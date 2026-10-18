Vì sao hai trạm BOT Bến Thủy phải dừng thu phí 30 ngày?

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí tại hai trạm BOT Bến Thủy và Bến Thủy 2 trong 30 ngày, từ 0h ngày 20/10, do nhiều hư hỏng trên các tuyến đường thuộc dự án chưa được khắc phục triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc tạm dừng thu phí áp dụng đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT. Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án.

Nhiều hư hỏng chưa được khắc phục triệt để

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua công tác theo dõi, quản lý và phản ánh của người dân, chính quyền địa phương, công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa trên tuyến tránh thành phố Vinh và Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an toàn công trình.

Từ ngày 11/9 đến hết ngày 9/10/2026, doanh nghiệp dự án đã triển khai một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt và bù các vị trí hằn lún bánh xe, sửa chữa lề đường, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường ngày 9/10 của Khu Quản lý đường bộ II cho thấy nhiều hư hỏng vẫn chưa được xử lý. Các tồn tại gồm mặt đường hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng cục bộ, sơn kẻ đường mờ hoặc mất tác dụng; hệ dầm thép cầu Bến Thủy bị hư hỏng nặng; đường dẫn hai đầu các cầu Hưng Thịnh, cầu Gãy và cầu Trạm Bơm bị lún lõm nặng.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã 6 lần ban hành văn bản yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026. Dù đã triển khai một số công việc, tiến độ khắc phục vẫn chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II và các quy định pháp luật, Cục Đường bộ Việt Nam xác định nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm về chất lượng bảo trì do không xử lý hư hỏng kịp thời, đồng thời để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày kể từ 0h ngày 20/10/2026. (Ảnh minh hoạ)

Nhà đầu tư phải chịu chi phí do dừng thu phí

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh chấp hành việc tạm dừng thu phí, đồng thời huy động đủ nhân lực, thiết bị và tài chính để sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Trong thời gian dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt. Các đơn vị phải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng hợp lý, mở các làn thu phí để phương tiện lưu thông tự do, không để xảy ra ùn tắc tại khu vực trạm.

Đơn vị vận hành thu phí tự động không dừng VETC có trách nhiệm phối hợp thực hiện việc tạm dừng thu phí đúng thời hạn, duy trì hệ thống công nghệ, phần mềm và sao lưu dữ liệu để phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm, sẵn sàng khôi phục hoạt động khi dự án được phép thu phí trở lại.

Theo văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian tạm dừng thu phí được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư; tổn thất kinh phí do việc dừng thu phí, nhà đầu tư tự chịu theo quy định tại hợp đồng BOT.

Sau khi doanh nghiệp dự án báo cáo hoàn thành việc sửa chữa, Khu Quản lý đường bộ II sẽ chủ trì kiểm tra, đánh giá chất lượng và báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét việc kết thúc thời gian tạm dừng thu phí nếu kết quả khắc phục đạt yêu cầu.