều phản ứng từ dư luận.

Trước sự việc, người đẹp đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời được cho là chủ động nhắn tin xin lỗi riêng những người liên quan. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong những ngày sau đó.