Vì sao hai mẫu nước hoa nổi tiếng của Dior bị thu hồi gấp tại Việt Nam?

Hai dòng nước hoa nổi tiếng của Dior được bán ở Việt Nam với giá 'cao ngất' đang bị Cục Quản lý Dược vừa quyết định đình chỉ, thu hồi.

Zing.vn đưa tin, Ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược vừa liên tiếp ký 2 công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trong cả nước, thông báo việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm của thương hiệu nổi tiếng Dior đang lưu hành tại Việt Nam.

Trong đó có hai dòng nước hoa nổi tiếng: Dior Homme Sport very cool spray fresh eau de toillete (nước hoa cho nam, có số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp là 54907/18/CBMP-QLD, ngày cấp 3/1/2018) và Dior J’Adore L’or Essence de Parfum (nước hoa cho nữ, có số phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược cấp là 37433/17/CBMP-CLD, ngày cấp 26/1/2017) bị Cục Quản lý Dược thu hồi do có thành phần công thức ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố.

Nước hoa cho nữ Dior J’Adore L’or Essence de Parfum bị thu hồi

Các sản phẩm này do công ty TNHH L-Beauty Việt Nam (Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty này phải tiến hành thu hồi toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm trên, gửi báo cáo về Cục trước ngày 25/4, đồng thời phải gửi thông báo thu hồi tới tất cả những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm.

Trước đó, Cục Quản lý Dược đã có quyết định 05 paraben (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben và Pentylparaben) được bổ sung vào Annex II (các chất không được dùng trong mỹ phẩm) kể từ ngày 30/7/2015.

Chì kẻ chân mày Dior Sourcils Poudre Crayon à sourcils mine poudre Power Eyebrow Pencil cũng bị thu hồi

Paraben là chất kháng khuẩn và kháng nấm, được dùng làm chất bảo quản để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn và hạn chế sự phân hủy của các hoạt chất dẫn đến giảm hiệu quả của sản phẩm làm đẹp. Một số nghiên cứu cáo buộc tác dụng phụ của một số loại paraben có liên quan đến sự phát triển của bệnh ung thư.

Một số nghiên cứu được thực hiện trên thế giới chứng minh paraben là chất gây mất cân bằng nội tiết tố nếu thời gian sử dụng lâu dài. Giới khoa học đưa ra cảnh báo hạn chế sử dụng những sản phẩm chứa dẫn chất của 5 loại paraben có hại nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hòa Lê