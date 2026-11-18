Tối 17/11, Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số cho ĐT Việt Nam trong trận giao hữu với ĐT Kyrgyzstan. Tiền đạo sinh năm 2004 thực hiện cú sút xa đẹp mắt, đưa bóng vào lưới đối phương và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, cái tên Đình Bắc lại được nhắc đến trong một câu chuyện khác. Tại buổi họp báo trước trận CLB Công an Hà Nội gặp CLB Johor Darul Ta'zim trong khuôn khổ vòng bảng Shopee Cup 2026/27, HLV Mano Polking dành nhiều thời gian chia sẻ về tình trạng thể lực của tiền đạo trẻ.

Nhà cầm quân này thừa nhận lo ngại Đình Bắc có thể rơi vào tình trạng quá tải nếu tiếp tục phải thi đấu với mật độ dày đặc ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

"Tôi biết câu hỏi này sẽ xuất hiện và đây là vấn đề khá nhạy cảm đối với tôi trên cương vị HLV. Trước hết, điều quan trọng hơn bất cứ điều gì là tất cả chúng ta ở đất nước này đều yêu mến Đình Bắc. Cậu ấy là một chàng trai rất tốt và một cầu thủ tuyệt vời" - HLV Polking chia sẻ.

Đình Bắc có bàn thắng đẹp mắt trong trận giao hữu tối 17/11. (Ảnh: VFF)

Vì sao HLV Polking lo Đình Bắc quá tải?

Lý do đầu tiên nằm ở lịch thi đấu liên tục của tiền đạo sinh năm 2004. Đình Bắc đang là một trong những cầu thủ quan trọng của CLB Công an Hà Nội, đồng thời thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Việc phải di chuyển, tập luyện và thi đấu ở hai cấp độ khiến quỹ thời gian hồi phục của anh bị thu hẹp.

Đáng chú ý, Đình Bắc vừa thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Kyrgyzstan tối 17/11. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Johor Darul Ta'zim vào lúc 19h30 ngày 19/11 tại vòng bảng Shopee Cup 2026/27. Như vậy, tiền đạo trẻ chỉ có khoảng thời gian ngắn để hồi phục trước khi CLB bước vào trận đấu tiếp theo.

HLV Polking cho rằng không thể yêu cầu một cầu thủ liên tục ra sân mà không có thời gian nghỉ ngơi. Ông nhấn mạnh Đình Bắc mới 22 tuổi và sẽ đối mặt với những rủi ro về thể trạng nếu phải thi đấu khoảng 50-55 trận mỗi mùa.

"Chúng ta không thể chơi 50 trận liên tiếp. Không ai là robot cả. Ngay cả Đình Bắc, dù rất khỏe, cũng không phải cỗ máy. Cậu ấy cũng cần được nghỉ ngơi" - nhà cầm quân của CLB Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Trước đó, hồi đầu tháng 11, HLV Polking cũng từng bày tỏ mong muốn Đình Bắc không phải tập trung ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông hiểu rằng tiền đạo này là nhân tố quan trọng của đội tuyển và luôn khao khát được khoác áo quốc gia.

HLV Mano Polking tại buổi họp báo. (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

HLV Polking sẽ tính toán thế nào với Đình Bắc?

Một chi tiết đáng chú ý trong phát biểu của HLV Polking là ông không đặt lợi ích CLB lên trên đội tuyển quốc gia. Khi được hỏi giữa hai cấp độ, đâu là ưu tiên quan trọng hơn, nhà cầm quân này khẳng định đội tuyển quốc gia luôn được đặt lên hàng đầu.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa Đình Bắc phải thi đấu trong mọi trận đấu bất kể tình trạng thể lực. HLV Polking cho rằng cần có sự tính toán hợp lý để bảo vệ cầu thủ, đồng thời bảo đảm mục tiêu chuyên môn của CLB Công an Hà Nội.

"Tôi sẽ cân nhắc rất kỹ việc sử dụng cậu ấy. Tôi cùng CLB sẽ tính toán để xây dựng kế hoạch hợp lý nhất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa đội tuyển quốc gia và CLB", ông cho biết.

Theo lịch thi đấu, sau cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim, CLB Công an Hà Nội còn phải chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng với Vissel Kobe tại AFC Champions League Elite và Nam Định ở đấu trường quốc nội. Lịch thi đấu dày đặc khiến ban huấn luyện càng phải thận trọng trong việc phân bổ thời gian ra sân cho các trụ cột.