Tác giả: Tiến sĩ Tâm lý học Jean M. Twenge/Alpha Books & NXB Công Thương

iGen - Thế hệ Smartphone

Cuốn sách phân tích iGen, thế hệ lớn lên cùng smartphone và mạng xã hội, lý giải vì sao họ dễ lo âu, trầm cảm và cô đơn hơn các thế hệ trước. Sách cũng chỉ ra những thay đổi trong cách iGen giao tiếp, yêu đương, làm việc và nhìn nhận cuộc sống, qua đó giúp các thế hệ khác hiểu hơn về họ.

Vì sao giới trẻ thích xem phim ở nhà hơn ra rạp?

Thanh thiếu niên ngày càng ít xem tivi và ra rạp, thay vào đó họ chọn video trực tuyến vì tiện lợi, rẻ hơn và có thể tự điều chỉnh trải nghiệm.

Netflix, video trực tuyến và smartphone đang thay đổi cách giới trẻ xem nội dung, khiến tivi, sách in và cả rạp phim dần trở thành lựa chọn thứ yếu. Ảnh minh họa: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Video trực tuyến đã thay thế một phần thời gian xem tivi của thanh thiếu niên, mặc dù sự sụt giảm ở việc xem tivi không rõ ràng bằng ở việc đọc. Thanh thiếu niên năm 2015 xem tivi ít hơn khoảng một giờ mỗi ngày so với đầu những năm 1990. Ngay cả so với hình thức xem truyền hình mới như Netflix và Amazon Prime, video chó mèo hài hước vẫn thắng thế.

Và khi xem truyền hình, iGen hay xem theo nhu cầu hoặc xem trực tuyến hơn. “Tôi thậm chí không biết cách bật tivi ở nhà và tôi xem tất cả nội dung ‘truyền hình’ trên laptop,” Grace Masback, 17 tuổi, viết trên trang Huffington Post.

Thanh thiếu niên iGen ngoài ra cũng không thường xuyên ra rạp xem phim như trước. Việc ra rạp xem phim giữ mức ổn định xuyên suốt thời kỳ cho thuê video vào những năm 1980 và 1990, và vẫn hưng thịnh cho đến giữa quãng 2000, rồi mới bắt đầu sụt giảm. Vậy nên ít nhất đối với giới thanh thiếu niên, Blockbuster Video (ra đời năm 1985) đã không giết được việc đi xem phim rạp, và dịch vụ cho thuê đĩa phim qua hòm thư của Netflix (ra mắt năm 1997) cũng thế. Nhưng việc chiếu phim trực tuyến cùng nhiều hoạt động trực tuyến khác thì quả đã giết được nó (và dĩ nhiên cũng giết luôn cả Blockbuster).

Khi tôi hỏi các sinh viên của mình rằng chúng thích xem phim ngoài rạp hay ở nhà hơn, hầu hết đáp rằng thích xem phim ở nhà hơn vì tiện hơn, rẻ hơn và được mặc đồ ngủ. Nhiều iGen thích được cá nhân hóa trải nghiệm xem phim theo những kiểu không thể có khi xem phim ở rạp. Carmen, 22 tuổi, viết: “Tôi không hiểu lắm những người thích bỏ tiền để xem phim ở rạp. Với công nghệ ngày nay, ta có thể xem phim trực tuyến, mặc bộ đồ thoải mái nhất có thể (hoặc không mặc quần luôn) và ăn bỏng ngô lấy thẳng từ tủ lạnh hay chạn bếp. Ta cũng có thể tạm dừng, tua lùi và tua nhanh bộ phim tùy thích, những việc vốn bất khả thi khi xem phim ở rạp.”

Như vậy, iGen đang dành nhiều thời gian hơn cho việc lên mạng và nhắn tin, và dành ít thời gian hơn cho các phương tiện truyền thông truyền thống như tạp chí, sách in và truyền hình. iGen đang dành quá nhiều thời gian dùng điện thoại thông minh đến mức họ không hứng thú hoặc sẵn lòng đọc tạp chí, xem phim rạp hoặc xem truyền hình (trừ phi xem trên điện thoại). Mặc dù truyền hình đã báo trước cuộc cách mạng màn hình, chính Internet đã đẩy nhanh cuộc suy tàn của sách in. Máy in được phát minh năm 1440, vì vậy trong hơn 500 năm, chữ in trên giấy trở thành phương thức chuẩn mực trong việc truyền tải thông tin. Chúng ta đang sống, ngay lúc này, trong thời kỳ mà điều đó đang thay đổi.