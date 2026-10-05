Vì sao Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm?

Tạm dừng nhận tuyến mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố.

Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở theo quy định.

Từng bước giảm áp lực khu vực nội đô

Việc điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh bến xe Yên Sở đã được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ ngày 2/10.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa bến xe Yên Sở vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam thành phố.

Phân bổ thêm hoạt động vận tải về bến Yên Sở được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, đồng thời hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện, bảo đảm hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh được tổ chức phù hợp với năng lực khai thác của hệ thống bến xe và yêu cầu tổ chức giao thông trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa các bến xe với mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách trong quá trình di chuyển.

Qua đó, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từng bước được tổ chức theo hướng hợp lý hơn, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Bến xe khách Yên Sở (phường Yên Sở, Hà Nội) được khởi công vào quý II/2025. Công trình do Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư. Công trình rộng 27.500m2, nằm dọc theo trục Vành đai 3 đoạn qua phường Yên Sở và cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km, cách bến xe Giáp Bát gần 5km. Bến xe Yên Sở là thiết kế theo mô hình bến xe hiện đại gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 14.534m2, diện tích xây dựng 3.445m2, chiều cao 19,2m. Được biết, bến xe khách Yên Sở sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới bến xe liên tỉnh của Thủ đô, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, tối ưu kết nối giao thông và tạo động lực phát triển hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, văn minh; mang đến những hành trình thuận tiện, an toàn hơn cho người dân. Theo phương án khai thác, trong giai đoạn đầu, bến xe khách Yên Sở dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe mỗi ngày. Khi vận hành ổn định, công suất có thể đạt khoảng 800-1.000 lượt xe/ngày, phục vụ hàng chục nghìn lượt hành khách.