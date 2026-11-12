Vì sao Hà Tâm Như được lựa chọn là đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa 2?

Hà Tâm Như không phải gương mặt xa lạ với khán giả yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Người đẹp quê Vĩnh Long từng đăng quang Miss International Queen Vietnam 2025, sau đó tiếp tục đại diện Việt Nam tại Miss International Queen 2025 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Thành tích này giúp cô ghi dấu ấn tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hà Tâm Như được công bố chính thức là đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa 2.

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng vóc dáng cân đối, Tâm Như hiện hoạt động với vai trò huấn luyện viên thể hình. Người đẹp từng thực hiện phẫu thuật chuyển giới vào năm 2023 và mong muốn thông qua hành trình tại MGI All Stars chia sẻ câu chuyện cá nhân, lan tỏa thông điệp về sự đa dạng, bình đẳng và quyền tự tin theo đuổi ước mơ.

Hà Tâm Như và ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI.

Khi MGI All Stars khởi động, Hà Tâm Như cho biết cô đã chủ động tìm hiểu thể lệ và gửi hồ sơ đăng ký qua email đến ban tổ chức nhưng không được hồi âm. Cô từng nghĩ mình sẽ phải chờ đợi một cơ hội khác. Tuy nhiên, sau đó, phía ban tổ chức bất ngờ liên hệ lại, ngỏ ý mời cô tham gia. Sau khi xác nhận mùa giải năm nay cho phép nhiều thí sinh cùng một quốc gia góp mặt, Tâm Như quyết định nắm bắt cơ hội.

Trước những ý kiến cho rằng cô có thể cạnh tranh suất dự thi với Á hậu Ngô Bảo Ngọc - người vừa tuyên bố rút khỏi mùa giải - Tâm Như chia sẻ rằng cô không xem những đại diện cùng quốc gia là đối thủ. Theo người đẹp, mỗi người đều có hành trình và mục tiêu riêng, hoàn toàn có thể cùng nhau nỗ lực và tỏa sáng.

MGI All Stars mùa 2 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 26/11 đến 12/12. Với kinh nghiệm từng chinh chiến quốc tế, Hà Tâm Như sẽ có thêm một cơ hội để thể hiện bản thân trên sân khấu nhan sắc quy mô lớn.