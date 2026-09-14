Vì sao Grab bị rà soát chính sách giá, chiết khấu?

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp công nghệ công khai, minh bạch chính sách giá, giá cước. (Ảnh minh hoạ).

Theo phản ánh, giá một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu các chi phí vận hành cùng những khoản phí, chiết khấu và khấu trừ do nền tảng áp dụng.

Điều này được cho là ảnh hưởng đến số tiền thực tế tài xế nhận được sau mỗi chuyến.

Một vấn đề khác được các tài xế phản ánh là cách Grab xác định và điều chỉnh giá cước, mức phí, tỷ lệ chiết khấu và các khoản khấu trừ, cũng như cơ chế thông báo khi thay đổi chính sách. Những nội dung này đang được cơ quan quản lý thu thập thông tin để đánh giá.

Trước đó, ngày 08/9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng với khách hàng và tài xế.

Một số nền tảng gọi xe khác cũng được yêu cầu cung cấp thông tin tương tự nhằm phục vụ việc đối chiếu, đánh giá thị trường.

Việc rà soát hiện chưa đồng nghĩa Grab bị kết luận vi phạm pháp luật cạnh tranh. Đây là bước xác minh, thu thập thông tin của cơ quan quản lý. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, vụ việc có thể được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Vấn đề được đặt ra không chỉ là mức chiết khấu, mà còn là tính minh bạch trong cách hình thành giá, các khoản khấu trừ và thu nhập thực tế của tài xế trên thị trường gọi xe công nghệ.