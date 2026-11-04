Vì sao giáo viên tại một xã ở Đắk Lắk chưa có quyết định thăng hạng?

UBND xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Thế Hùng)

Giáo viên mong sớm được giải quyết quyền lợi

Hơn 90 giáo viên tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhưng đến nay chưa hoàn tất, chưa có quyết định bổ nhiệm, xếp lương.

Các giáo viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, giải quyết việc bổ nhiệm, xếp lương theo quy định; đồng thời làm rõ thời điểm hưởng lương, thời gian tính nâng bậc lương lần sau và các chế độ liên quan, bảo đảm quyền lợi của viên chức.

Để làm rõ những băn khoăn trên, ngày 3/11, Báo GD&TĐ có buổi làm việc với UBND xã Phú Xuân.

Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Chiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân cho biết, sau khi nhận được văn bản của Sở Nội vụ về việc xây dựng kế hoạch, đề án xét thăng hạng giáo viên vào đầu tháng 6/2026, địa phương đã triển khai.

Ngày 26/6, UBND xã ban hành Đề án 04/ĐA-UBND về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Đến ngày 30/6, Sở Nội vụ có Công văn 3892/SNV-CCVC cho ý kiến về chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bà Đinh Thị Chiên, Trưởng phòng VHXH xã Phú Xuân. (Ảnh: Thế Hùng)

Theo bà Chiên, trong tháng 7, địa phương tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy xã và được thông qua nội dung để triển khai. Tuy nhiên, sau đó, tỉnh có văn bản về việc tạm dừng các quy trình công tác cán bộ, trừ nội dung liên quan đến sắp xếp trường học.

Trên cơ sở đó, UBND xã gửi văn bản hỏi Sở Nội vụ về việc có được tiếp tục tổ chức xét thăng hạng giáo viên hay không. Tuy nhiên, đến nay, xã chưa nhận được trả lời đối với nội dung xin ý kiến này.

Vướng quy định chuyển tiếp, chờ hướng dẫn

Theo lý giải của bà Chiên, địa phương chưa hoàn tất quy trình xét thăng hạng vì còn vướng mắc về thời điểm phê duyệt đề án.

Cụ thể, khoản 1 Điều 25 Nghị định 93/2026/NĐ-CP quy định các đề án, kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2026 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12.

Phòng Văn hoá - Xã hội xã Phú Xuân.

Trong khi đó, UBND xã Phú Xuân ban hành đề án ngày 26/6, còn Sở Nội vụ có văn bản cho ý kiến về chỉ tiêu xét thăng hạng vào ngày 30/6. Vì vậy, địa phương cần được hướng dẫn để xác định đề án có đáp ứng điều kiện về thời điểm phê duyệt và được tiếp tục thực hiện hay không.

Sau khi đối chiếu Nghị định 259/2026/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cùng quy định riêng đối với nhà giáo tại Nghị định 93/2026/NĐ-CP, ngày 29/10, UBND xã Phú Xuân ban hành Công văn số 2515/UBND-VHXH gửi Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, đề nghị hướng dẫn xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục.

Trong công văn, xã nêu việc Sở Nội vụ có ý kiến về chỉ tiêu xét thăng hạng đối với Đề án 04/ĐA-UBND vào ngày 30/6/2026, đồng thời đề nghị làm rõ: Với trường hợp này, UBND xã tiếp tục tổ chức xét thăng hạng có phù hợp với quy định hiện hành hay không?

Như vậy, nội dung địa phương đang xin hướng dẫn là căn cứ tiếp tục tổ chức xét đối với hồ sơ, đề án đã triển khai. Việc xác định văn bản cho ý kiến về chỉ tiêu có đáp ứng yêu cầu về phê duyệt đề án theo quy định chuyển tiếp hay không cần được cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Về quá trình thực hiện, bà Chiên khẳng định, địa phương quan tâm giải quyết quyền lợi cho giáo viên và đã triển khai các bước theo tiến độ. Theo bà, việc chưa hoàn tất xuất phát từ vướng mắc khi áp dụng các quy định của pháp luật.

“Nếu không bị vướng thì đến thời điểm này đã ban hành quyết định rồi”, bà Chiên nói.

Song song với quá trình xét thăng hạng, UBND xã đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp, trong đó có các trường học, xây dựng đề án vị trí việc làm, đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt chậm nhất ngày 15/11.

Về chế độ đối với đội ngũ giáo viên, đại diện địa phương cho biết, xã đang xây dựng đề án vị trí việc làm, đồng thời xin hướng dẫn việc bố trí và xếp lương theo quy định. Trong Công văn 2515/UBND-VHXH, UBND xã cũng đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện xếp lương viên chức theo Nghị định 232/2026/NĐ-CP sau khi hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Đến nay, UBND xã Phú Xuân vẫn chờ Sở Nội vụ trả lời các nội dung trên để có cơ sở tiếp tục triển khai, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.

Bà Đinh Thị Chiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuân cho biết, theo danh sách đăng ký, có hơn 80 người đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và hơn 10 người từ hạng II lên hạng I. Hiện xã Phú Xuân có 7 trường học, gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 1 trường tiểu học và THCS, 1 trường THCS.

Thế Hùng