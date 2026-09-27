Vì sao Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân?

Chiều tối 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội đã tạm thời gỡ hệ thống biển báo khoảng cách an toàn vừa được lắp đặt trên cầu Nhật Tân, nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu rõ đây là biển cảnh báo, hỗ trợ lái xe, không nhằm phục vụ xử phạt.

Sở Xây dựng Hà Nội tạm thời gỡ hệ thống biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân để tiếp tục tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ đây là biển cảnh báo, hỗ trợ lái xe chủ động giữ khoảng cách, không nhằm phục vụ xử phạt.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, hệ thống biển báo khoảng cách an toàn được lắp đặt nhằm giúp người điều khiển phương tiện nhận biết cự ly với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ và khoảng cách khi lưu thông trên cầu.

Tuy nhiên, do một bộ phận người tham gia giao thông chưa hiểu rõ mục đích của hệ thống biển báo, lo ngại việc không giữ đúng khoảng cách sẽ bị xử phạt, Sở quyết định tạm thời thu hồi biển báo để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn.

Trước đó, từ ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Nhật Tân. Theo phương án, tốc độ tối đa tại làn ô tô số 1, sát dải phân cách giữa cầu, được điều chỉnh từ 90km/h xuống 80km/h ở cả hai chiều. Hai làn ô tô còn lại tiếp tục áp dụng tốc độ tối đa 80km/h; làn dành cho xe máy và xe đạp giữ tốc độ tối đa 40km/h.

Cùng với việc điều chỉnh tốc độ, cơ quan chức năng đã bổ sung hệ thống biển báo và vạch sơn xác định khoảng cách trên mặt cầu. Tại các vị trí được bố trí, biển báo thể hiện các mốc khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m và 200m, giúp người điều khiển phương tiện có căn cứ trực quan để chủ động duy trì khoảng cách với xe phía trước.

Trong những ngày qua, giao thông trên cầu Nhật Tân và các tuyến đường dẫn lên, xuống cầu có thời điểm xuất hiện tình trạng phương tiện di chuyển chậm, dòng ô tô xếp thành nhiều hàng. Theo cơ quan chức năng, tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phương tiện cần thời gian làm quen với phương án tổ chức giao thông mới và lượng xe dồn về cầu Nhật Tân khi một số phương tiện bị hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long để phục vụ thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích của hệ thống biển báo, đồng thời theo dõi tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân. Trường hợp phương án thí điểm phát sinh bất cập, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cầu Nhật Tân là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực nội đô với sân bay quốc tế Nội Bài và các tỉnh phía Bắc. Do đó, việc tổ chức giao thông trên cầu được cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá thường xuyên nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.