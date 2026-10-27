Vì sao hàng loạt cầu thủ PSG không dự Gala Quả bóng vàng?

Ousmane Dembele là trường hợp hiếm hoi của PSG đến gala trao giải. Ảnh: Reuters.

Theo AS, nguyên nhân chính khiến phần lớn cầu thủ PSG vắng mặt tại buổi lễ không liên quan đến kết quả bình chọn, mà xuất phát từ lịch thi đấu bất lợi. PSG đối đầu Lyon tại Ligue 1 vào lúc 20h30 ngày 26/10 theo giờ Anh, tức 30 phút trước khi lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 chính thức bắt đầu tại London.

Ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra ngày 25/10. Tuy nhiên, cuộc đối đầu được lùi sang ngày hôm sau theo chỉ đạo của Cơ quan Cảnh sát Paris trong bối cảnh thủ đô nước Pháp xuất hiện các cuộc biểu tình trên diện rộng. Kết quả chung cuộc, PSG thắng 2-0 trước Lyon và vươn lên dẫn đầu bảng tại Ligue 1.

Ousmane Dembele là trường hợp đặc biệt trong đội hình PSG khi góp mặt tại gala trao giải năm nay. Do gặp vấn đề thể lực, tiền đạo người Pháp không thể thi đấu trước Lyon và đã xuất hiện tại London để dự lễ. Điều này cũng tương tự năm ngoái, khi anh có thể trực tiếp nhận Quả bóng vàng 2025 nhờ không thi đấu vì chấn thương.

Dembele xuất hiện tại gala trao giải. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, hai trụ cột Marquinhos và Khvicha Kvaratskhelia cũng đang gặp vấn đề thể lực. Tuy nhiên, cả hai quyết định không sang Anh tham dự sự kiện. Riêng Marquinhos có mặt trên khán đài để theo dõi trận PSG gặp Lyon.

7 gương mặt đề cử còn lại của PSG có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Lyon và vắng mặt tại thảm đỏ. Đây là mùa giải thứ hai liên tiếp PSG rơi vào tình cảnh tương tự. Hồi tháng 9/2025, khi gala trao giải Quả bóng vàng 2025 tổ chức ngay tại Paris, thầy trò HLV Luis Enrique cũng vướng lịch thi đấu với Marseille trong trận derby căng thẳng.

Tại lễ trao giải năm nay, PSG được vinh danh Đội bóng hay nhất thế giới. CLB nước Pháp có cú ăn ba ấn tượng với các danh hiệu Ligue 1, Champions League và Siêu cúp châu Âu.

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