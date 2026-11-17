Ngày 17/11, TAND Tp.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử 42 bị cáo trong vụ án liên quan đến hai đường dây thành lập 108 công ty "ma", xuất bán hơn 56.000 hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 6.109 tỷ đồng. Nhóm bị cáo này bị xét xử về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", "Trốn thuế", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại tòa.

Hàng trăm công ty "ma" được dựng lên để mua bán hóa đơn

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Đào Minh Thọ (SN 1973, làm nghề kinh doanh) và Trịnh Trác Nhiên (SN 1978, đại diện pháp luật Công ty TNHH DV kế toán tư vấn thuế Trịnh Gia) là hai đối tượng cầm đầu hai đường dây.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2023, Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty "ma", không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà để phục vụ việc mua bán hóa đơn. Đường dây do Thọ cầm đầu đã xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hơn 1.929 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Thọ bị xem xét trách nhiệm hình sự trên số tiền thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng từ việc bán trái phép 2.267/9.663 hóa đơn GTGT khống. Còn số tiền thu lợi từ việc bán 7.396 hóa đơn GTGT khống còn lại, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra đang điều tra, làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Với hành vi trên, Đào Minh Thọ bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. 22 người mua hóa đơn của Thọ, gồm chủ hộ kinh doanh và người đại diện theo pháp luật của các công ty, tổ chức, bị truy tố về tội Trốn thuế.

Với Trịnh Trác Nhiên, bị cáo này đã chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty "ma" trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023; xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức, với tổng số tiền trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm hình sự của Nhiên trên số tiền thu lợi bất chính là hơn 36 tỷ đồng từ việc bán trái phép 3.901/47.027 hóa đơn GTGT khống. Số hóa đơn và số tiền thu lợi còn lại được Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tách ra đang điều tra, làm rõ để xử lý trong giai đoạn 2.

Từ tháng 09/2021 đến tháng 12/2022, Trịnh Trác Nhiên đã không kê khai thuế, báo cáo thuế đối với doanh thu số hàng mủ cao su thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam, với tổng giá trị hơn 458,8 tỷ đồng, đã trốn thuế hơn 4 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023, Trịnh Trác Nhiên đã sử dụng hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào, kê khai khấu trừ thuế cho Công ty Trịnh Gia, trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Như vậy, Trịnh Trác Nhiên đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Với hành vi trên, Trịnh Trác Nhiên bị truy tố về các tội danh: Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Trốn thuế.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến năm 2023, Trịnh Trác Nhiên đã đưa hối lộ cho Nguyễn Thành Nghĩa (công chức Thuế cơ sở 3 Tp.HCM) hơn 3,8 tỷ đồng để được Nghĩa bao che cho việc Nhiên sử dụng 24 doanh nghiệp "ma" xuất khống hóa đơn GTGT bán trái phép.

Từ tháng 10/2024 đến tháng 02/2025, Trịnh Trác Nhiên đã đưa cho Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng để tìm người đưa hối lộ, giúp Nhiên không bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Do đó, Trịnh Trác Nhiên còn bị cáo buộc tội Đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 11,3 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, Thọ và Nhiên đã lập tổng cộng 108 công ty "ma" từ giấy tờ cá nhân nhặt được của người khác, xuất bán 56.690 hóa đơn GTGT khống cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, với tổng giá trị trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng

Được tiếp tay từ "bên trong"

Khai tại tòa, bị cáo Trịnh Trác Nhiên cho rằng khi xuất hóa đơn khống cho doanh nghiệp, Nhiên và đồng phạm thu phí từ 1,5% đến 6% trên tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Chỉ tính riêng hành vi bán trái phép 3.901 hóa đơn, Nhiên đã thu lợi bất chính hơn 36,3 tỷ đồng.

Về hành vi đưa hối lộ 3,8 tỷ đồng cho công chức thuế, bị cáo Nhiên thừa nhận đưa tiền để được bao che việc sử dụng 24 doanh nghiệp "ma" xuất hóa đơn khống. Ngoài ra, hai cá nhân Nguyễn Minh Mãi và Vũ Đình Giang sau khi nhận 7,5 tỷ đồng từ Nhiên đã không "làm việc" mà lừa toàn bộ số tiền này. Cả 2 đối tượng này đã bị xử lý trong một vụ án khác.

Thể hiện thái độ ăn năn hối hận, bị cáo Nhiên cam kết sẽ dùng tất cả tài sản là các bất động sản của mình để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Nguyễn Thành Nghĩa khai đã nhận hối lộ 3,8 tỷ đồng.

Đối với công chức thuế Nguyễn Thành Nghĩa, nam bị cáo khai biết nhiều công ty do Nhiên thành lập không hoạt động thực chất, được sử dụng để xuất hóa đơn GTGT khống. Tuy nhiên, thay vì báo cáo, đề xuất xử lý theo chức trách, Nghĩa đã thống nhất phương thức với Nhiên, giới thiệu một số doanh nghiệp đến mua hóa đơn khống từ Nhiên và nhận hối lộ tổng cộng 3,8 tỷ đồng.

Cũng theo bị cáo Nghĩa, sau khi hành vi bị phát giác, bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Đến nay, bị cáo nhận thức được sai phạm và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.