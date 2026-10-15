Vì sao hàng trăm nhân viên giúp Shark Thuỷ huy động nghìn tỷ thoát tội?

Doanh thu khống hơn 2.327 tỷ đồng làm đẹp báo cáo tài chính

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và 28 bị cáo liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa - Nhận hối lộ. Xem thêm: Shark Thủy dùng tiền, vàng lôi kéo nhà đầu tư thế nào?

Theo cáo trạng, năm 2016, nhằm tạo hình ảnh Egroup có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame ( Egame) tạo doanh thu khống cho công ty. (Egame do ông Thủy giữ chức chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, có nhiệm vụ chính là trung gian huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup).

Qua tìm hiểu, Thủy và Phú biết Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần là doanh nghiệp kinh doanh thẻ điện thoại tại Tp.Hồ Chí Minh, có doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm.

Do có nhu cầu nâng doanh thu Egroup lên vài trăm tỷ đồng mỗi năm, Thủy và Phú đã trao đổi, thống nhất với Tống Thị Kim Liên - Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về việc tạo doanh thu khống thông qua các giao dịch mua bán thẻ điện thoại không có thật.

Shark Thủy khi chưa bị bắt (Ảnh: Egroup).

Theo thỏa thuận, Nguyễn Ngọc Thủy phải trả cho Liên phí dịch vụ bằng 2% tổng doanh thu khống mỗi năm; hoàn trả phần lợi nhuận chênh lệch từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại, tương ứng 0,053-0,354% doanh thu, nhằm thể hiện việc kinh doanh có lãi trên sổ sách kế toán; đồng thời chi trả các khoản phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các khoản tiền này được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân do Liên chỉ định.

Sau khi thống nhất, Tống Thị Kim Liên bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo nhân viên xây dựng và ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống với Egroup.

Theo dữ liệu kế toán, hồ sơ, tài liệu và sao kê tài khoản ngân hàng, từ ngày 14/12/2016 đến ngày 15/9/2021, Egroup ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 công ty, tổng giá trị hàng hóa mua vào hơn 2.347 tỷ đồng, giá trị bán ra hơn 2.327 tỷ đồng.

Thực tế, Egroup chỉ đóng vai trò trung gian, thực hiện việc đặt hàng, ký hợp đồng, chuyển khoản thanh toán và xuất hóa đơn theo chỉ định của Tống Thị Kim Liên; không trực tiếp giao nhận thẻ điện thoại, không phải bỏ vốn kinh doanh.

Dòng tiền được luân chuyển qua tài khoản Egroup theo cách bên mua chuyển tiền trước cho Egroup, sau đó doanh nghiệp chuyển tiếp cho bên bán. Hoạt động mua bán thẻ điện thoại trên thực tế không diễn ra.

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 - 2021, doanh thu từ hoạt động mua bán thẻ điện thoại khống đạt hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng doanh thu ghi nhận trong báo cáo tài chính hằng năm của Egroup.

Theo thỏa thuận, Nguyễn Ngọc Thủy phải trả cho Tống Thị Kim Liên 2% tổng doanh thu khống, tương ứng hơn 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2020, Thủy mới thanh toán cho Liên hơn 31,9 tỷ đồng bằng tiền mặt và chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân do Liên chỉ định.

Trong số tiền này, từ ngày 1/1/2018, thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực, đến tháng 2/2020, Tống Thị Kim Liên đã nhận 20,4 tỷ đồng từ Nguyễn Ngọc Thủy.

Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ huy động vốn, với hành vi trên Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Mạnh Phú bị truy tố tội "Đưa hối lộ". Trong khi Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Tất cả các bị can bị đề nghị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với nội dung vụ án cùng các chứng cứ, tài liệu và dữ liệu cơ quan điều tra thu thập được.

Hàng trăm nhân viên không bị truy cứu

Cáo trạng xác định hàng trăm nhân viên kinh doanh Egame tham gia huy động hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy nhưng không xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, 169 nhân viên đã nghỉ việc trước năm 2021 cùng nhiều cá nhân khác cũng được xác định không đủ căn cứ xử lý hình sự.

Cụ thể, từ năm 2021 - 2023, 341 nhân viên kinh doanh Công ty Egame đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng của 3.000 khách hàng thông qua việc kêu gọi mua cổ phần Egroup. Hoạt động này diễn ra sau khi Nguyễn Ngọc Thủy có chủ trương lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước.

Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng các nhân viên là người làm công hưởng lương, thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, mục đích kêu gọi đầu tư để hưởng hoa hồng. Trong giai đoạn 2021-2023, các nhân viên không có lương cố định mà chỉ nhận hoa hồng khi khách hàng ký hợp đồng.

Quá trình điều tra, 341 nhân viên đã tự nguyện nộp lại gần 34 tỷ đồng trong tổng số hơn 77,2 tỷ đồng tiền hoa hồng nhận được. Căn cứ kết quả điều tra và Nghị quyết số 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, cơ quan điều tra xác định việc không xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhóm nhân viên này là có căn cứ.

Đối với 169 nhân viên kinh doanh đã nghỉ việc trước năm 2021, cơ quan điều tra xác định những người này từng giúp Nguyễn Ngọc Thủy huy động hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng mua cổ phần.

Tuy nhiên, do đã nghỉ việc trước khi xuất hiện chủ trương lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, các nhân viên không biết việc sử dụng tiền huy động sai mục đích nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, 87 người thân của nhân viên Egroup, Egame được Nguyễn Ngọc Thủy nhờ đứng tên sở hữu cổ phần Egroup; 23 nhân viên kế toán và 2 nhân viên pháp chế Egame cũng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra xác định những người này không biết, không tham gia việc nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần khống và không hưởng lợi từ hoạt động này.

Cáo trạng đã phân hóa vai trò, hành vi, tính chất mức độ vi phạm của tùng đối tượng cụ thể, từ đó truy tố với với nhóm cán bộ, trưởng phòng, quản lý, kế toán của Egroup và Egame.